対象となるかどうかを確認します — ibm.com® での購入は、場所によって影響を受ける場合があります。
一部の国または地域では、ibm.com/jp-jaでのオンライン取引ができないため、各製品ページにある「ヘルプ」ボタンをクリックして販売者に連絡し、サポートを受ける必要があります。さらに、一部の国または地域では特別割引の対象となっています。お使いの地域がこれらの特別オファーの対象かどうかを確認してください。
|アフガニスタン
|アルバニア
|アルジェリア
|米領サモア
|アンドラ
|アンゴラ
|アンギラ
|アンティグア
|アルゼンチン
|アルメニア
|Aruba
|バハマ
|バーレーン
|バルバドス
|ベナン
|バミューダ
|ブータン
|ボリビア
|ボネール
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
|ボツワナ
|ブルキナファソ
|ブルンジ
|カンボジア
|カメルーン
|カーボベルデ
|ケイマン諸島
|中央アフリカ
|チャド
|チリ
|中国
|コロンビア
|コンゴ
|コンゴ民主共和国
|コスタリカ
|コートジボワール
|キュラソー
|ジブチ
|ドミニカ国
|エクアドル
|エルサルバドル
|エスワティニ
|エチオピア
|フェロー諸島
|フィジー
|ガボン
|ガンビア
|ジョージア
|ガーナ
|グリーンランド
|グレナダ
|グアドループ
|ガーンジー島
|ギニア
|ガイアナ
|アイスランド
|インド
|インドネシア
|イラク
|マン島
|ジャマイカ
|Jersey
|ヨルダン
|カザフスタン
|ケニア
|キリバス
|クウェート
|キルギス
|ラオス
|レバノン
|レソト
|リビア
|リヒテンシュタイン
|マカオ
|マケドニア
|マダガスカル
|マラウイ
|モルディブ
|マリ
|マルタ
|モーリタニア
|モーリシャス
|モルドバ
|モナコ
|モンゴル
|モンテネグロ
|モザンビーク
|ミャンマー
|ナミビア
|ネパール
|ニューカレドニア
|ニジェール
|ナイジェリア
|Niue
|パレスチナ
|パナマ
|パプアニューギニア
|パラグアイ
|ペルー
|プエルトリコ
|カタール
|レユニオン
|ロシア連邦
|ルワンダ
|南スーダン
|セントルシア
|サモア
|セネガル
|セルビア
|シエラレオネ
|スロバキア
|スロベニア
|ソロモン諸島
|ソマリア
|サン・バルテルミー島
|セントクリストファー島
|スーダン
|スリナム
|タジキスタン
|タンザニア
|東ティモール
|トーゴ
|トンガ
|トリニダード・トバゴ
|チュニジア
|ウガンダ
|ウクライナ
|ウルグアイ
|ウズベキスタン
|バヌアツ
|ベネズエラ
|イエメン
|ザンビア
|ジンバブエ
|オーストラリア
|オーストリア
|アゼルバイジャン
|バングラデシュ
|ベルギー
|ブラジル
|ブルネイ・ダルサラーム国
|ブルガリア
|カナダ
|クロアチア
|キプロス
|チェコ
|デンマーク
|エジプト
|エストニア
|フィンランド
|フランス
|ドイツ
|ギリシャ
|香港
|ハンガリー
|インド
|アイルランド
|イスラエル
|イタリア
|日本
|韓国
|ラトビア
|リベリア
|リトアニア
|ルクセンブルク
|マレーシア
|メキシコ
|モロッコ
|オランダ
|ニュージーランド
|ノルウェー
|オマーン
|パキスタン
|フィリピン
|ポーランド
|ポルトガル
|ルーマニア
|サウジアラビア
|シンガポール
|南アフリカ
|スペイン
|スリランカ
|スウェーデン
|スイス
|台湾
|タイ
|トルコ
|アラブ首長国連邦
|イギリス連合王国
|アメリカ合衆国
|ベトナム