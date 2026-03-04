脆弱性は、とかくビルドが終わってから明らかになるので、再作業や配信遅延の原因になります。チェックを初期から自動化しておけば、脆弱性を早期に検知し、最もクリティカル問題を優先して、修復を合理化できます。そのため、摩擦が減り、危険なコードがそのまま先に進んでしまうのを防ぐことができます。