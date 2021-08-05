Che cosa sono la formazione e lo sviluppo?

I programmi di formazione e sviluppo prevedono tipicamente attività didattiche in grado di far progredire le conoscenze del lavoratore e infondere una maggiore motivazione per migliorare le sue prestazioni. Queste iniziative aiutano i dipendenti ad apprendere e ad acquisire nuove competenze e ad acquisire le conoscenze professionali necessarie per progredire nella loro carriera.
I programmi di formazione possono essere creati in modo indipendente o con un sistema di amministrazione della formazione, con l'obiettivo di formare a lungo termine i dipendenti. Le pratiche più comuni inquesto senso includono orientamenti, lezioni in aula, casi di studio, giochi di ruolo, simulazioni e formazione al computer, compreso l'e-learning.
A volte, la funzione di sviluppo delle risorse umane (HRD) di un'organizzazione guida la maggior parte delle attività di formazione e sviluppo dei dipendenti. Questi programmi sono suddivisi approssimativamente in 2 tipi:
Formazione e sviluppo dei dipendenti
Uno strumento strategico per migliorare i risultati aziendali implementando programmi formativi interni che migliorano la crescita e la fidelizzazione dei dipendenti.
Formazione e sviluppo del management
La pratica di trasformare i dipendenti in manager e i manager in leader efficaci attraverso il miglioramento continuo di determinate conoscenze, competenze e capacità.
Le aziende di successo sono consapevoli del fatto che è più vantaggioso ed economico sviluppare le potenzialità dei dipendenti già in forza invece di cercare nuovi talenti.
I dieci principali benefici dei programmi di formazione e sviluppo dei dipendenti comprendono:
Il mercato aziendale sta cambiando rapidamente e le aziende devono essere flessibili e adattarsi facilmente ai cambiamenti. La tecnologia è uno dei driver principali di questo rapido cambiamento, con automazione e intelligenza artificiale (AI) all'avanguardia.
Ecco quattro tendenze chiave che influiscono sul modo in cui le organizzazioni devono ripensare la formazione e lo sviluppo.
Le aziende moderne hanno scoperto che bastano più solo i contenuti che i dipendenti devono conoscere, bensì anche quando, dove e come l'esperienza di sviluppo è in grado di migliorare le prestazioni. Con i progressi della tecnologia mobile, le aziende si affidano di più al personale mobile. La formazione sta migrando verso i dispositivi mobili, dove le app forniscono informazioni e raccomandazioni "just-in-time" ai lavoratori di tutti i settori.
I sistemi di AI possono elaborare le informazioni non strutturate in modo simile agli esseri umani. Questi sistemi comprendono i modelli linguistici e gli input sensoriali, inclusi testo, immagini e segnali uditivi. I software basati sull'AI possono personalizzare il modo in cui i contenuti della formazione vengono erogati a uno studente in base al suo stile di apprendimento, suggerire contenuti in base alle prestazioni precedenti dello studente e prevedere quali informazioni saranno più importanti da apprendere in seguito.
L'apprendimento agile è un processo che incoraggia i dipendenti ad apprendere facendo e iterando spesso, ispirando il cambiamento organizzativo e il consenso. Ad esempio, IBM ha introdotto IBM Garage, uno strumento per l'esecuzione, la scalabilità e la gestione di molteplici iniziative di trasformazione di un'organizzazione. Aziende come Ford Motor Company e Travelport utilizzano IBM Garage in tutto il mondo per creare culture di collaborazione aperta e formazione continua.
Sebbene la formazione a distanza esista da molto tempo, la pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità per le aziende di disporre di una gestione del personale resiliente, flessibile e mobile. Le organizzazioni hanno imparato che la forza lavoro remota deve essere produttiva e impegnata, oltre a impegnarsi continuamente nella formazione e nel miglioramento.
Articoli recenti e sondaggi di settore suggeriscono che troppa formazione aziendale potrebbe rivelarsi inefficace. La maggior parte della formazione non sarà interamente recepita dagli studenti. Le aziende devono realizzare una cultura di apprendimento continuo diretto e motivato in autonomia, con programmi di formazione a distanza mirati e formazione mobile "just-in-time".
Le organizzazioni devono inoltre rivedere il framework delle competenze che saranno necessarie in futuro. Un recente studio metalevel di IBM (PDF) prevede che nei prossimi tre anni oltre 120 milioni di lavoratori nelle dodici maggiori economie mondiali potrebbero necessitare di una riqualificazione professionale a causa dell'automazione basata su AI.
Diversi insight di questo studio includono:
Lo studio conclude che le assunzioni e la formazione tradizionali non sono più così efficaci e che strategie e tattiche diverse possono avere un forte impatto nel colmare il divario di competenze. Molte strategie e tattiche includono:
