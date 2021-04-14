Un asset è considerato fungibile quando è considerato reciprocamente intercambiabile con un altro asset identico. Ad esempio, il denaro può essere cambiato per altre forme e modalità o altri scopi. Nella cripto-sfera, la maggior parte degli asset nativi, come Bitcoin ed Ethereum, svolgono la stessa funzione, oltre allo scopo principale di fornire utilità sono anche token fungibili. Con questa definizione, i token non fungibili, o NFT, invertono la definizione di fungibilità e forniscono una prospettiva unica di altre cose che per noi hanno lo stesso valore del denaro e possono essere misurate in unità fungibili.

Gli NFT risolvono il problema dell'unicità e di un tipo di asset unico nel suo genere. Gli esempi includono non solo i popolari oggetti da collezione come l'arte digitale, la musica e altri oggetti da collezione digitali, che apprezziamo e apprezziamo, ma possono includere anche altri oggetti pratici come ID digitali, cartelle cliniche, storia creditizia e altri, che sono unici, preziosi per noi e servono a uno scopo nelle reti digitali alimentate da blockchain.

Quindi, mentre la blockchain è la tecnologia di base che fornisce un sistema di transazioni applicando un registro digitale e applica le regole di ingaggio tramite smart contract, ha anche esteso principi come l'immutabilità, la registrazione delle transazioni e la trasparenza per facilitare la verifica e lo spostamento degli asset con un sistema fiduciario integrato.