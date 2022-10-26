Cos'è la legge tedesca sulla due diligence della supply chain (SCDDA)

Giugno 2021: il Parlamento tedesco approva la "Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten" (LkSG, alias SCDDA), che richiede alle grandi aziende di svolgere attività di due diligence nella supply chain

il Parlamento tedesco approva la "Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten" (LkSG, alias SCDDA), che richiede alle grandi aziende di svolgere attività di due diligence nella supply chain Febbraio 2022: la Commissione Europea adotta una proposta di Direttiva sulla due diligence della sostenibilità aziendale

la Commissione Europea adotta una proposta di Direttiva sulla due diligence della sostenibilità aziendale Ottobre 2022: l'UE adotterà la direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD)

l'UE adotterà la direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD) Gennaio 2023: le normative SCDDA entrano in vigore per le imprese con più di 3.000 dipendenti

le normative SCDDA entrano in vigore per le imprese con più di 3.000 dipendenti Gennaio 2024: le normative SCDDA entrano in vigore per le imprese con più di 1.000 dipendenti

le normative SCDDA entrano in vigore per le imprese con più di 1.000 dipendenti 2024: le aziende devono riferire nell'ambito del CSRD, in linea con gli standard obbligatori di rendicontazione sulla sostenibilità dell'UE

le aziende devono riferire nell'ambito del CSRD, in linea con gli standard obbligatori di rendicontazione sulla sostenibilità dell'UE 2026: il governo tedesco effettuerà una valutazione dell'efficacia della legge SCDDA

Quali rischi per i diritti umani riguarda la legge tedesca sulla due diligence della supply chain?

Un rischio legato ai diritti umani è definito nella legge SCDDA come "una situazione in cui esiste un sufficiente grado di probabilità, basato su indicazioni fattuali, che si verifichi una violazione di uno dei seguenti divieti:"

Impiego di minori di 15 anni

Lavoro minorile dei minori di 18 anni in conformità con la Convenzione dell'ILO sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999 (n. 182)

Lavoro forzato

Tutte le forme di schiavitù o pratiche simili di dominazione o oppressione sul lavoro

Non rispetta le norme locali applicabili in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di condizioni di lavoro, se ciò può comportare incidenti sul posto di lavoro o rischi per la salute sul lavoro

Disprezzo della libertà di associazione

Discriminazione sul lavoro

Discriminazione salariale

Causare modifiche dannose al suolo, inquinare l'acqua, inquinare l'aria o provocare emissioni sonore dannose

Acquisire, sviluppare o utilizzare in altro modo terreni, foreste o acqua, sfrattando illegalmente le persone o privandole dell'uso di tali terre, foreste o acqua

Commissionare o utilizzare forze di sicurezza private o pubbliche per proteggere un progetto commerciale, se le forze di sicurezza violano il divieto di tortura, danneggiano la vita o l'incolumità fisica o interferiscono con la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva

Azioni o omissioni che sono direttamente in grado di violare un interesse legale protetto

A quali rischi ambientali si applica la legge tedesca sulla due diligence della supply chain?

Secondo la legge SCDDA, un rischio legato all'ambiente è definito come "una situazione in cui esiste un sufficiente grado di probabilità, basato su indicazioni fattuali, che si verifichi una violazione di uno dei seguenti divieti:

Convenzione di Minamata

Produzione di prodotti a base di mercurio in conformità con l'articolo 4 della Convenzione

Uso del mercurio o dei composti del mercurio nei processi di produzione ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione, dopo la data di eliminazione graduale

Gestione dei rifiuti di mercurio contraria ai requisiti dell'articolo 11 della Convenzione

Convenzione di Stoccolma sull'inquinamento organico persistente (POP)

Produzione e uso di sostanze chimiche ai sensi dell'articolo 3

Gestione, raccolta, storage e smaltimento non ecologicamente sostenibile dei rifiuti chimici, contrari ai requisiti dell'articolo 6 della Convenzione sui POP

Convenzione di Basilea

Esportazione di rifiuti pericolosi e altri rifiuti secondo l'articolo 1

Esportazione di rifiuti pericolosi dagli Stati elencati nell'allegato VII della Convenzione di Basilea verso Stati non elencati

Importazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti da Paesi non aderenti alla Convenzione

Come possono le organizzazioni prepararsi alle implicazioni e ai requisiti di rendicontazione della legge SCDDA?

Gli obblighi di due diligence previsti dalla legge includono diversi requisiti di alto livello elencati di seguito. Particolarmente degno di nota è che le categorie e i requisiti di rendicontazione simboleggiano un cambiamento verso un approccio più olistico che va oltre le tradizionali metriche e gli indicatori ambientali per includere altri fattori, in particolare le condizioni di lavoro dei dipendenti.

Requisiti di gestione del rischio e rendicontazione dell'analisi del rischio

Tutte le imprese devono implementare una gestione del rischio adeguata o adattare quella esistente. Devono determinare se esiste il rischio che le loro attività commerciali o quelle nella supply chain violino i diritti umani.

Dichiarazione di principio

Le imprese devono adottare una dichiarazione di principio in merito alla loro strategia sui diritti umani e sull'ambiente. È necessario che la dichiarazione di principio includa la procedura per il rispetto degli obblighi di due diligence in materia di diritti umani e ambiente nella supply chain, i rischi specifici identificati e le aspettative di diritti umani e ambientali dell'azienda nei confronti dei suoi dipendenti e fornitori.

Misure preventive e correttive

Sulla base dell'analisi del rischio, le imprese sono tenute ad adottare o rivedere misure preventive e correttive appropriate. Ciò vale per la selezione e il monitoraggio dei fornitori, la creazione di codici di condotta, l'implementazione di corsi di formazione e la redazione sostenibile dei contratti.

Procedura per i reclami

Le aziende devono sviluppare, implementare e pubblicare per iscritto un meccanismo di reclamo attraverso il quale le persone (potenzialmente) interessate e quelle a conoscenza di possibili violazioni possano segnalare rischi e violazioni dei diritti umani. È inoltre necessario che l'efficacia della procedura di reclamo sia rivista annualmente e, se necessario, su base ad hoc.

Obblighi di documentazione e rendicontazione

Tutti gli obblighi di due diligence devono essere documentati e ogni anno deve essere preparato e pubblicato un rapporto. Questo rapporto deve essere presentato anche all'Ufficio federale per gli affari economici e il controllo delle esportazioni, o BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).

Quali sono le conseguenze della non conformità?

Il rispetto dei requisiti SCDDA è critico per le aziende, al fine di proteggere non solo la loro reputazione, ma anche i profitti, poiché le sanzioni per le violazioni sono elevate.

Multe: sanzioni economiche fino a 8 milioni di euro possono essere applicate a seconda della natura e gravità della violazione. Inoltre, le aziende con un fatturato medio annuo superiore a 400 milioni di euro possono essere multate fino al 2% del loro fatturato medio annuo.

Divieto di partecipare agli appalti pubblici: forse una conseguenza altrettanto, se non più importante, è che le aziende che violano le norme possono essere escluse dall'aggiudicazione di appalti pubblici in Germania per un massimo di tre anni.

Inoltre, ai sindacati e alle ONG può essere concessa anche l'autorità di condurre controversie per una parte interessata.

Il BAFA è stato dotato di efficaci capacità di applicazione della legge per monitorare la supply chain delle aziende e può agire di propria iniziativa o su richiesta della persona interessata. L'autorità ha il diritto di entrare nei locali commerciali, richiedere informazioni e consultare documenti.

Preparazione dei dati sulla sostenibilità per soddisfare i requisiti di reportistica SCDDA

IBM Envizi ESG Suite può supportare i requisiti di reporting GSCA di un'organizzazione, fornendo dati di livello finanziario all'interno di un sistema verificabile.

In particolare, i Value Chain Surveys and Assessments di IBM Envizi sono un unico portale che può raccogliere facilmente e in sicurezza metriche ESG da tutta la tua catena del valore per facilitare il processo di reportistica. Il modulo può aiutare a sbloccare insight preziosi per supportare le organizzazioni nelle loro valutazioni di materialità e di rischio attraverso:

Raccolta di metriche quantitative e qualitative da fornitori interni e terzi in un unico sistema digitale di registrazione

Gestione della raccolta dei dati, monitoraggio dei progressi e visualizzazione delle risposte

Valutazione del rischio con strumenti personalizzati di valutazione del rischio ESG e visualizzazione dei punteggi per fornitori, portfolio e settori, per aiutarti a identificare le priorità e migliorare le prestazioni

In sintesi

Per le aziende, un approccio solido alla sostenibilità in tutta la supply chain è ormai un imperativo aziendale. Le aziende che non rispettano i requisiti di due diligence relativi agli standard ambientali e ai diritti umani subiranno danni sia economici che alla reputazione, trovandosi ad affrontare molti ostacoli per operare in Germania.

Poiché il Parlamento Europeo ha recentemente adottato una proposta di direttiva sulla due diligence per la sostenibilità aziendale, un processo che unisca la due diligence della supply chain è probabilmente alle porte. In questo caso, avrebbe la precedenza sulle leggi nazionali di due diligence.

Insieme all'introduzione della Direttiva UE sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD) che entrerà in vigore nel 2024, la direzione da seguire riguardo alla rendicontazione della sostenibilità e alla due diligence della supply chain sta diventando sempre più chiara, via via che i governi iniziano a chiedere maggiore responsabilità alle aziende.

È giunto il momento che le organizzazioni inizino a lavorare per garantire la conformità alla legislazione sull'ambiente, sul lavoro e sulla salute, per prepararsi al futuro della legislazione emergente.

Nota: le informazioni contenute in questo articolo sono state aggiornate l'ultima volta nell'ottobre 2022. Le organizzazioni devono fare riferimento alle FAQ ufficiali di SCDDA per le informazioni più recenti e gli aggiornamenti.