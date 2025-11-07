検知、優先順位付け、パッチの適用、エンドツーエンドの自動化を実現します。
多くの組織は、パッチ管理の圧倒的な複雑さに直面しています。数千もの資産と、アプリケーション所有者、開発者、セキュリティー、運用といった複数のチーム間の調整を必要とするベンダーからの絶え間ない更新のフローを管理しているためです。このような複数の利害関係者が関わる、リソース集約型のプロセスは、遅延が発生しやすく、手作業での管理はほぼ不可能です。アプリケーションの数が増加するにつれて、パッチ適用の需要は飛躍的に増大し、手作業による方法はますます持続不可能になります。
企業は数千もの資産とベンダーの頻繁な更新を抱えており、手作業でのパッチ適用は管理不能な状況に陥っています。
悪用行為は数日で現れることが多い一方で、企業はパッチ適用に数週間から数カ月を要しています。
準備から実行、文書化に至るまで、大半が手作業で行われるパッチ適用のワークフローは、エラー発生リスクが高くなります。このことがITチームに負担をかけ、プロセスを大幅に遅延させます。
PCI DSS、HIPAA、NISTなどの規制は、タイムリーなパッチ適用を要求していますが、現実の運用はこれに追いつけていません。
IBM® Concertは、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で継続的な脆弱性の検知、AIを活用したリスクの優先順位付け、調整されたパッチの適用を統合し、エンドツーエンドのパッチの管理を自動化します。Concertはオペレーティング・システムのパッチの適用をサポートし、製品ロードマップではコンテナや言語環境のパッチの適用も予定されており、適用範囲をさらに拡大します。
手作業によるパッチの適用を高度な自動化に置き換えることで、Concertは企業がパッチの展開を最大で10倍高速化し、パッチの適用の平均時間を短縮し、運用コストを削減します。この効率化により、IT担当者はより価値の高い取り組みに注力できるとともに、IT環境全体のセキュリティーを強化できます。
Concertは、脆弱性スキャナー、ITインフラストラクチャー監視、アプリケーション・インベントリー、CVEデータベースなど、複数の情報源からアプリケーション・データを集約し、自動でアプリケーション・トポロジーを構築します。これにより、チームはどの資産にパッチが必要か、影響を受ける資産はどれか、各脆弱性の深刻度はどの程度かを包括的に把握できます。
Concertは、生成AIを活用してリスクとビジネス状況を評価し、リスク・スコアを算出します。考慮される要素には、依存関係マッピング、システム・トポロジー、サービスの重要度、メンテナンス時間帯、組織の優先度などがあります。単に「すべてのパッチを適用する」という一般的なアプローチではなく、ConcertのAIエンジンは速度、リスク、稼働時間のバランスを最適化したパッチ計画を作成します。
Concertは、Windows Server、Red Hat®、その他のLinuxディストリビューションに対応したOSパッチの適用をサポートします。AWSやその他の環境では、Ansible Playbooksなどのツールを活用して、定義済みの保守時間帯にパッチの展開を実行し、最小限のダウンタイムと信頼性の高い展開と業務スケジュールとの整合を実現します。
今後の計画では、コンテナや最新の言語環境への対応を拡張することでConcertのパッチ管理機能を強化し、進化するIT環境を包括的にサポートする予定です。
Concertは使いやすく、あらゆる種類の複雑な顧客環境に対応できるよう設計されており、パッチの適用そのものだけでなく、エンドツーエンドのパッチ管理プロセス全体を自動化します。手作業を排除することで、管理上の負担と人的ミスを削減するとともに、パッチの適用にかかる時間とコストを低減します。これによりITチームは、イノベーションやその他の付加価値の高い取り組みに注力できます。
「市場で入手可能な単体ソリューションの中で、パッチ管理の複雑な側面をすべて統合し、確実に自動化できるものを探していました」
Peter Leukert博士、Deutsche Telekom社、グループCIO
Concertがビジネスをどのように進化させるかをご覧ください。無料評価版（30日間）を試すか、製品のエキスパートへの相談を予約して、詳細についてご確認ください。