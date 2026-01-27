オブザーバビリティーの未来はAIにある

クラウドネイティブ環境は常に変化しています。マイクロサービスは再デプロイされ、コンテナは更新され、クラウド・プラットフォームは依存関係を静かに再構築する更新をプッシュします。観察可能であるべきものが断片化され、DevOpsチームが先手を打つために必要なコンテキストを失ってしまいます。

心当たりがありませんか。フルスタックのオブザーバビリティーにより、最新でスピーディーなシステムのノイズを排除し、透明性を取り戻します。

≥30%

テレメトリ・ツールに関してデータが重複している割合

 14%

開発者の課題のうちセキュリティー関連である割合

 40％

開発者がデータの処理または管理中に発生する課題の割合

 5倍

オブザーバビリティー・ツールに依存するユーザーの増加
すべてがうまくいったときから

クラウドネイティブ配信において、最も根強い障害となっているのがセキュリティーです。急速に進むリリースと時間のかかる手動チェックが衝突し、証明書に関する些細な間違いがシステム全体の停止につながります。

アーキテクチャーが拡大するにつれて、静的なシステム用に構築されたセキュリティー・ワークフローでは遅れが生じ、障害の再発、コストのかかる盲点、デプロイメントの遅れが発生します。

散在する赤と灰色の正方形のイラスト

クラウド・プラットフォームは常に変化しており、AWSだけでも1カ月で47件のサービス更新が行われました。

更新のたびに、従来のレビューでは追跡できない新しい動作、新しい依存関係、新しいリスクが発生します。チームは、システムの改善よりも変化の追跡に多くの時間を費やしています。GDPR、HIPAA、PCI-DSSなどのコンプライアンス・フレームワークにより、プレッシャーはさらに増しています。

適応型モニタリングがない場合、構成ミスは、停止、侵害、SLA違反を引き起こした後に初めて表面化します。

技術的なプロセスに似た、多様な円形のワークフローを通る中心型アプリケーションのイラスト。

クラウドネイティブ・システムは現在、従来型アプリと比べてオブザーバビリティー・データを100倍生成し、データ転送量は最大500倍になっています。

マイクロサービス、コンテナ、ゲートウェイ、クラウドが更新されるたびに、別のシグナル・ストリームが追加されますが、ツールは断片化されたままです。洞察は形式やプラットフォームごとに散在し、専門知識があっても当て推量せざるを得ず、ノイズの下に本当の問題が埋もれています。

同じ方向から発生するさまざまなワークフローの図
2つのパーセンテージ・ボール・グラフの図。小さい方には "100x" が表示され、大きい方には "500x" と表示されています。

テレメトリーの複雑さは増し続ける

テレメトリーの取得、管理、解釈はますます困難になっています。変化のたびに多様で拡張するデータ（形式や意味が異なる新しいメトリクス、ログ、トレース）が発生するため、洞察を導き出すためには正規化と分析が不可欠になります。

オブザーバビリティーが有効かどうかは、絶え間ない変化の中でシステムのヘルスを確保するためのスケーラブルなツール、適応型モニタリング、統合データ、プロアクティブなアラートに依存します。

100x
クラウドネイティブ・アーキテクチャーで監視できるエンティティーの増加率
500x
オブザーバビリティーのために転送されるデータの増加率

ITの複雑さによって阻害されていることはありますか？

俗説の背後にあるデータを理解して、ITをシンプルにし、ビジネス成果につなげましょう。

AI駆動型オブザーバビリティーが打ち立てる新たな基準

クラウドネイティブのオブザーバビリティーは、人間の限界を超えています。マイクロサービスの拡張、テレメトリーの急増、ツールの増加に伴い、チームは共有された洞察に頼っています。

AIは、ノイズを削減し、重要なものを強調し、システムの動作をビジネス成果に結び付けることで、この傾向を変えるのに役立ちます。その結果、クラウド環境は、レジリエンス、信頼性、成長の継続的な最適化をサポートするのに十分なオブザーバビリティーを得ます。

自動化ツールキットのブロックを表したデジタル・レンダリング。
次のステップ

事後対応型の監視から予測型の自動化された洞察に移行します。AIで強化されたオブザーバビリティーでストラテジーを強化し、システムを未来に備える方法をご紹介します。

