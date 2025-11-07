Concertは、Windows Server、Red Hat®、その他のLinuxディストリビューションに対応したOSパッチの適用をサポートします。AWSやその他の環境では、Ansible Playbooksなどのツールを活用して、定義済みの保守時間帯にパッチの展開を実行し、最小限のダウンタイムと信頼性の高い展開と業務スケジュールとの整合を実現します。

今後の計画では、コンテナや最新の言語環境への対応を拡張することでConcertのパッチ管理機能を強化し、進化するIT環境を包括的にサポートする予定です。