IBM Institute for Business Valueの研究では、高度に自動化された企業、つまりITプロセスに生成AIを幅広く導入している企業では、ビジネスがますます成長し、将来に向けた価値を構築していることが示されています。適切なデータ、クラウド、AI戦略により、企業はITの複雑さを管理し、測定可能な結果を大規模に推進することができます。