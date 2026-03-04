ポリシー主導の自動化で安全なコードをより高速にデプロイし、AIを中心にしてセキュリティーとリアルタイムのオブザーバビリティーを開発初期から組み込みます。
自動化されたリアルタイムのチェック、洞察、検証によって、インフラストラクチャーのプロビジョニングからランタイムまで、DevOpsパイプラインのあらゆるステップに、セキュリティー、コンプライアンス、脆弱性、エクスポージャー管理を組み込みます。
コード・レベルのリスク検知と、検証済みのインフラストラクチャー定義、ポリシーの自動適用、継続的なオブザーバビリティー、管理下の修復によって、セキュリティーは事後対策ではなく、最初から当たり前のものになります。
AI搭載の優先順位付けにより、チームは重要性の低いアラートを追跡するのではなく、本番環境を損ねたりリリースを阻害したりしかねない、クリティカルな脆弱性や問題に専念できるようになります。
コード、IaS（Infrastructure as code）、および開発ワークフローにセキュリティーおよびポリシー・チェックが直接組み込まれているため、チームはパイプラインの破損後ではなく、構築中に問題を発見できます。
自動テスト、リアルタイムの洞察、合理化されたセキュリティー・プロセスによって修正作業と遅れを減らし、チームは安全なアプリケーションをより速やかに出荷できるようになります。
脆弱性は、とかくビルドが終わってから明らかになるので、再作業や配信遅延の原因になります。チェックを初期から自動化しておけば、脆弱性を早期に検知し、最もクリティカル問題を優先して、修復を合理化できます。そのため、摩擦が減り、危険なコードがそのまま先に進んでしまうのを防ぐことができます。
従来の監視ツールは、コーディングやスクリプトに関する高度な専門知識や経験を必要とし、セットアップに多くの手間と時間がかかります。このようなツールは、軽微なUI変更などが原因で、誤検知アラートを発生させやすいという課題もあります。
ITチームは、コンテキストの欠如が原因でアラートの優先順位付けに苦慮することがあるため、ノイズが発生し、インシデントのトリアージにも時間がかかります。アプリケーションの信号と、影響に基づくアラート・ランキングとのインテリジェントな相関によってノイズを削減でき、根本原因の特定が加速します。
手作業によるクラウドの編集、環境の違い、一貫性のないテンプレートなどが原因で、運用、セキュリティー、コンプライアンス、コストの点でリスクが大きくなります。ポリシー主導のIaCを記録のシステムとして確立し、ポリシー・アズ・コードのガードレールを実施しましょう。ハイブリッド環境の全体を通じて、どの変更もバージョン管理と検証が済み、コンプライアンスに適合するよう標準化します。
企業は大量の資産と絶え間ないアップデートを巧みに管理しており、手作業でのパッチ適用は時間がかかってミスも発生しがちです。高いリスク、負荷の大きい文書化、コンプライアンス上のプレッシャーに伴い、タイムリーなパッチ適用は困難です。
IBMのDevSecOpsソリューションは、ITスタックのあらゆる層にセキュリティーを組み込みます