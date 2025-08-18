表現から革命へ：FFTの歴史とコンピューティングの未来を祝う

量子は、世界を見る上で、これまでと大きく異なるレンズになりますが、未来に最大の革命を起こすのは量子と古典のどちらでもありません。それら二つの相乗効果が起こすのです。



というのは、まず、これら二つのパラダイムには、異なる長所と補完的な能力があるということがあります。古典コンピューターは、制御ロジック、データ・ストレージ、決定論的計算、および大規模なデジタル・インフラストラクチャーに優れています。何十年にもわたって改善・最適化が行われた結果として、古典コンピューターはこれらのタスクに非常に優れており、信じられないほどのスピードで計算が可能です。ローレンス・リバモア国立研究所のEl Capitanスーパーコンピューターは、1秒あたり2.75クインティリオン（100万の100万倍の100万倍)の数学演算を実行できます。



量子システムは、これらのタスクをより高速に実行することを約束するものではありません。量子システムは、古典データでは十分うまく表現できないような問題で、El Capitanでさえ答を計算するのに苦労するようなタスクを得意としています。そのようなタスクには、高次元の線形代数演算、確率的サンプリング、最適化ランドスケープの分析、量子現象のシミュレーションなどがあります。



量子と古典の計算パラダイムを組み合わせるということは、たとえば量子計算だけでは解決できない問題や、古典計算だけでは複雑すぎる問題を解決することを意味します。前者の例としては、大規模なパラメトリック・モデルの学習のためのビッグデータ処理がたとえばあります。



次に言えることは、近年、古典コンピューティングの限界が押し広げられているのと同時に、量子の可能性に関する知識が蓄積された結果、新しい実用的なハイブリッド古典・量子アルゴリズムが出現しているということです。

現在利用可能なシステムに最初に実装されたそのようなアルゴリズムの一つは、古典オプティマイザーを使用して量子回路を化学基底状態に導くVQE（Variational Quantum Eigensolver）です。また、QAOA（Quantum Approximate Optimization Algorithm)は、量子重ね合わせと古典フィードバック・ループを組み合わせたアルゴリズムです。



新しいアルゴリズムが発明されていくにしたがって、量子と古典の組み合わせが古典単独を凌駕するという量子優位性の歴史的一歩に、私たちは徐々に徐々に近づいてきています。SQDとSKQD （subspace quantum diagonalization)は、基底エネルギーを推定するための量子ハミルトニアンの古典的なサロゲートを構築できます。また、動的多重積公式は、古典計算（テンソル・ネットワークなど）を使用して、古典では計算が難しい、時間発展させたオブザーバブルの期待値を組み合わせることができます。



これらのアプローチは、特にQiskitで利用可能である高度な回路最適化技術と組み合わせることで、創薬、材料科学、金融、サプライチェーンの最適化において、すでに期待できる結果を示し始めています。Qiskitはこの領域で多くのユーザーに選ばれているオープンソースの量子SDKであり、最もパフォーマンスの高い量子ソフトウェア・スタックです。

そして量子と古典の相乗効果について最後に言えることは、他の最先端のコンピューティング・ハードウェアに目を向ければ、量子は古典を置き換えるのではなく、古典を機能強化していくという未来を予測できるということです。GPUは CPUに取って代わるものではなく、AI とシミュレーションの新領域でCPUを助けました。



量子システムは、同様の方法で古典コンピューティングを強化します。量子システムは、根本的に異なる能力を持つコプロセッサーと考えられます。



量子と古典が組み合わされることで、コンピューティングのボトルネックはハードウェアの限界からアルゴリズムの創造性へとシフトしています。では、量子と古典の相乗効果を十分に活用して、コンピューティング全体を進歩させるにはどうすればよいでしょうか。



そのためには両方の領域にわたって問題を記述する新しい抽象化が必要です。そして、量子回路や古典のプログラム・コードに問題を埋め込んで表現する、新しい表現形式が必要です。さらに、互いに補間し合うアーキテクチャー間でワークロードを動的にバランスする新しいアルゴリズムが必要です。

つまり、私たちは新しいアルゴリズム時代の夜明けを迎えているのです。そして、そのインパクトは、おそらくFFTによって引き起こされた以上になるかもしれません。

