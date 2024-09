Rebendo AB

Oltre alla visibilità centralizzata sulle operazioni IT e di rete, il monitoraggio in tempo reale di Rebendo Insight favorisce una maggiore efficienza e una risoluzione dei problemi più rapida. La granularità delle informazioni, aggiornate ogni secondo, si è rivelata un vantaggio fondamentale rispetto alle piattaforme concorrenti.

"Alcuni dei nostri concorrenti", osserva Kling, "offrono insight solo una volta ogni 60 secondi. Ma questo non è ciò che vogliono i nostri utenti. Durante la creazione di Rebendo Insight, abbiamo chiesto ai nostri clienti cosa ne pensassero di quel livello di granularità, e loro ci hanno risposto: 'Perché dovrei utilizzare un prodotto che, su 60 secondi, ne vede soltanto 59? Per me è un prodotto senza valore'".

La nuova piattaforma si è dimostrata anche abbastanza intuitiva per gli utenti, spiega Kling: "Abbiamo una tradizione, un obiettivo: vogliamo essere il consulente strategico di ogni singolo cliente in fatto di prevedibilità". Con Rebendo Insight e Instana, abbiamo predisposto la piattaforma per il prossimo passo nel percorso di automazione insieme ad AIOps [intelligenza artificiale per le operazioni IT] di IBM. Possiamo formare i clienti, possiamo aiutarli a impostare la dashboard, senza difficoltà né per loro né per noi. La soluzione è molto intuitiva da usare, ed è facile aggiungere il monitoraggio di diverse esigenze o aree dell'azienda".

"È un servizio molto efficace", conclude Djurdjevic. "Possiamo configurare e implementare tutto rapidamente. In un progetto che abbiamo condotto a Stoccolma, siamo stati in grado di dimostrare al cliente di aver ridotto i tempi della sua configurazione di due anni e quattro mesi, poiché non dovevano cercare e costruire tutto da soli. Ed è proprio questo il nostro obiettivo: rendere i nostri clienti più efficienti".