Business operations
5 agosto 2021

Che cosa sono la formazione e lo sviluppo?

I programmi di formazione e sviluppo prevedono tipicamente attività didattiche in grado di far progredire le conoscenze del lavoratore e infondere una maggiore motivazione per migliorare le sue prestazioni. Queste iniziative aiutano i dipendenti ad apprendere e ad acquisire nuove competenze e ad acquisire le conoscenze professionali necessarie per progredire nella loro carriera.

Tipi di formazione e sviluppo

I programmi di formazione possono essere creati in modo indipendente o con un sistema di amministrazione della formazione, con l'obiettivo di formare a lungo termine i dipendenti. Le pratiche più comuni inquesto senso includono orientamenti, lezioni in aula, casi di studio, giochi di ruolo, simulazioni e formazione al computer, compreso l'e-learning.

A volte, la funzione di sviluppo delle risorse umane (HRD) di un'organizzazione guida la maggior parte delle attività di formazione e sviluppo dei dipendenti. Questi programmi sono suddivisi approssimativamente in 2 tipi:

Formazione e sviluppo dei dipendenti
Uno strumento strategico per migliorare i risultati aziendali implementando programmi formativi interni che migliorano la crescita e la fidelizzazione dei dipendenti.

Formazione e sviluppo del management
La pratica di trasformare i dipendenti in manager e i manager in leader efficaci attraverso il miglioramento continuo di determinate conoscenze, competenze e capacità.

Perché la formazione e lo sviluppo sono importanti?

Le aziende di successo sono consapevoli del fatto che è più vantaggioso ed economico sviluppare le potenzialità dei dipendenti già in forza invece di cercare nuovi talenti.

I dieci principali benefici dei programmi di formazione e sviluppo dei dipendenti comprendono:

  • Maggiore produttività: quando i dipendenti sono al passo con le nuove procedure e tecnologie, possono aumentare il rendimento complessivo.

  • Riduzione del micro-management: se i lavoratori si sentono in grado di svolgere un compito, in genere richiedono meno supervisione e lavorano in modo più indipendente.1

  • Addestrare i futuri leader: le organizzazioni devono avere una solida pipeline di potenziali leader ben addestrati e innovativi in grado di crescere e adattarsi nel tempo.

  • Aumento della soddisfazione e della fidelizzazione del lavoro: i dipendenti ben formati acquisiscono fiducia nelle proprie capacità, il che porta a una maggiore soddisfazione sul lavoro, a una riduzione dell'assenteismo e alla fidelizzazione complessiva dei dipendenti.

  • Attirare dipendenti altamente qualificati: le migliori reclute sono attratte dalle aziende con un percorso di carriera identificabile, basato su una formazione e uno sviluppo costanti.

  • Maggiore coerenza: una formazione ben organizzata contribuisce a garantire che le attività siano svolte in modo uniforme, con un controllo della qualità rigoroso di cui gli utenti finali possono fidarsi.

  • Maggiore cameratismo: la formazione e lo sviluppo aiutano a creare uno spirito basato sul team e sulla collaborazione.

  • Sicurezza potenziata: la formazione e lo sviluppo continui aiutano a garantire che i dipendenti abbiano le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere un compito in modo sicuro.

  • Capacità di formazione incrociata: fornire una formazione coerente crea un team complessivamente competente in cui i dipendenti possono formarsi o aiutarsi a vicenda secondo necessità.

  • Maggiore innovazione: i dipendenti con formazione costante possono contribuire allo sviluppo di nuove strategie e prodotti, contribuendo ai profitti dell'azienda e al successo continuo.

Tendenze attuali nella formazione e nello sviluppo

Il mercato aziendale sta cambiando rapidamente e le aziende devono essere flessibili e adattarsi facilmente ai cambiamenti. La tecnologia è uno dei driver principali di questo rapido cambiamento, con automazione e intelligenza artificiale (AI) all'avanguardia.

Ecco quattro tendenze chiave che influiscono sul modo in cui le organizzazioni devono ripensare la formazione e lo sviluppo.

Formazione mobile a distanza

Le aziende moderne hanno scoperto che bastano più solo i contenuti che i dipendenti devono conoscere, bensì anche quando, dove e come l'esperienza di sviluppo è in grado di migliorare le prestazioni. Con i progressi della tecnologia mobile, le aziende si affidano di più al personale mobile. La formazione sta migrando verso i dispositivi mobili, dove le app forniscono informazioni e raccomandazioni "just-in-time" ai lavoratori di tutti i settori.

Formazione sull'AI

I sistemi di AI possono elaborare le informazioni non strutturate in modo simile agli esseri umani. Questi sistemi comprendono i modelli linguistici e gli input sensoriali, inclusi testo, immagini e segnali uditivi. I software basati sull'AI possono personalizzare il modo in cui i contenuti della formazione vengono erogati a uno studente in base al suo stile di apprendimento, suggerire contenuti in base alle prestazioni precedenti dello studente e prevedere quali informazioni saranno più importanti da apprendere in seguito.

Apprendimento agile

L'apprendimento agile è un processo che incoraggia i dipendenti ad apprendere facendo e iterando spesso, ispirando il cambiamento organizzativo e il consenso. Ad esempio, IBM ha introdotto IBM Garage, uno strumento per l'esecuzione, la scalabilità e la gestione di molteplici iniziative di trasformazione di un'organizzazione. Aziende come Ford Motor Company e Travelport utilizzano IBM Garage in tutto il mondo per creare culture di collaborazione aperta e formazione continua. 

Modelli di formazione flessibile a distanza

Sebbene la formazione a distanza esista da molto tempo, la pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità per le aziende di disporre di una gestione del personale resiliente, flessibile e mobile. Le organizzazioni hanno imparato che la forza lavoro remota deve essere produttiva e impegnata, oltre a impegnarsi continuamente nella formazione e nel miglioramento.

Le sfide della formazione e dello sviluppo

Articoli recenti e sondaggi di settore suggeriscono che troppa formazione aziendale potrebbe rivelarsi inefficace. La maggior parte della formazione non sarà interamente recepita dagli studenti. Le aziende devono realizzare una cultura di apprendimento continuo diretto e motivato in autonomia, con programmi di formazione a distanza mirati e formazione mobile "just-in-time".

Le organizzazioni devono inoltre rivedere il framework delle competenze che saranno necessarie in futuro. Un recente studio metalevel di IBM (PDF) prevede che nei prossimi tre anni oltre 120 milioni di lavoratori nelle dodici maggiori economie mondiali potrebbero necessitare di una riqualificazione professionale a causa dell'automazione basata su AI.

Diversi insight di questo studio includono:

  • Le persone qualificate alimentano l’economia globale: le competenze digitali rimangono vitali, ma le soft skill sono diventate più importanti.

  • La disponibilità e la qualità delle competenze sono a rischio: l'emivita delle competenze continua a ridursi, mentre il tempo necessario per colmare un divario di competenze è aumentato vertiginosamente, costringendo le organizzazioni a trovare i modi per stare al passo con la pertinenza delle competenze.

  • L'automazione intelligente è una svolta economica: milioni di lavoratori necessiteranno probabilmente di riqualificazione e apprendimento di nuove skill, mentre la maggior parte delle aziende e delle nazioni non è preparata per questo compito.

  • Le culture organizzative stanno cambiando: l'era digitale ha introdotto la necessità di un nuovo modello di business, nuovi modi di lavorare e una cultura flessibile che favorisca lo sviluppo di nuove competenze d'importanza critica.

Lo studio conclude che le assunzioni e la formazione tradizionali non sono più così efficaci e che strategie e tattiche diverse possono avere un forte impatto nel colmare il divario di competenze. Molte strategie e tattiche includono:

  • Personalizzazione: personalizza le competenze per la carriera e l'esperienza di sviluppo e apprendimento in modo unico per gli obiettivi e gli interessi dei tuoi dipendenti.

  • Migliore trasparenza: poni le competenze al centro della strategia di formazione e punta a una profonda visibilità del loro posizionamento in tutta l'organizzazione.

  • Guarda dentro e fuori: adotta un'architettura tecnologica aperta e lavora con un insieme di partner in grado di utilizzare al meglio gli ultimi progressi.
