Diversi problemi tangenziali continueranno a influenzare lo sviluppo delle CPU e i casi d'uso per i quali verranno utilizzate nei prossimi anni:

Maggiore utilizzo delle GPU: le unità di elaborazione grafica (GPU) sono un circuito elettronico sviluppato per la prima volta per l'uso in smartphone e console per videogiochi. Il loro utilizzo riguarda l'aumento della velocità di elaborazione, quindi oltre ad accelerare le schede grafiche, le GPU vengono utilizzate in attività ad alta intensità di elaborazione come il mining di criptovalute e l'addestramento di reti neurali.

La spinta alla miniaturizzazione: la storia dell'hardware dei computer è stata una ricerca di processori sempre più piccoli. I primi computer richiedevano grandi spazi e tubi a vuoto. Poi, le CPU sono diventate più piccole e più efficienti con l'introduzione dei transistor. Successivamente, gli informatici crearono una CPU, chiamata microprocessore , che poteva essere contenuta in un piccolo chip a circuito integrato. La spinta a rendere i processori più piccoli continuerà senza sosta finché ci saranno consumatori e aziende che desiderano maggiore potenza di elaborazione e maggiore velocità.

Proliferazione periferica: i dispositivi periferici aiutano a ottimizzare e aumentare la funzionalità dell'elaborazione. Le periferiche possono essere collegate all'esterno di un computer e includono dispositivi come tastiere, mouse, scanner e stampanti. Ci si aspetta che vengano create più periferiche in risposta alla continua domanda dei clienti.

Questioni di sostenibilità: in futuro, le questioni relative al consumo di energia diventeranno sempre più importanti. Le aziende si concentreranno maggiormente su soluzioni efficienti dal punto di vista energetico con l'aumento dei costi energetici. Quando l'uso della CPU aumenta su larga scala, come nei data center iperscalabili, con migliaia di computer collegati che lavorano 24 ore su 24, l'energia utilizzata viene spesso misurata in gigahertz (GHz), che è paragonabile all'intero consumo energetico di paesi o piccole città.