ITが複雑だと、コストがかかり、イノベーションを遅らせる可能性があります。ITの自動化は今や不可欠です。自社の立ち位置を把握しましょう。
IBM Institute for Business Valueの研究では、高度に自動化された企業、つまりITプロセスに生成AIを幅広く導入している企業では、ビジネスがますます成長し、将来に向けた価値を構築していることが示されています。適切なデータ、クラウド、AI戦略により、企業はITの複雑さを管理し、測定可能な結果を大規模に推進することができます。
インテリジェントな自動化により、IT効率が向上し、投資が最適化されます。
AI搭載のITを大規模に運用すれば、大きなビジネス価値をもたらすことができます。
ITが複雑である結果、非効率性、セキュリティー・リスク、管理上の課題が生じています。
ITの自動化は、ビジネスのイノベーションと長期的な価値を加速させます。
商品戦略に多くの時間を費やし、ITコストについて考える時間を削減したいとお考えですか。
ITポートフォリオを、動きの鈍い株式ではなく高収益の資産に変えたいとお考えですか。
適切に設計された回路のようにITインフラストラクチャーを運用する方法を知りたいですか。
IBMの支援により、Al Rajhi Capital社は、統合されたデジタル・エクスペリエンスにより、仲介業務の取引額を40％、オンボーディング数を1,000％増やしました。同社のバイスプレジデント兼IT DevOps責任者によると、同社はサウジアラビアで2位の証券会社から同1位になりました。
IBM Institute for Business Valueの「複雑性に伴うコストの削減」レポート全文をお読みになり、インテリジェントなITの自動化によってテクノロジーからさらなる価値を引き出す方法をご確認ください。
IBMの計画、方向性、指針に関するステートメントは、IBMの独自の裁量により、予告なく変更または撤回される場合があります。将来の潜在的製品に関する情報は、一般的な製品の方向性を概説することを目的としており、購入の決定はこれに依存するべきではありません。
将来の潜在的製品に関する情報は、資料、コードまたは機能の提供を確約、保証または法的に義務付けるものではありません。将来の潜在的製品に関する情報は、いかなる契約にも組み込まれるものではありません。IBM製品の将来の機能の開発、リリース、およびその時期は、IBMの裁量に基づいて決定されます。
¹「複雑性に伴うコスト削減レポート」、IBM Institute for Business Value、2025年11月。