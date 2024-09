期間限定キャンペーン

IBM Cloud VPCの無料クレジット

IBM Cloud Virtual Server for VPC、IBM Cloud Block Storage for VPC、およびIBM Cloud Image Service for VPC製品で、180日以内であればご使用いただける1,000米ドル分のクレジットを取得できます。プロモーションコードは「VPC1000」です。今回の特別オファーは2024年3月31日に期限切れとなります。