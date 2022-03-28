Che cos'è un help desk?

I chatbot, con le loro funzionalità linguistiche avanzate come elaborazione del linguaggio naturale (NLP) nativa e Natural Language Understanding (NLU), stanno guidando il futuro dei sistemi di help desk. Un recente sondaggio ha infatti rivelato che il 58% dei responsabili delle decisioni IT (ITDM) ha adottato i chatbot o è in procinto di farlo.³

Strumenti emergenti come agenti virtuali, toolbox per chatbot, aggregatori di automazione e chatbot specifici per piattaforma forniscono una copertura perpetua del service desk e una risoluzione più rapida dei problemi. I chatbot riducono infatti il tempo medio di gestione (AHT) del 10%, riducendo i costi associati alla gestione dei servizi IT (ITSM).¹