購入および割引の資格情報

対象となるかどうかを確認します — ibm.com® での購入は、場所によって影響を受ける場合があります。

鮮やかな青色のグラデーションを背景にして置かれた、ミニマルな買い物袋のイラスト。

有効な国または地域

一部の国または地域では、ibm.com/jp-jaでのオンライン取引ができないため、各製品ページにある「ヘルプ」ボタンをクリックして販売者に連絡し、サポートを受ける必要があります。さらに、一部の国または地域では特別割引の対象となっています。お使いの地域がこれらの特別オファーの対象かどうかを確認してください。

 
アフガニスタン
アルバニア
アルジェリア
米領サモア
アンドラ
アンゴラ
アンギラ
アンティグア
アルゼンチン
アルメニア
Aruba
バハマ
バーレーン
バルバドス
ベナン
バミューダ
ブータン
ボリビア
ボネール
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブルキナファソ
ブルンジ
カンボジア
カメルーン
カーボベルデ
ケイマン諸島
中央アフリカ
チャド
チリ
中国
コロンビア
コンゴ
コンゴ民主共和国
コスタリカ
コートジボワール
キュラソー
ジブチ
ドミニカ国
エクアドル
エルサルバドル
エスワティニ
エチオピア
フェロー諸島
フィジー
ガボン
ガンビア
ジョージア
ガーナ
グリーンランド
グレナダ
グアドループ
ガーンジー島
ギニア
ガイアナ
アイスランド
インド
インドネシア
イラク
マン島
ジャマイカ
Jersey
ヨルダン
カザフスタン
ケニア
キリバス
クウェート
キルギス
ラオス
レバノン
レソト
リビア
リヒテンシュタイン
マカオ
マケドニア
マダガスカル
マラウイ
モルディブ
マリ
マルタ
モーリタニア
モーリシャス
モルドバ
モナコ
モンゴル
モンテネグロ
モザンビーク
ミャンマー
ナミビア
ネパール
ニューカレドニア
ニジェール
ナイジェリア
Niue
パレスチナ
パナマ
パプアニューギニア
パラグアイ
ペルー
プエルトリコ
カタール
レユニオン
ロシア連邦
ルワンダ
南スーダン
セントルシア
サモア
セネガル
セルビア
シエラレオネ
スロバキア
スロベニア
ソロモン諸島
ソマリア
サン・バルテルミー島
セントクリストファー島
スーダン
スリナム
タジキスタン
タンザニア
東ティモール
トーゴ
トンガ
トリニダード・トバゴ
チュニジア
ウガンダ
ウクライナ
ウルグアイ
ウズベキスタン
バヌアツ
ベネズエラ
イエメン
ザンビア
ジンバブエ
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バングラデシュ
ベルギー
ブラジル
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルガリア
カナダ
クロアチア
キプロス
チェコ
デンマーク
エジプト
エストニア
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
香港
ハンガリー
インド
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
韓国
ラトビア
リベリア
リトアニア
ルクセンブルク
マレーシア
メキシコ
モロッコ
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
オマーン
パキスタン
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
サウジアラビア
シンガポール
南アフリカ
スペイン
スリランカ
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
トルコ
アラブ首長国連邦
イギリス連合王国
アメリカ合衆国
ベトナム

