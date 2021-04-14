In che modo le aziende possono assorbire l'impatto dirompente e iniziare a integrare questi nuovi modelli di business nei flussi di opportunità commerciali nuovi ed esistenti?
Gli NFT hanno preso d'assalto il mondo. Ringiovanendo il movimento della blockchain avviato da Bitcoin, seguito dalla piattaforma di smart contract Ethereum, gli NFT sembrano essere una naturale progressione nell'esplosione della tokenizzazione degli asset, di tutti i tipi di cose che apprezziamo.
NFT sta per token non fungibile e, per comprendere gli NFT, dobbiamo comprendere il concetto di fungibilità.
Un asset è considerato fungibile quando è considerato reciprocamente intercambiabile con un altro asset identico. Ad esempio, il denaro può essere cambiato per altre forme e modalità o altri scopi. Nella cripto-sfera, la maggior parte degli asset nativi, come Bitcoin ed Ethereum, svolgono la stessa funzione, oltre allo scopo principale di fornire utilità sono anche token fungibili. Con questa definizione, i token non fungibili, o NFT, invertono la definizione di fungibilità e forniscono una prospettiva unica di altre cose che per noi hanno lo stesso valore del denaro e possono essere misurate in unità fungibili.
Gli NFT risolvono il problema dell'unicità e di un tipo di asset unico nel suo genere. Gli esempi includono non solo i popolari oggetti da collezione come l'arte digitale, la musica e altri oggetti da collezione digitali, che apprezziamo e apprezziamo, ma possono includere anche altri oggetti pratici come ID digitali, cartelle cliniche, storia creditizia e altri, che sono unici, preziosi per noi e servono a uno scopo nelle reti digitali alimentate da blockchain.
Quindi, mentre la blockchain è la tecnologia di base che fornisce un sistema di transazioni applicando un registro digitale e applica le regole di ingaggio tramite smart contract, ha anche esteso principi come l'immutabilità, la registrazione delle transazioni e la trasparenza per facilitare la verifica e lo spostamento degli asset con un sistema fiduciario integrato.
Gli NFT sono anche un tipo di token e asset class online: altri asset tokenizzati possono includere stable coin, security token, titoli tokenizzati e altri. Gli NFT sono unici perché possono essere negoziabili (arte e oggetti da collezione) o ipotecati (cartelle cliniche o storia digitale) ed è qui che le cose si fanno interessanti. Poiché anche gli NFT sono oggetti di valore e si fanno strada nei marketplace, hanno bisogno di un token fungibile come una utility coin o una stable coin per la derivazione del valore in termini misurabili. Questi marketplace solitamente necessitano di integrazione con i banking rails o con i sistemi esistenti forniti dalle criptovalute, come gli exchange digitali o un ecosistema DeFi, per facilitare il commercio e il trasferimento.
Affronto la complessa questione di un'ascesa fugace e rapida degli NFT, dopo l'analoga ascesa della finanza decentralizzata (DeFi), creando incredibili innovazioni con l'immensa promessa di democratizzazione, nuovi modelli di business e marketplace globali con accesso globale, il tutto alimentato dalla premessa di base del decentramento e dai costrutti fondamentali di tokenizzazione e portafogli. Gli NFT possono essere caratterizzati come token unici nel loro genere con un valore intrinseco per il titolare (ID, stato di salute) o per un mercato (arte, oggetti da collezione).
Gli NFT hanno un valore intrinseco e sono essenzialmente token con semplici prove di convalida dell'esistenza, dell'autenticità e della proprietà degli asset digitali. I token fungibili sono valutati su varie basi, come la somma totale dell'attività economica nella rete (criptovaluta), l'utilità (contratti intelligenti ed elaborazione della rete di transazioni), i valori assegnati (come nelle monete stabili e nei token di sicurezza) e così via. Gli NFT rappresentano sia entità trasferibili sia token non trasferibili a cui diamo valore.
Cominciamo a realizzare la promessa della blockchain che prevedeva la digitalizzazione, la tokenizzazione e la democratizzazione della finanza abilitando reti in grado di trasferire valore con attrito e intermediazione ridotti. La domanda su cui riflettere ora è: in che modo le aziende, gli individui e le imprese comprendono l'impatto trasformativo e dirompente e iniziano a integrare questi nuovi modelli di business nei flussi di opportunità di business esistenti e nuovi?
