Che cos'è un help desk?

Un help desk è uno strumento software o un team di agenti umani che permettono a un'azienda di prestare assistenza ai clienti in tempo reale.
L'help desk svolge due funzioni principali:
Un sistema help desk semplifica le richieste di assistenza all'interno di un'unica interfaccia. Include funzioni di automazione e categorizzazione per organizzare i problemi dei clienti e prevenire l'escalation, consentendo agli agenti dell'help desk di effettuare riferimenti incrociati a più impegni per fornire rapidamente le migliori soluzioni possibili agli utenti finali.
Un help desk migliora notevolmente l'esperienza utente (UX) per i team di supporto e gli utenti che servono. In particolare, aumenta la produttività del supporto IT per migliorare le soluzioni e la soddisfazione dei clienti. Ecco cinque aspetti di un help desk che supportano gli agenti dell'assistenza e i loro clienti:
Con l'avanzare della trasformazione digitale, gli help desk stanno diventando sempre più importanti per le attività aziendali di grandi e piccole dimensioni. Pertanto, un ecosistema di service desk deve essere agile e adattabile. Ecco tre scenari in cui l'help desk moderno è utile¹:
Con l'evoluzione dell'help desk, anche gli operatori e i team di supporto devono espandere le proprie funzionalità per rimanere efficienti. Per farlo, è necessario richiedere il miglioramento della collaborazione interna e l'ampliamento dell'ambito delle comunicazioni esterne. Ecco due modi per completare il tuo team di supporto clienti per la crescita dei dipartimenti e dell'organizzazione²:
Parallelamente alla maggiore importanza che gli help desk hanno assunto all'interno degli ecosistemi aziendali odierni, sono emerse molte idee sbagliate. Ecco quattro miti sull'help desk da sfatare prima di iniziare il tuo percorso di assistenza clienti:
I chatbot, con le loro funzionalità linguistiche avanzate come elaborazione del linguaggio naturale (NLP) nativa e Natural Language Understanding (NLU), stanno guidando il futuro dei sistemi di help desk. Un recente sondaggio ha infatti rivelato che il 58% dei responsabili delle decisioni IT (ITDM) ha adottato i chatbot o è in procinto di farlo.³
Strumenti emergenti come agenti virtuali, toolbox per chatbot, aggregatori di automazione e chatbot specifici per piattaforma forniscono una copertura perpetua del service desk e una risoluzione più rapida dei problemi. I chatbot riducono infatti il tempo medio di gestione (AHT) del 10%, riducendo i costi associati alla gestione dei servizi IT (ITSM).¹
Offri un'assistenza clienti intelligente e coerente in tutti i canali con l'AI conversazionale.
Scopri un AI chatbot in linguaggio naturale che comprende le conversazioni umane e migliora l'esperienza del cliente.
IBM watsonx Assistant aiuta le organizzazioni a fornire una migliore esperienza al cliente con un AI chatbot che comprende il linguaggio del business, si connette ai sistemi di assistenza clienti esistenti e può essere implementato ovunque con sicurezza e scalabilità di livello aziendale. Watsonx Assistant automatizza le attività ripetitive e utilizza il machine learning per risolvere i problemi del supporto clienti in modo rapido ed efficiente.
