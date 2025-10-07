Cosa sono i certificati di energia rinnovabile (REC)?

I REC sono generati da centrali elettriche che producono energia rinnovabile o "energia verde" da risorse energetiche rinnovabili come l'eolico, il solare, il geotermico, l'idroelettrico e la biomassa. La produzione di energia rinnovabile genera due prodotti che possono essere venduti sul mercato: l'energia stessa e gli attributi non energetici della generazione di energia elettrica rinnovabile come i benefici ambientali e sociali (cioè i REC).

I REC sono anche comunemente chiamati "etichette verdi" o "crediti di energia rinnovabile". Esistono anche REC chiamati certificati di energia rinnovabile solare (SREC) che sono specifici per l'energia solare, ovvero l'elettricità prodotta dai pannelli solari. Inoltre, troviamo anche certificati di attribuzione energetica simili nell'UE, chiamati Garanzie di Origine (GO), e certificati internazionali di energia rinnovabile (I-REC), utilizzati in oltre 50 Paesi.