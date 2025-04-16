IBM Cloud®コンプライアンス：PINAKES

PINAKESは、スペインの銀行協会であるCentro de Cooperación Interbancaria（CCI）によって開発された格付けのフレームワークです。このフレームワークは、スペインの金融機関をサポートするテクノロジー・サプライヤーのサイバーセキュリティー体制を管理および監視するように設計されています。PINAKESは、欧州銀行監督機構ガイドライン（EBA/GL/2019/02）に規定されているデュー・ディリジェンすおよびコンプライアンスに関する指示に基づいています。
PINAKESの評価はCCIが承認した独立系第三者評価機関によって実施されます。PINAKESの評価には、情報セキュリティー管理、インシデント管理、暗号化、システム運用、レジリエンスおよびアクセス制御が含まれます。評価機関は、完全性、機密性、可用性という3つの主要な側面を考慮してサービスを評価します。そして、これら3つのコンセプトをDからA+の間で採点し、最終的な評価（ABAやBACなど）を決定します。
レポートおよびその他のドキュメント
PINAKESレポートを請求するには、IBM担当者までご連絡ください。
IBM Cloudは、PINAKESについてAAA評価を獲得しており、こちら（ibm.com 外部のリンク）のPINAKESのWebサイトに評価済みサプライヤーとして掲載されています。
IBM CloudのPINAKES AAA評価は、IBMがサービスの完全性、機密性および可用性に対して確固たる取り組みを行っていることを示しています。
IBMは、PINAKESのIaaS、PaaS、VPCのカテゴリーでAAAの認定を取得しています。