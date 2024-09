IBM MaaS360がTrustRadiusの賞を受賞、G2でも高評価 MaaS360は、TrustRadius Winter 2023 Best of AwardsのBest Feature Set, Best Relationship and Best Value for Priceの3部門に選出されました。また、G2でも星4.0以上の高いランキングを安定的に獲得していることが評価されています。