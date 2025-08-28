AIがサイバー・リスクの常識を覆す 攻撃者と防御者の新たな戦いの場の詳細はこちら

セキュリティー防御を加速するAI

今日のセキュリティー・チームは、高度なハッカー、 攻撃対象領域の拡大、データの爆発的増加、インフラの複雑化など、多くの課題に直面しています。これにより、チームはデータの保護、 ユーザーアクセスの管理、AIに対するセキュリティー脅威の迅速な検知と対応に関する能力を発揮できずにいます。

IBM Securityは、AIにおける脅威の検知および緩和を加速し、対応を迅速化、ユーザー・アイデンティティーおよびデータセットを保護することで、サイバーセキュリティー・チームが関与・指揮する一方で、アナリストの時間を最適化するAIを搭載した革新的なソリューションを提供します。
生成AIの安全性を確保するためのレポートを読む

スマートなAIは、よりスマートなセキュリティーとガバナンスから始まる

Fortune 20に名を連ねる医療企業のサイバーセキュリティー・リーダーとの対談に参加して、AI保護のベスト・プラクティスをお聞きください。

Webセミナーを見る
メリット
ハイブリッドクラウド環境全体でのデータの保護

AIツールは、シャドウ・データの特定、データ・アクセスの異常の監視が可能で、さらに、データまたは機密情報にアクセスする攻撃者による潜在的脅威についてサイバーセキュリティーのエキスパートに警告することができるため、リアルタイムで問題の検出および修復にかかる貴重な時間を節約できます。
より正確で優先順位付けされた脅威の特定

AIを活用したリスク分析は、再現性の高いアラートのインシデント・サマリーを作成し、インシデント対応を自動化することで、アラートの調査とトリアージを平均55%加速させることができます。このAIテクノロジーは、脅威全体の脆弱性を特定し、サイバー犯罪者やサイバー犯罪に対して防御する際にも役立ちます。

 
ユーザー・アクセスのニーズとセキュリティーのバランスを取る

AIモデルは、各ログイン試行のリスクを分析し、行動データを通じてユーザーを検証することで、セキュリティーとユーザー・エクスペリエンスのバランスを取るのに役立ち、認証されたユーザーのアクセスを簡素化し、不正行為のコストを最大90％削減します。また、AIシステムは、フィッシングやマルウェア、その他の悪意のある行為を防止し、セキュリティー・システム内で高度なセキュリティー体制を確保するのに役立ちます。
ソリューション IBM脅威検知および対応サービス（TDR）
これらのサービスは、AIを活用したソリューションを活用して、セキュリティー・インシデントを迅速に特定し、対応します。高度なAIアルゴリズムを使用して、問題が発生する前に脅威を検知して、インシデントに対応し、サイバー脅威やハッカーに対する防御を調整して、機密データを保護します。
IBM Guardium
IBM Guardiumは、データライフサイクル全体を通して完全な可視性を提供し、データコンプライアンスのニーズへの対応を支援するデータセキュリティプラットフォームです。複数のリスク要因に基づくAIによる異常値検出機能を内蔵し、企業に優れたデータ監視とデータ脅威を迅速に特定する機能を提供します。
IBM QRadar SIEM
IBM QRadar SIEM は AI を導入して、高度な脅威検出、調査、対応テクノロジーを提供します。オープンな基盤上に構築されており、強化された脅威インテリジェンスとオートメーションによりセキュリティー・アナリストの能力が強化され、セキュリティー・ツール全体でより高速、効率的、正確に作業できるようになります。
IBM Verify
IBM Verifyは、AIの進歩を利用して、消費者と従業員の両方のIDおよびアクセス管理（IAM）を詳細に分析し、クラウドネイティブでシームレスなSaaS（ソフトウェア・アズ・ア・サービス）により、企業内外で効率的に機能し、ユーザーとアプリケーションを保護します。
IBM MaaS360
MaaS360はAIの機能を活用し、企業デバイスの管理とセキュリティー対策を容易にします。また、さまざまなデバイスやプラットフォームに対する広範な可視性と管理を提供し、予測パッチ適用、リスク・ベースのポリシー適用、状況に応じたデバイス・アクションにより、全体的なセキュリティー体制を強化します。
IBMマネージドの検知対応サービス
IBM Security Managed Detection and Response (MDR) Servicesは、自動化された人間が開始するアクションを使用して、ネットワークとエンドポイント全体の可視性を提供し、脅威を阻止します。AI を活用した統合アプローチにより、脅威ハンターは断固とした行動をとり、脅威に迅速に対応できます。
IBM Trusteer
Trusteerは、AIと機械学習を使用してデジタルIDの信頼性を確立します。さまざまなデータポイントとユーザーの行動を分析することで、正規のユーザーと潜在的な悪意のある行為者を正確に区別し、ユーザー・エクスペリエンスを損なうことのないシームレスなセキュリティーを提供します。
watsonx.governance
リスク、コンプライアンス、AIライフサイクル全体を管理するためのAIガバナンス向けのエンドツーエンドのツールキット機密データの理解、分類、保護に役立ち、規制コンプライアンスを確保できます。

Guardium AI Securityのデモ Guardium Quantum Safeのデモ Verifyデモ MaaS360 QRadar Trusteer
お客様事例
近代的なオフィスでノートパソコンを使いながら、ピザを食べる若者たち
Sutherland Global Services社
Sutherlandは、コンサルティング、サービス、独自およびサード・パーティー製ソフトウェア・ソリューションの導入、およびデータ・セキュリティーを強化するためのAIの実装を含むSaaSおよびPaaSの提供の組み合わせを通じて、クライアントに優れた顧客体験を提供します。
ヘッドセットを装着した従業員がラップトップを使って机で電話会議をしている
Credico
プロフェッショナル・サービス企業であるCredico社は、AI搭載のUEMソリューションであるIBM MaaS360により、タブレット・ポリシーへの100%準拠およびエンドポイント・セキュリティーの強化を実現しました。 これにより、米国、カナダ、およびその他の地域に展開する多様な独立系販売拠点（ISO）向けに、2,000〜3,000台のタブレットを管理できます。
ノートパソコンで医師と仮想相談をする患者
United Family Healthcare
患者データとアプリケーションをより適切に保護し、規制を遵守するために、United Family Healthcareは、AIを使用して可視性を高め、ランサムウェア攻撃の検出、封じ込め、対応時間を短縮するAI対応のセキュリティー・オペレーション・プラットフォームを導入しました。
参考情報 IBM Security X-Force 脅威インテリジェンス・インデックス 2024
サイバー攻撃から従業員とデータを守る方法を学びましょう。攻撃者の戦術と推奨事項についてより深く洞察し、組織をプロアクティブに保護します。
生成AI時代のサイバーセキュリティー
生成AIは、新世代のサイバー脅威を生み出すと同時に、サイバーセキュリティーへの活用によって戦力増強につながります。生成AI時代におけるサイバーセキュリティーの展望について解説します。
「生成AIを以って生成AIを制す」CEOのための生成AI活用ガイドー サイバーセキュリティー編
調査によると、2023年のAIサイバーセキュリティー予算は、21年時に比べ51%増加し、25年までにさらに43%増加すると予想されています。
大規模言語モデル（LLM）の隠れたリスク：催眠術をかけられたAIの実状
大規模言語モデル（LLM）に催眠術をかけ、明らかなセキュリティー・リスクをもたらす回答をさせることができるでしょうか？
IBM AI Academy
信頼性、透明性、ガバナンスなどのエンタープライズAIの要素について学びます。
