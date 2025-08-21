インテリジェントなインシデント調査

エージェント型AIにより、ITインシデントの調査と解決を最大80%高速化

Instana Sandboxを試す 2025 Gartner® Magic Quadrant™を読む
ワークフロー内の接続されたデータ・チャート、アラート、ステータス・インジケーターの視覚的表現。

対応と復旧を加速

ITの問題を解決するための最初のステップは、考えられる根本原因の特定をはじめ、インシデントの性質と範囲を包括的に把握することです。ただしこの調査は、特に複雑な問題の場合には時間がかかり、平均修復時間（MTTR）を大幅に短縮できる専門知識が必要となります。IBM® Instana Observabilityは、エージェント型AIを活用したインテリジェントなインシデント調査を提供し、より迅速かつ包括的で正確な根本原因分析を実現します。

主な機能

Instanaダッシュボードのアプリケーション・パフォーマンス監視、フルスタック画面
ワンクリックで詳細を調査
  • エージェント型AIを利用したインシデント調査を開始すると、Instanaは、インシデントの発生場所や影響などの詳細を特定するための仮説を即座に構築し、インシデントに関する包括的なナレッジを数秒で提供します。

  • Instanaは、AIエージェントの推論とアクションをリアルタイムで表示します。ユーザーは、AIエージェントの思考の流れを監察し、結果を検証できます。
Instanaダッシュボードのアプリケーション・パフォーマンス監視、自動検知画面
より迅速な修復
  • IBM Instanaによって特定されたインシデントの原因についての仮説を検証したら、次は修復です。Instanaはエージェント型AIを利用して、ステップバイステップのアクションの手順を作成します。

  • 実施するアクションは完全に制御できます。
保存期間、ログ量、ログ数が示されているコンテキスト内のログのサマリー
自動化でMTTRをさらに短縮
  • 数回のクリックで、Instanaは修復の各ステップのBashスクリプトまたはAnsibleプレイブックを作成します。
  • スクリプトをGitHubまたはGitlabにエクスポートして、レビュー、テスト、デプロイメントを行います。
JaegerのデータをInstanaユーザー・インターフェースでトレースする
手作業をAIが代行
  • 「Generate a summary（サマリーを生成）」をクリックすると、Instanaは、考えられる根本原因、ビジネスへの影響、実施したアクションなどの重要な情報を含むインシデントのサマリーを作成します。
Instanaダッシュボードのアプリケーション・パフォーマンス監視、フルスタック画面
ワンクリックで詳細を調査
  • エージェント型AIを利用したインシデント調査を開始すると、Instanaは、インシデントの発生場所や影響などの詳細を特定するための仮説を即座に構築し、インシデントに関する包括的なナレッジを数秒で提供します。

  • Instanaは、AIエージェントの推論とアクションをリアルタイムで表示します。ユーザーは、AIエージェントの思考の流れを監察し、結果を検証できます。
Instanaダッシュボードのアプリケーション・パフォーマンス監視、自動検知画面
より迅速な修復
  • IBM Instanaによって特定されたインシデントの原因についての仮説を検証したら、次は修復です。Instanaはエージェント型AIを利用して、ステップバイステップのアクションの手順を作成します。

  • 実施するアクションは完全に制御できます。
保存期間、ログ量、ログ数が示されているコンテキスト内のログのサマリー
自動化でMTTRをさらに短縮
  • 数回のクリックで、Instanaは修復の各ステップのBashスクリプトまたはAnsibleプレイブックを作成します。
  • スクリプトをGitHubまたはGitlabにエクスポートして、レビュー、テスト、デプロイメントを行います。
JaegerのデータをInstanaユーザー・インターフェースでトレースする
手作業をAIが代行
  • 「Generate a summary（サマリーを生成）」をクリックすると、Instanaは、考えられる根本原因、ビジネスへの影響、実施したアクションなどの重要な情報を含むインシデントのサマリーを作成します。

メリット

インシデントをより迅速に把握

エージェント型AIを利用した包括的なインシデント調査をワンクリックで開始し、インシデントの詳細、発生場所、影響を特定できます。
より迅速な修復

生成AIを活用して、インシデントを修復するためのステップバイステップの手順を作成し、各ステップのBashスクリプトを作成できることから、開発時間が短縮されます。
手作業を削減

考えられる根本原因、ビジネスへの影響、実施したアクションなど、インシデントのサマリーを即座に生成し、利害関係者と共有できます。
AIアシスタントの活用

AIチャット・アシスタントを利用して、さらなる分析を要求したり、インシデント・ページを離れることなくデータを掘り下げたり、チャートやグラフィックを生成したりすることで、問題をより深く理解できるようになります。

参考情報

IBM Instanaでインシデントをより迅速に解決 エージェント型AIでMTTRを短縮 IDC Webセミナー：エージェント型AIがもたらすオブザーバビリティーの進化 ドキュメントを参照。
次のステップ

クラウドネイティブ・アプリケーションのパフォーマンスをAI駆動型の自動オブザーバビリティー機能で最大化しましょう。

 Instana Sandboxを試す デモの予約