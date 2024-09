Bankwestについて

1895年に設立され、西オーストラリア州パースに本社を置くBankwest(ibm.com外部リンク)は、西オーストラリアを中心に個人およびビジネス・バンキング・サービスを提供しています。同行は、支店とビジネスセンターの広範なネットワークに加え、電話、インターネット、モバイル・チャネルによる24時間バンキングを展開しています。Bankwestは、国内最大のリテールバンクであるCommonwealth Bank Australia(CBA)の傘下です。