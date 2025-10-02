CHROの人事部門におけるAIガイド：神話、騒乱、測定可能な影響

人々がAIのハルシネーションやバイアスを恐れているため、私たちがHR変革のストーリーを伝えると、反発を受けることもあります。それに対する私たちの答えは、「人間は常にコントロールされている」ということです。皆さんはリーダーでありAIをいつ、どこで、どのように導入するかを決めるのはユーザー自身です。これはツールであり、自由に動作することはありません。ただし、そのアプリケーションは実用的である必要があります。

FOMO（取り残されることへの恐れ）に突き動かされて、AIによる意思決定を推進しないでください。それはどういう意味でしょうか。近所の会社の取り組みに基づいて意思決定を行わないでください。それがエキサイティングだから、あるいはメディアやソーシャルメディアで注目を集めているからです。あなたの会社の価値観やあなたの事業での収益方法に合致しない場合は

単純なことのように聞こえますが、それだけではありません。「AIの取り扱いにどのような安心感を抱いていますか」など、事前に質問する必要があります。「お客様の会社の価値観と一致するものは何ですか？」

IBMでは、どのようなAIの用途にも、常に人間が関与します。人間は最終的な意思決定者であり、それが当社の中核となる価値観の1つです。例えば、AIを使用して、従業員のスキル、市場での希少性、在職期間に基づいて、昇給を推奨します。しかし、どれだけの量を与えるか最終決定を下すのは常にマネージャーです。マネージャーへの報酬提案にAIを使用することに抵抗はありません。貴社はそうならないかもしれません。

ただし、当社では候補者のスクリーニングにAIを使用していません。スキル重視の企業として、当社は候補者の技術的なスキルを重視しており、技術的なスキルを獲得した背景については重視していません。私たちは、アルゴリズムが非伝統的な背景の候補者を排除するのではないかと懸念しています。企業はAIを使って正反対のことをしたいと思うかもしれませんが、それは大丈夫です。ビジネスに何が適合しているかがすべてです。

どこでどのようにAIを使用するかに関係なく、ガバナンスが組み込まれた状態で監視するツールを持つことが重要です。AIが、期待する回答から逸脱し始めたら、すぐに警告を受け取る必要があります。