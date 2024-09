Attraverso l'osservabilità e una comprensione completa delle principali operazioni di business, le aziende possono ottimizzare le prestazioni aziendali sfruttando i dati per prendere decisioni aziendali piu informate. Il monitoraggio delle attività di business dà priorità all'analisi degli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) e degli accordi sul livello di servizio (SLA) per aiutare i team a ricavare insight utili dai propri dati.

Il BAM può essere utilizzato per raccogliere dati relativi alle operazioni di business e per tracciare un quadro dinamico di come le funzioni aziendali possono essere migliorate per mitigare i rischi, aumentare la redditività e migliorare l'esperienza utente. Il monitoraggio delle attività aziendali aiuta a collegare i reparti business e IT allineando i team agli obiettivi aziendali e fornendo informazioni in tempo reale sulle prestazioni aziendali.

Gli strumenti di monitoraggio offrono ai team una comprensione più completa delle operazioni di business e una visione delle prestazioni in tempo reale, consentendo loro di migliorare in modo proattivo le funzioni aziendali invece di limitarsi a intervenire in caso di problemi. A tale scopo, i responsabili aziendali possono monitorare i dati cronologici utilizzando il software di business intelligence (BI) e migliorare i flussi di lavoro con gli strumenti di business process management (BPM).