Cosa sono i certificati di energia rinnovabile (REC)?

Data di pubblicazione: 22 aprile 2024
Autore: Alexandra Jonker
I certificati di energia rinnovabile (REC) sono un'opzione di approvvigionamento energetico che certifica il possesso di un megawattora (MWh) di elettricità a zero emissioni di carbonio generata da fonti di energia rinnovabile e fornita alla rete elettrica.
I REC sono generati da centrali elettriche che producono energia rinnovabile o "energia verde" da risorse energetiche rinnovabili come l'eolico, il solare, il geotermico, l'idroelettrico e la biomassa. La produzione di energia rinnovabile genera due prodotti che possono essere venduti sul mercato: l'energia stessa e gli attributi non energetici della generazione di energia elettrica rinnovabile come i benefici ambientali e sociali (cioè i REC).
I REC sono anche comunemente chiamati "etichette verdi" o "crediti di energia rinnovabile". Esistono anche REC chiamati certificati di energia rinnovabile solare (SREC) che sono specifici per l'energia solare, ovvero l'elettricità prodotta dai pannelli solari. Inoltre, troviamo anche certificati di attribuzione energetica simili nell'UE, chiamati Garanzie di Origine (GO), e certificati internazionali di energia rinnovabile (I-REC), utilizzati in oltre 50 Paesi.
Le organizzazioni utilizzano i REC, insieme ad altri tipi di certificati di attribuzione energetica come i crediti di emissioni zero (ZEC), per sostenere gli obiettivi di energia pulita associati alla lotta contro il cambiamento climatico e rispettare le normative sulle emissioni di carbonio.
I REC rappresentano l'elettricità che altrimenti avrebbe potuto essere generata da combustibili fossili come petrolio, carbone e gas naturale. In questo modo, i REC possono contribuire a ridurre le emissioni Scope 2 di un'organizzazione legate all'acquisto di elettricità. Tuttavia, i REC non garantiscono che il consumo energetico di un'organizzazione sia completamente rinnovabile, né creano risparmi sulle emissioni come le compensazioni di carbonio.
Una compensazione delle emissioni di carbonio rappresenta l’eliminazione, la distruzione, la riduzione o il sequestro di una tonnellata di emissioni di CO2 in un luogo per compensare una tonnellata di emissioni altrove. Le compensazioni di carbonio rappresentano in genere la riduzione diretta delle emissioni o il sequestro del carbonio derivati da iniziative di compensazione del carbonio come la riforestazione o la gestione dei rifiuti. Le organizzazioni possono utilizzare le compensazioni di carbonio per ridurre o compensare la propria impronta di carbonio derivante dalle emissioni Scope 1, 2 e 3.
Al contrario, i REC vengono generalmente applicati solo al calcolo delle emissioni Scope 2 e non dovrebbero essere utilizzati per ridurre le emissioni Scope 1 o Scope 3. Questo perché i REC non riducono direttamente le emissioni. Al contrario, un REC rappresenta gli attributi ambientali positivi della produzione di energia rinnovabile. L'acquisto di REC sostiene il mercato dell'energia rinnovabile e la produzione di energia rinnovabile, il che consente di utilizzarli come strumenti di mercato o come strumenti per affrontare il problema delle emissioni associate all'acquisto di elettricità.
I REC acquistati insieme all'elettricità ad essi associata sono considerati "aggregati". I REC acquistati separatamente dall’elettricità sono considerati “disaggregati”.
Sebbene i REC disaggregati non forniscano direttamente elettricità rinnovabile a un'organizzazione, essi inviano un segnale di mercato a sostegno dello sviluppo delle energie rinnovabili. Le organizzazioni potrebbero scegliere di acquistare REC senza limiti per promuovere gli obiettivi di sostenibilità e supportare progetti di energia rinnovabile perché non dispongono di fornitori di energia rinnovabile o di un supporto politico nella propria area o non sono in grado di generare energia rinnovabile in loco.
I REC hanno attirato critiche a causa della loro associazione con il "greenwashing". Questo perché le aziende possono acquistare REC e dichiarare le loro operazioni come rinnovabili, pur continuando a utilizzare combustibili fossili ed emettendo la stessa quantità di emissioni. Ad esempio, un'azienda che consuma 100 MWh di elettricità all'anno da una rete elettrica alimentata a combustibili fossili può acquistare 100 REC da un progetto solare ed essere considerata al 100% alimentata da energia solare per un anno. E così, l'azienda può dichiarare zero emissioni per i 100 MWh di elettricità consumati.1
Tuttavia, l'acquisto di REC genera entrate per i progetti di energia rinnovabile attraverso contratti di acquisto di energia (PPA). I PPA sono contratti a lungo termine tra fornitori di energia rinnovabile (come gli sviluppatori di parchi eolici) e acquirenti di energia rinnovabile (come le organizzazioni). Nei PPA, gli sviluppatori ottengono un prezzo fisso per ogni MWh di energia rinnovabile generata. In cambio, l'acquirente riceve i REC associati.
Quindi, mentre l'acquisto di REC da parte di un'organizzazione potrebbe non influire sulle emissioni complessive della rete, l'acquisto di REC da parte di molte organizzazioni è un segnale di mercato che porta a far crescere la domanda complessiva. Nel corso del tempo, ciò potrebbe apportare benefici per l'ambiente, ad esempio contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra.
Gli acquisti REC sono suddivisi in due tipi di mercato e di acquirenti: volontari e di conformità.
Molte regioni, stati e paesi prevedono il rispetto di standard di portafoglio per le energie rinnovabili (RPS), chiamati anche standard di elettricità rinnovabile (RES), per l’uso di energia rinnovabile. Si tratta di politiche normative che impongono alle società di servizi di fornire una certa quota di energia da fonti rinnovabili.
Gli acquirenti di REC di conformità sono i produttori di energia o le società di servizi elettrici tenuti a conformarsi all'RPS. Spesso, queste organizzazioni non generano una percentuale sufficientemente alta di energia elettrica rinnovabile e quindi devono acquistare REC per compensarla. Quando un acquisto di REC di questo tipo avviene in località che applicano queste politiche, si parla di mercato di conformità. I REC del mercato di conformità sono spesso più costosi e devono soddisfare determinati criteri definiti negli standard.2
Il mercato volontario dei REC è alimentato dal desiderio degli acquirenti di acquistare elettricità rinnovabile per soddisfare obiettivi di sostenibilità, emissioni o ambientali. Gli acquirenti volontari di REC scelgono di acquistare REC indipendentemente da eventuali politiche normative. Sono spesso organizzazioni attente all'ambiente che si impegnano a ridurre le emissioni di gas serra, ma possono anche essere individui, come i proprietari di case. I mercati volontari di solito hanno prezzi più bassi rispetto ai mercati di conformità.
Il mercato volontario dei REC ha una scarsa supervisione normativa. Per questo motivo, l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA) raccomanda ai consumatori di acquistare REC certificati e verificati da terze parti.
Secondo l'EPA, la certificazione risponde alla domanda: "Questo prodotto soddisfa standard di qualità accettabili?" La verifica risponde invece alla domanda: "Come faccio a sapere che sto ottenendo ciò per cui pago?" Attualmente, negli Stati Uniti, solo un'organizzazione certifica i REC: il programma Green-e Energy del Center for Resource Solutions.3
Oltre alla certificazione e alla verifica da parte di terzi, nel mercato energetico statunitense esistono due approcci accettati per tracciare la proprietà dell'energia elettrica rinnovabile: i sistemi di tracciamento basati su certificati e il metodo di tracciamento del percorso contrattuale.
I sistemi di tracciamento basati su certificati rilasciano REC al generatore. Ogni REC emesso include dati univoci sull'energia rinnovabile, come il tipo di combustibile rinnovabile o l'ubicazione dell'impianto, nonché un numero identificativo univoco. Questo numero ID garantisce che i REC siano detenuti da una sola organizzazione alla volta. Questi sistemi sono in genere database elettronici che consentono ai titolari di trasferire REC come le persone trasferiscono denaro nei sistemi bancari online.4
Il metodo di tracciamento del percorso contrattuale è il metodo più vecchio sul mercato. Viene utilizzato per verificare, tracciare e rintracciare la proprietà dei REC dal generatore al consumatore. Include un audit di terzi supportato da diversi documenti di prova della generazione e del trasferimento di proprietà (come dichiarazioni giurate e ricevute di contratti).5
Il Greenhouse Gas Protocol, o protocollo GHG, è un'organizzazione che ha sviluppato uno standard internazionale per la contabilizzazione e la rendicontazione delle emissioni delle aziende. Fornisce standard, linee guida, strumenti e formazione alle aziende e ai governi per misurare e gestire le emissioni.
Le linee guida Scope 2 del protocollo GHG costituiscono un emendamento al Corporate Accounting and Reporting Standard. Standardizzano il modo in cui le aziende misurano le emissioni derivanti dall'acquisto di elettricità e di altre forme di energia. Sono state create in risposta all'incertezza sul modo in cui l'acquisto di energia contribuisce alla riduzione delle emissioni Scope 2.
Le linee guida includono requisiti, criteri di qualità e raccomandazioni per le aziende che contabilizzano gli acquisti di energia elettrica (compresi i REC) nel loro inventario dei gas serra. Secondo il protocollo GHG, tali misure creano un "maggiore livello di trasparenza [che] potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell'aumentare la domanda di energia elettrica rinnovabile da parte delle aziende".6
Acquisisci e monitora i certificati di energia rinnovabile e supporta la rendicontazione delle emissioni basata sul mercato con il software di gestione delle emissioni di gas serra di IBM Envizi.
Trasforma l'ambizione di sostenibilità in azione con soluzioni per la transizione verso l'energia pulita.
Scopri come IBM utilizza Envizi per raccogliere dati da oltre 6.500 fatture delle utenze all'anno, calcolare le emissioni e monitorare i progressi verso gli obiettivi di sostenibilità.
Semplifica l'acquisizione, il consolidamento, la gestione, l'analisi e la reportistica dei tuoi dati ambientali, sociali e di governance (ESG) con IBM Envizi ESG Suite.
1 "Renewable energy procurement options in the path to net zero" IBM, 7 giugno 2021.
2 "Renewable Energy Certificates (RECs) Overview" (link esterno a ibm.com), Better Buildings, Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, 2024.
3 "Certification and Verification" (link esterno a ibm.com), EPA, 15 gennaio 2024.
4,5 "Renewable Energy Tracking Systems" (link esterno a ibm.com), EPA, 21 febbraio 2024.
6 "Scope 2 Guidance" (link esterno a ibm.com)", Greenhouse Gas Protocol.