インテリジェントなインシデント調査

エージェント型AIにより、ITインシデントの調査と解決を最大80%高速化
ITの問題を解決するための最初のステップは、考えられる根本原因の特定をはじめ、インシデントの性質と範囲を包括的に把握することです。ただしこの調査は、特に複雑な問題の場合には時間がかかり、平均修復時間（MTTR）を大幅に短縮できる専門知識が必要となります。IBM® Instana Observabilityは、エージェント型AIを活用したインテリジェントなインシデント調査を提供し、より迅速かつ包括的で正確な根本原因分析を実現します。
エージェント型AIを利用した包括的なインシデント調査をワンクリックで開始し、インシデントの詳細、発生場所、影響を特定できます。
生成AIを活用して、インシデントを修復するためのステップバイステップの手順を作成し、各ステップのBashスクリプトを作成できることから、開発時間が短縮されます。
考えられる根本原因、ビジネスへの影響、実施したアクションなど、インシデントのサマリーを即座に生成し、利害関係者と共有できます。
AIチャット・アシスタントを利用して、さらなる分析を要求したり、インシデント・ページを離れることなくデータを掘り下げたり、チャートやグラフィックを生成したりすることで、問題をより深く理解できるようになります。