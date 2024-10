Le aziende di oggi devono affrontare un'ampia gamma di minacce alla sicurezza, agli asset e ai processi aziendali critici. Che ci si stia preparando ad affrontare un attacco informatico complesso o un disastro naturale, adottare un approccio proattivo e selezionare la giusta soluzione di disaster recovery per la continuità aziendale (BCDR) è fondamentale per aumentare l'adattabilità e la resilienza.

La cybersecurity e il cyber recovery sono tipi di pratiche di disaster recovery (DR) che contrastano i tentativi di rubare, esporre, alterare, disabilitare o distruggere dati critici. La stessa DR si rivolge in genere a una gamma più ampia di minacce, oltre a quelle di natura informatica. Sebbene diversi, principalmente nelle cause degli eventi che aiutano a mitigare, il ripristino informatico e il DR sono spesso complementari, infatti molte aziende scelgono saggiamente di implementare entrambi.

Il cyber recovery è progettato per aiutare le organizzazioni a prepararsi e a riprendersi da un attacco informatico, ovvero un tentativo intenzionale di rubare o distruggere dati, app e altri asset digitali tramite l'accesso non autorizzato a una rete, a un sistema informatico o a un dispositivo digitale. Sebbene il DR possa includere piani che aiutano a far fronte alle minacce informatiche, si rivolge principalmente a una gamma molto più ampia, tra cui calamità naturali, errori umani, interruzioni di massa e altro ancora.

Forse la differenza più importante tra cyber e disaster recovery è la natura della minaccia che intendono mitigare. Il cyber recovery si concentra sui disastri causati da intenzioni dolose, tra cui hacker, Paesi stranieri e altri. Il DR copre minacce di ogni tipo, spesso senza intenti malevoli.

Di seguito viene fornito un breve riassunto di alcuni dei termini di cui sopra:

Che cos’è il disaster recovery?

Il disaster recovery (DR) è una combinazione di tecnologie IT e best practice progettate per prevenire la perdita di dati e minimizzare le interruzioni dell'attività causata da un evento inaspettato. Il disaster recovery può riferirsi a tutto, dai guasti alle apparecchiature, alle interruzioni di corrente, agli attacchi informatici, alle emergenze civili, ai disastri naturali e agli attacchi criminali o militari, ma è più comunemente usato per descrivere eventi con cause non dolose.

Cos'è il cyber recovery?

Il cyber recovery è il processo per aumentare la cyber resilience o la capacità della sua organizzazione di ripristinare l'accesso e la funzionalità dei sistemi e dei dati IT critici in caso di attacco informatico. Gli obiettivi chiave del cyber recovery sono ripristinare i sistemi e i dati aziendali da un ambiente di backup e riportarli in funzione nel modo più rapido ed efficace possibile. Una solida infrastruttura IT e soluzioni di data backup off-site aiutano a garantire la continuità aziendale e la prontezza di fronte a un'ampia gamma di minacce informatiche.

Grazie allo sviluppo di piani di ripristino informatico che includono la convalida dei dati tramite script personalizzati, machine learning per aumentare le funzionalità di backup e protezione dei dati e l'implementazione di virtual machines (VM), le aziende possono riprendersi dagli attacchi informatici e prevenire future reinfezioni da parte di malware.

Che cos'è un attacco informatico?

Un attacco informatico è qualsiasi tentativo intenzionale di rubare, esporre, alterare, disabilitare o distruggere l'integrità dei dati attraverso l'accesso non autorizzato a una rete, a un sistema informatico o a un dispositivo digitale. Gli attori delle minacce lanciano attacchi informatici per svariati motivi, dai piccoli furti agli atti di guerra.