IBM Cloud®コンプライアンス：PINAKES

IBM Cloudは、PINAKESについてAAA評価を獲得しており、こちら（ibm.com 外部のリンク）のPINAKESのWebサイトに評価済みサプライヤーとして掲載されています。

IBM CloudのPINAKES AAA評価は、IBMがサービスの完全性、機密性および可用性に対して確固たる取り組みを行っていることを示しています。