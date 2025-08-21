インテリジェントなインシデント調査

ITの問題を解決するための最初のステップは、考えられる根本原因の特定をはじめ、インシデントの性質と範囲を包括的に把握することです。ただしこの調査は、特に複雑な問題の場合には時間がかかり、平均修復時間（MTTR）を大幅に短縮できる専門知識が必要となります。IBM® Instana Observabilityは、エージェント型AIを活用したインテリジェントなインシデント調査を提供し、より迅速かつ包括的で正確な根本原因分析を実現します。