Che cosa sono la formazione e lo sviluppo?

Articoli recenti e sondaggi di settore suggeriscono che troppa formazione aziendale potrebbe rivelarsi inefficace. La maggior parte della formazione non sarà interamente recepita dagli studenti. Le aziende devono realizzare una cultura di apprendimento continuo diretto e motivato in autonomia, con programmi di formazione a distanza mirati e formazione mobile "just-in-time".

Le organizzazioni devono inoltre rivedere il framework delle competenze che saranno necessarie in futuro. Un recente studio metalevel di IBM (PDF) prevede che nei prossimi tre anni oltre 120 milioni di lavoratori nelle dodici maggiori economie mondiali potrebbero necessitare di una riqualificazione professionale a causa dell'automazione basata su AI.





Diversi insight di questo studio includono:

Le persone qualificate alimentano l’economia globale: le competenze digitali rimangono vitali, ma le soft skill sono diventate più importanti.





le competenze digitali rimangono vitali, ma le soft skill sono diventate più importanti. La disponibilità e la qualità delle competenze sono a rischio: l'emivita delle competenze continua a ridursi, mentre il tempo necessario per colmare un divario di competenze è aumentato vertiginosamente, costringendo le organizzazioni a trovare i modi per stare al passo con la pertinenza delle competenze.





l'emivita delle competenze continua a ridursi, mentre il tempo necessario per colmare un divario di competenze è aumentato vertiginosamente, costringendo le organizzazioni a trovare i modi per stare al passo con la pertinenza delle competenze. L'automazione intelligente è una svolta economica: milioni di lavoratori necessiteranno probabilmente di riqualificazione e apprendimento di nuove skill, mentre la maggior parte delle aziende e delle nazioni non è preparata per questo compito.





milioni di lavoratori necessiteranno probabilmente di riqualificazione e apprendimento di nuove skill, mentre la maggior parte delle aziende e delle nazioni non è preparata per questo compito. Le culture organizzative stanno cambiando: l'era digitale ha introdotto la necessità di un nuovo modello di business, nuovi modi di lavorare e una cultura flessibile che favorisca lo sviluppo di nuove competenze d'importanza critica.





Lo studio conclude che le assunzioni e la formazione tradizionali non sono più così efficaci e che strategie e tattiche diverse possono avere un forte impatto nel colmare il divario di competenze. Molte strategie e tattiche includono: