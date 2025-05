Cos'è un DNS secondario?

Ora, se c'è un problema con il server DNS primario, ad esempio se è diventato tecnicamente non disponibile o è attualmente sovraccarico, il server DNS secondario entra in azione, eseguendo le ricerche e le traduzioni degli indirizzi IP necessarie. Grazie al funzionamento immediato del DNS secondario tramite il processo di failover, gli utenti sono in grado di accedere al sito web senza subire alcun calo evidente delle funzionalità.

Allo stesso modo, un DNS secondario assume le funzioni del server di posta del server DNS primario (incluso il routing della posta elettronica e la gestione dei record di scambio di posta, o MX), quindi il DNS secondario può contribuire a garantire che il flusso e riflusso del traffico di e-mail non sia interrotto. In questo modo, il sito non subisce tempi di inattività dovuti alle interruzioni, che è la misura della vera resilienza, ovvero il mantenimento del funzionamento nonostante le condizioni avverse.

Se il server DNS secondario viene chiamato in servizio, le informazioni sono fornite dal server DNS primario. Ciò avviene attraverso un processo noto come trasferimento di zona. Le copie dei file di zona condivise con il server DNS secondario tramite il trasferimento di zona sono file di sola lettura che non possono essere modificati in alcun modo.

I trasferimenti di zona dipendono molto dall'uso delle application programming interface (API), che consentono ai server DNS primari di trasferire automaticamente i dati della zona DNS ai server secondari. In questo modo, entrambi i server DNS possono conservare le stesse informazioni. Le API offrono al server primario un modo per contattare il server secondario, in modo da assicurarsi che si stiano muovendo di pari passo con record DNS identici e trasferimenti di zona annotati.

Il processo di trasferimento di zona è basato sulla creazione di record del name server (NS). I record NS aiutano a stabilire quali server sono designati come autorevoli per quel dominio, il che definisce le priorità del dominio. A condizione che l'indirizzo IP del server DNS secondario sia contenuto nei record NS, il sito web mantiene la sua funzionalità anche se il server primario è inattivo per qualsiasi motivo.

I trasferimenti di zona sono avviati dall'emissione di un record SOA (Start of Authority), che fornisce ai server DNS secondari i dati necessari affinché sincronizzino i dati della zona DNS, lavorando in un tipo di controllo di versione che attiva gli aggiornamenti in base al numero di serie del record SOA.

In questo modo vengono registrate le nuove versioni. Aggiornando il servizio DNS secondario con nuovi dati dal record SOA, un dominio può rimanere operativo in caso di guasto del server primario, impedendo ai server inattivi di avere un impatto sul tempo di attività.

Authoritative Zone Transfer (AXFR) è un altro protocollo che consente ai server DNS di scambiare file di zona. AXFR sincronizza i dati su tutti i server connessi, in modo che tutti possano operare con le informazioni più aggiornate ottenibili.