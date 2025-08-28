今日のセキュリティー・チームは、高度なハッカー、 攻撃対象領域の拡大、データの爆発的増加、インフラの複雑化など、多くの課題に直面しています。これにより、チームはデータの保護、 ユーザーアクセスの管理、AIに対するセキュリティー脅威の迅速な検知と対応に関する能力を発揮できずにいます。



IBM Securityは、AIにおける脅威の検知および緩和を加速し、対応を迅速化、ユーザー・アイデンティティーおよびデータセットを保護することで、サイバーセキュリティー・チームが関与・指揮する一方で、アナリストの時間を最適化するAIを搭載した革新的なソリューションを提供します。