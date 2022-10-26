Cos'è la legge tedesca sulla due diligence della supply chain (SCDDA)

“Gli indumenti provengono dall’Asia, il cacao e la frutta dall’Africa e il caffè dal Sud America: la nuova legge sulla supply chain (Lieferkettengesetz) mira a proteggere i diritti delle persone che producono beni per il mercato tedesco”.
Questa prefazione alla legge tedesca sulla due diligence della supply chain (SCDDA), riportata sul sito web del governo federale tedesco, spiega perché i governi stanno intervenendo per dare importanza all'aspetto umano della supply chain, oltre agli impatti ambientali come le sue emissioni.
Nel 2021, la Germania ha approvato il Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten (LkSG), ovvero la legge tedesca sulla due diligence della supply chain (SCDDA). Questo è un momento chiave per la responsabilità ambientale, sociale e di governance (ESG), poiché è la prima volta che le organizzazioni saranno ritenute legalmente responsabili del rispetto dei diritti umani nelle loro supply chain globali.
Sebbene la legge si concentri fortemente sulla "S" dell'ESG, ritiene che i rischi ambientali e il loro impatto negativo sulla salute umana all'interno delle supply chain siano profondamente intrecciati. Di conseguenza, la legge SCDDA richiede alle organizzazioni di rispettare accordi internazionali che si concentrano sui rischi ambientali, come le Convenzioni di Minamata e Basilea, per limitare i danni causati da inquinanti, sostanze chimiche tossiche e gestione e smaltimento dei rifiuti pericolosi.
In questo articolo approfondiamo chi è coinvolto nella legge SCDDA, cosa devono fare le organizzazioni per conformarsi e come possono prepararsi agli obblighi di due diligence.
Cos'è l'SCDDA tedesco?
La legge tedesca sulla due diligence della supply chain applica gli obblighi di due diligence alle imprese con amministrazione centrale, sede principale, sede amministrativa, sede legale o filiali in Germania per conformarsi agli standard ambientali e sui diritti umani nella loro supply chain.
La legge SCDDA introduce un elenco completo di obblighi, incluso lo sviluppo di un sistema di gestione del rischio per la conformità. Dettaglia inoltre le misure preventive e correttive necessarie e stabilisce procedure obbligatorie per i reclami. La legge richiede documentazione e segnalazione regolari e le violazioni sono soggette a multe severe.
Cosa devono fare le organizzazioni per conformarsi alla legge SCDDA?
Le organizzazioni devono monitorare e agire in caso di violazioni sia all'interno delle proprie operazioni, sia di quelle dei loro fornitori diretti (dal processo di estrazione delle materie prime alla consegna dei beni al cliente), indipendentemente dal fatto che l'attività sia stata svolta in Germania o all'estero.
Analogamente, se un'organizzazione viene a conoscenza di una possibile violazione degli standard ambientali o dei diritti umani da parte di uno dei suoi fornitori indiretti, è tenuta a effettuare immediatamente un'analisi del rischio delle possibili violazioni.
La legge stabilisce un onere molto chiaro sulle organizzazioni per quanto riguarda la supply chain e le prestazioni, imponendo inoltre azioni e correzioni importanti.
Risultati principali:
Per i dirigenti aziendali, ciò significa che le loro supply chain ora sono importanti quanto le prestazioni, poiché aumenta la pressione affinché siano consapevoli di ciò che accade a monte, altrimenti affrontano rischi a livello di reputazione, investimenti e finanze.
Quali organizzazioni rientrano nell'ambito della copertura SCDDA?
Ci saranno due fasi per portare le organizzazioni nell'ambito dello SCDDA.
La legge tedesca sulla due diligence della supply chain si applicherà alle imprese con sede in Germania con più di 3.000 dipendenti, o alle filiali registrate in Germania di società straniere con oltre 3.000 dipendenti. Il numero dei dipendenti include anche il personale delle aziende nazionali operante all'estero. Le società del gruppo sono incluse nel calcolo del numero di dipendenti della società madre e la legge considera i dipendenti come "qualsiasi lavoratore con un contratto di lavoro di più di sei mesi". Questo criterio si applica a circa 600 aziende.
Il campo di applicazione si amplierà alle imprese con sede in Germania che impiegano oltre 1.000 dipendenti, o alle filiali registrate in Germania di aziende straniere con più di 1.000 dipendenti. Una volta entrato in vigore questo ambito, il criterio si applicherà a circa 2.900 aziende.
La legge SCDDA avrà un impatto sulle piccole e medie imprese (PMI)?
È importante riconoscere che la legge tedesca sulla due diligence della supply chain avrà un effetto a cascata. Si prevede che le PMI che non rientrano nel campo di applicazione saranno comunque interessate nei prossimi mesi e anni, perché le aziende più grandi probabilmente trasferiranno ai loro fornitori gli obblighi di due diligence imposti loro dalla legge.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Un rischio legato ai diritti umani è definito nella legge SCDDA come "una situazione in cui esiste un sufficiente grado di probabilità, basato su indicazioni fattuali, che si verifichi una violazione di uno dei seguenti divieti:"
Secondo la legge SCDDA, un rischio legato all'ambiente è definito come "una situazione in cui esiste un sufficiente grado di probabilità, basato su indicazioni fattuali, che si verifichi una violazione di uno dei seguenti divieti:
Produzione di prodotti a base di mercurio in conformità con l'articolo 4 della Convenzione
Convenzione di Stoccolma sull'inquinamento organico persistente (POP)
Gli obblighi di due diligence previsti dalla legge includono diversi requisiti di alto livello elencati di seguito. Particolarmente degno di nota è che le categorie e i requisiti di rendicontazione simboleggiano un cambiamento verso un approccio più olistico che va oltre le tradizionali metriche e gli indicatori ambientali per includere altri fattori, in particolare le condizioni di lavoro dei dipendenti.
Tutte le imprese devono implementare una gestione del rischio adeguata o adattare quella esistente. Devono determinare se esiste il rischio che le loro attività commerciali o quelle nella supply chain violino i diritti umani.
Le imprese devono adottare una dichiarazione di principio in merito alla loro strategia sui diritti umani e sull'ambiente. È necessario che la dichiarazione di principio includa la procedura per il rispetto degli obblighi di due diligence in materia di diritti umani e ambiente nella supply chain, i rischi specifici identificati e le aspettative di diritti umani e ambientali dell'azienda nei confronti dei suoi dipendenti e fornitori.
Sulla base dell'analisi del rischio, le imprese sono tenute ad adottare o rivedere misure preventive e correttive appropriate. Ciò vale per la selezione e il monitoraggio dei fornitori, la creazione di codici di condotta, l'implementazione di corsi di formazione e la redazione sostenibile dei contratti.
Le aziende devono sviluppare, implementare e pubblicare per iscritto un meccanismo di reclamo attraverso il quale le persone (potenzialmente) interessate e quelle a conoscenza di possibili violazioni possano segnalare rischi e violazioni dei diritti umani. È inoltre necessario che l'efficacia della procedura di reclamo sia rivista annualmente e, se necessario, su base ad hoc.
Tutti gli obblighi di due diligence devono essere documentati e ogni anno deve essere preparato e pubblicato un rapporto. Questo rapporto deve essere presentato anche all'Ufficio federale per gli affari economici e il controllo delle esportazioni, o BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).
Lettura correlata: Guida alla creazione di un piano d'azione per la sostenibilità (con modello scaricabile gratuitamente)
Il rispetto dei requisiti SCDDA è critico per le aziende, al fine di proteggere non solo la loro reputazione, ma anche i profitti, poiché le sanzioni per le violazioni sono elevate.
Inoltre, ai sindacati e alle ONG può essere concessa anche l'autorità di condurre controversie per una parte interessata.
Il BAFA è stato dotato di efficaci capacità di applicazione della legge per monitorare la supply chain delle aziende e può agire di propria iniziativa o su richiesta della persona interessata. L'autorità ha il diritto di entrare nei locali commerciali, richiedere informazioni e consultare documenti.
IBM Envizi ESG Suite può supportare i requisiti di reporting GSCA di un'organizzazione, fornendo dati di livello finanziario all'interno di un sistema verificabile.
In particolare, i Value Chain Surveys and Assessments di IBM Envizi sono un unico portale che può raccogliere facilmente e in sicurezza metriche ESG da tutta la tua catena del valore per facilitare il processo di reportistica. Il modulo può aiutare a sbloccare insight preziosi per supportare le organizzazioni nelle loro valutazioni di materialità e di rischio attraverso:
Per le aziende, un approccio solido alla sostenibilità in tutta la supply chain è ormai un imperativo aziendale. Le aziende che non rispettano i requisiti di due diligence relativi agli standard ambientali e ai diritti umani subiranno danni sia economici che alla reputazione, trovandosi ad affrontare molti ostacoli per operare in Germania.
Poiché il Parlamento Europeo ha recentemente adottato una proposta di direttiva sulla due diligence per la sostenibilità aziendale, un processo che unisca la due diligence della supply chain è probabilmente alle porte. In questo caso, avrebbe la precedenza sulle leggi nazionali di due diligence.
Insieme all'introduzione della Direttiva UE sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD) che entrerà in vigore nel 2024, la direzione da seguire riguardo alla rendicontazione della sostenibilità e alla due diligence della supply chain sta diventando sempre più chiara, via via che i governi iniziano a chiedere maggiore responsabilità alle aziende.
È giunto il momento che le organizzazioni inizino a lavorare per garantire la conformità alla legislazione sull'ambiente, sul lavoro e sulla salute, per prepararsi al futuro della legislazione emergente.
Nota: le informazioni contenute in questo articolo sono state aggiornate l'ultima volta nell'ottobre 2022. Le organizzazioni devono fare riferimento alle FAQ ufficiali di SCDDA per le informazioni più recenti e gli aggiornamenti.
Scopri come trasformare gli insight sulla sostenibilità in azioni e fare il passo successivo per utilizzare al meglio la potenza dell'AI generativa.
Scopri come gli utenti di IBM Turbonomic hanno raggiunto un IT sostenibile e ridotto la loro impronta ambientale, garantendo al tempo stesso le prestazioni delle applicazioni.
Scopri come IBM Maximo può aiutare a ottimizzare il valore degli asset durante l'intero ciclo di vita.
Scopri come i responsabili della sostenibilità e i leader del net zero raggiungono la conformità alla direttiva CSRD.
Scopri come le organizzazioni possono definire e raggiungere obiettivi di sostenibilità chiari che offrano un vantaggio competitivo.
Ottimizza l'allocazione delle risorse alle applicazioni nell'intero ecosistema con la piattaforma IBM Turbonomic.
Inizia oggi il tuo percorso verso la sostenibilità collegando la tua roadmap strategica alle operazioni quotidiane.
Utilizza i servizi di consulenza per la sostenibilità di IBM per trasformare le tue ambizioni nel campo della sostenibilità in azioni concrete e diventare un'azienda più responsabile e redditizia.