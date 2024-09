K. Joshi博士と研究チームが、高度に規制され暗号化されたヘルスケア・データを分析する方法を研究し始めた時の重要な問題のひとつが、暗号化をめぐるものでした。「医療の領域では迅速な理解と意思決定が必要がありますが、膨大な量のデータがあると復号に何日もかかってしまいます。では、データを暗号化したまま、同時にアルゴリズムやアクセス制御の仕組みを機能させるにはどうすればいいのでしょうか。暗号化されたデータが膨大な量にのぼる場合、復号せずにクエリすると、悪夢のようなコンピューティングが必要になります」K. Joshi博士はそう語ります。

K. Joshi博士の研究チームは、暗号化とセマンティック推論を用いた新しいアプローチを開発し、データの小さなスナップショットを取って、記録のうちの小さなセクションを復号することで、復号に多大な時間を割くことなく必要な情報を引き出すことができました。「ここでの革新的な試みは、AIのアプローチとディープ・ラーニングを使用して、データを復号せずに情報にアクセスすることです」とK. Joshi博士は言います。

UMBCのチームはIBM Cloud for Educationツールを使用してこの戦略を洗練させ、最近、このトピックに関する重要な研究論文を2本発表しました。Big Data Security 2022 Conferenceでの「A Semantically Rich Knowledge Graph to Automate HIPAA Regulations for Cloud Health IT Services(クラウド医療ITサービス向けにHIPAA規制を自動化するためのセマンティック・リッチなナレッジグラフ)」と、Office of Naval Researchがスポンサーとなった「Delegated Access Control using Attribute-Based Encryption(属性ベースの暗号化を使用した委任アクセス制御)」です。

「私たちのセマンティック推論と暗号化のアプローチは、研究コミュニティからは非常に好評を博しています」とK. Joshi博士は言います。「企業にはポリシーがあり、組織にはデータをどのように暗号化してインターネットに送信するかというルールがあります。これらのルールは、今は自動化できません。私たちの目標はこれらのポリシーを自動化することです」

博士はさらに続けます「クラウドはいつでも利用できるので、自動化の作業には最適なソリューションです。誰でも簡単に共有できるのです。私たちの研究ではコンピューティング要件が膨大になるため、クラウドは非常に重要です。研究コミュニティ、そして私たちが連携している医療コミュニティもこのアイデアに高い関心を示しています」。