AI を活用したソリューションによって、セキュリティ チームの速度、精度、生産性を向上させます
今日のセキュリティー・チームは、高度なハッカー、 攻撃対象領域の拡大、データの爆発的増加、インフラの複雑化など、多くの課題に直面しています。これにより、チームはデータの保護、 ユーザーアクセスの管理、AIに対するセキュリティー脅威の迅速な検知と対応に関する能力を発揮できずにいます。
IBM Securityは、AIにおける脅威の検知および緩和を加速し、対応を迅速化、ユーザー・アイデンティティーおよびデータセットを保護することで、サイバーセキュリティー・チームが関与・指揮する一方で、アナリストの時間を最適化するAIを搭載した革新的なソリューションを提供します。
生成AIは、新世代のサイバー脅威を生み出すと同時に、サイバーセキュリティーへの活用によって戦力増強につながります。生成AI時代におけるサイバーセキュリティーの展望について解説します。
AIツールは、シャドウ・データの特定、データ・アクセスの異常の監視が可能で、さらに、データまたは機密情報にアクセスする攻撃者による潜在的脅威についてサイバーセキュリティーのエキスパートに警告することができるため、リアルタイムで問題の検出および修復にかかる貴重な時間を節約できます。
AIを活用したリスク分析は、再現性の高いアラートのインシデント・サマリーを作成し、インシデント対応を自動化することで、アラートの調査とトリアージを平均55%加速させることができます。このAIテクノロジーは、脅威全体の脆弱性を特定し、サイバー犯罪者やサイバー犯罪に対して防御する際にも役立ちます。
AIモデルは、各ログイン試行のリスクを分析し、行動データを通じてユーザーを検証することで、セキュリティーとユーザー・エクスペリエンスのバランスを取るのに役立ち、認証されたユーザーのアクセスを簡素化し、不正行為のコストを最大90％削減します。また、AIシステムは、フィッシングやマルウェア、その他の悪意のある行為を防止し、セキュリティー・システム内で高度なセキュリティー体制を確保するのに役立ちます。
AIモデルとAIエージェントを保護し、シャドーAIを自動で検出し、信頼できるAIのためにチームを統合します。
暗号に関する体制を可視化します。暗号化の脆弱性を評価して優先順位を付け、重要なデータを保護します。
モアナイズされたモジュール式のIBM Verifyソリューションは、消費者と従業員の両方のIDおよびアクセス管理（IAM）に、AIを搭載した詳細なコンテキストを提供します。摩擦の少ないクラウドネイティブの Software-as-a-Service (SaaS) アプローチにより、企業内外のユーザーとアプリを保護します。
リモートワークを導入している現代の企業は、分散したデバイスの管理と保護に苦慮しています。MaaS360は、これらのデバイスの管理、悪意のある活動の監視とセキュリティー対策の導入に役立ちます。MaaS360でセキュリティーと生産性をマージする方法をご覧ください。
新しいQRadar Suiteが、統一されたアナリスト体験、高度なAIと自動化、既存のツールと接続するオープン・プラットフォームを使用して、どのように応答時間を加速させることができるか、デモをご覧ください。
IBMは、顧客の問題点が詐欺に焦点を当てたものから、シームレスなユーザー・エクスペリエンスの提供とこれらのデジタル・インタラクションの安全性の確保とのバランスを取る必要がある状況に移行したことを理解しています。Trusteerは、オムニチャネルのカスタマージャーニー全体でIDの信頼をシームレスに確立するのに役立ちます。 Trusteerは、AI と特許取得済みの機械学習に裏付けされたクラウドを活用したインテリジェンスを通じて、ユーザー・エクスペリエンスに悪影響を与えることなく、新規顧客と既存顧客を特定するための総合的なアプローチを提供します。