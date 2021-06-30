JVM vs. JRE vs. JDK: qual è la differenza?

JVM è responsabile della conversione del bytecode in codice specifico del computer ed è necessario sia in JDK che in JRE. Dipende inoltre dalla piattaforma e svolge numerose funzioni, tra cui la gestione della memoria e la sicurezza. Inoltre, JVM può eseguire programmi scritti in altri linguaggi di programmazione che sono stati convertiti in bytecode Java.

Java Native Interface (JNI) è spesso indicata in connessione con JVM. JNI è un framework di programmazione che consente al codice Java in esecuzione in JVM di comunicare con (ovvero, chiamare ed essere chiamato da) le applicazioni associate a un componente hardware e a una piattaforma specifica del sistema operativo. Queste applicazioni sono denominate applicazioni native e spesso possono essere scritte in altri linguaggi. I metodi nativi vengono utilizzati per spostare il codice nativo scritto in altre lingue in un'applicazione Java.