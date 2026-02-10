DevOpsおよびSRE（サイト信頼性エンジニアリング）チームは、問題が発生する前に先回りして対応するため、シフトレフト型オブザーバビリティーを日常業務の一部として取り入れています。外形監視（プロアクティブ・モニタリングとしても知られる）を活用し、シンセティック・テストを作成、実行することで、より迅速かつ安全なデプロイを実現し、ユーザー・エクスペリエンスを継続的に最適化しています。

しかし、従来の外形監視ツールは、コーディングやスクリプトに関する高度な専門知識や経験を必要とし、セットアップに多くの手間と時間がかかります。また、軽微なUI変更などによるスクリプト障害が原因で、誤検知アラートを発生させやすいという課題もあります。

IBM Instana Observabilityは、地理的ロケーション、ネットワーク種別、デバイスの違いなどの要素に基づき、アプリケーション上のユーザー操作をシミュレートできる外形監視を提供します。これらのシンセティック・テストは、事前に定義された間隔で、可用性やレスポンス・タイムなどのパフォーマンスを継続的に監視します。

アプリケーション・パフォーマンスに関するリアルタイムのコンテキスト情報を提供することで、障害通知を通じて問題を能動的に特定し、エージェント型AIの機能を活用して迅速に調査できます。IBM Instanaは、ローコードで利用できる外形監視ソリューションも提供しています。新市場での製品リリースを準備している場合でも、SLOの達成を目指している場合でも、大規模なコードを継続して安全にデプロイできます。