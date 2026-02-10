合成モニタリング

異なる場所からユーザー操作をシミュレートし、アプリケーションのパフォーマンスを監視・最適化
Instana Synthetic MonitoringのUIを捉えた製品画面
スポットライト
ニュース
Spotlight carousel news illustration
IBM® Instana Observabilityで、CI/CD向け外形監視をパブリック・プレビューとして提供開始します。
本番レベルのテストを本番前環境で実現：InstanaがCI/CDに外形監視を追加します。なぜ今これが重要なのか、そして今後何が期待できるのかをご覧ください。
ニュース
Spotlight carousel news illustration
デジタル・エクスペリエンス監視による、よりスマートな信頼性
先進的なDEMツールが、ITチームにユーザー・ジャーニー全体の可視性を提供し、アプリケーション、Webサイト、モバイル・アプリケーション全体でシームレスなデジタル・エクスペリエンスの実現を支援します。こちらのブログ記事から、IBM Instana®が信頼性の次なる時代をどのように定義しているかについてお読みいただけます

パフォーマンス特性を追跡することで、CI/CDパイプラインを加速

DevOpsおよびSRE（サイト信頼性エンジニアリング）チームは、問題が発生する前に先回りして対応するため、シフトレフト型オブザーバビリティーを日常業務の一部として取り入れています。外形監視（プロアクティブ・モニタリングとしても知られる）を活用し、シンセティック・テストを作成、実行することで、より迅速かつ安全なデプロイを実現し、ユーザー・エクスペリエンスを継続的に最適化しています。

しかし、従来の外形監視ツールは、コーディングやスクリプトに関する高度な専門知識や経験を必要とし、セットアップに多くの手間と時間がかかります。また、軽微なUI変更などによるスクリプト障害が原因で、誤検知アラートを発生させやすいという課題もあります。

IBM Instana Observabilityは、地理的ロケーション、ネットワーク種別、デバイスの違いなどの要素に基づき、アプリケーション上のユーザー操作をシミュレートできる外形監視を提供します。これらのシンセティック・テストは、事前に定義された間隔で、可用性やレスポンス・タイムなどのパフォーマンスを継続的に監視します。

アプリケーション・パフォーマンスに関するリアルタイムのコンテキスト情報を提供することで、障害通知を通じて問題を能動的に特定し、エージェント型AIの機能を活用して迅速に調査できます。IBM Instanaは、ローコードで利用できる外形監視ソリューションも提供しています。新市場での製品リリースを準備している場合でも、SLOの達成を目指している場合でも、大規模なコードを継続して安全にデプロイできます。

 Instanaを 101を用いた外形監視入門 本番前環境でのテストにおけるオブザーバビリティーの威力

主な機能

Instanaダッシュボードのアプリケーション・パフォーマンス監視、フルスタック画面
問題をプロアクティブに特定し、MTTRを短縮

自動APIテスト・スクリプトを活用することで、モバイルまたはWebアプリケーションに対して、スケジュール形式およびオンデマンド形式のシンセティック・テストをシミュレートし、仮想的なユーザー視点からパフォーマンスと可用性を確認できます。

SSL、DNS、ブラウザー・スクリプト・テストも実行可能な外形監視ツールにより、DevOpsを支援し、レスポンス遅延、高いエラー率、機能欠落といった問題の特定を可能にします。

 シンセティック・テストの実行の種類の詳細はこちら
Instanaのローコードのシンセティック・テストのUIを捉えた製品画面
高度なコーディング知識を必要とせず、新市場で迅速に製品をローンチ

APIの簡単なテストを用いて、指定したURLにHTTP GETリクエストを実行し、単一のREST APIエンドポイントを監視できます。このテストでは、コードを記述することなく、URL、想定されるレスポンス・コード、タイムアウト設定などのパラメーターを構成できます。

シンプルなブラウザー・テストを実行し、WebページのHTTPエラーおよび基本的な可用性を確認できます。このテストではURLを指定するだけで、IBM Instanaが簡易的なブラウザー読み込みを実行し、ページのステータスを検証します。

 外形監視のテスト種別についての詳細はこちら
IBM Instana Synthetic PoP（Points of Presence）アーキテクチャーのフロー図
コードを安全に、かつ規則性を持ってデプロイ

本番環境で実行しているテストを再利用することで、デプロイ前の検証と実運用環境での監視の一貫性を確保できます。同一のテスト定義を使用することで、テスト・カバレッジの抜け漏れを防ぎ、条件不一致により生じる誤った判断を回避できます。

変更が本番環境に適用される前に、回帰、依存関係の破損、パフォーマンス低下を検知できます。

 シンセティック・テストの実行方法についての詳細はこちら
外形監視結果に基づくSLOを表示したInstanaダッシュボードの製品画面
レイテンシー、トラフィック、エラー、サチュレーションなどのパフォーマンス目標を達成

外形監視の結果に基づいてSLOを作成、管理します。SLOを構成するには、次の項目を選択して入力します：エンティティー（シンセティック・テスト）、スコープ、指標（レイテンシー、トラフィックなど）、目標（時間ウィンドウ、期間など）、識別子

Webサイトの遅延、JavaScriptエラー、HTTPステータスコードなどの組み込み青写真に基づいて自動生成されるアラート設定（SmartAlert）を利用できます。特定のロケーションに対するシンセティック・テストが失敗した場合に、任意のアラート・チャネルへSmartAlertを配信するよう設定できます。

 SLOの作成についての詳細はこちら
メリット

65% インシデント対応時間の短縮

遅延が発生している箇所、問題の詳細、影響範囲を即座に把握できます

 お客様事例を読む ほぼゼロ 予定外の、または計画的なダウンタイム

パフォーマンスのボトルネック、リソース異常、運用上の問題をリアルタイムで特定します

 お客様事例を読む 50％ より高速な異常検知

複数のプラットフォームとサービスのトレース・データおよびメトリクス・データの収集を通じて可視性を高め、エンジニアリング・チームをサポートできます。

 お客様事例を読む 1/2 インシデントの解決に要する時間

インシデントを詳細に可視化することで、原因を特定し、問題のあるソースコードを切り離します

 お客様事例を読む
モニターの前でデスクワークを行う2人の人物
デジタル・エクスペリエンス監視

クラウドネイティブなデジタル・エクスペリエンス監視ソフトウェアを使用し、エンドユーザーのエンドポイント全体のエクスペリエンスを監視、最適化します。

詳細はこちら
スマートフォンを操作する人物の手元のクローズアップ
モバイル・アプリケーション監視

IBM Instana Observabilityによるモバイル・アプリケーションの監視は、問題を迅速に特定して対処し、ユーザーの不満や解約のリスクを軽減します。

 詳細はこちら
タブレットを手に工場内を歩く人物
Webサイトの監視

洞察力に富んだコンテキストと迅速な問題解決により、優れたWebエクスペリエンスを顧客に提供します。

 詳細はこちら

参考情報

DEM（デジタル・エクスペリエンス監視）ツールを使用して顧客体験を変革する5つの方法 Synthetic PoPのパフォーマンスとスケーリング ESG：IBM Instana Observabilityによるエンドユーザーのデジタル・エクスペリエンスの継続的な改善 Synthetic CLIを使用したシンセティック・テスト、SmartAlert、ロケーション、認証情報の管理
次のステップ

IBM Instanaの外形監視機能を使用してユーザー操作をシミュレートし、CI／CDパイプラインを加速します。

 Instana Sandboxを試す デモの予約