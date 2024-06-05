Che cos'è il core banking?

Data di aggiornamento: 5 giugno 2024
Autori: Teaganne Finn, Amanda Downie
Il core banking è l'hub, o connessione back-end, per più filiali della stessa banca, che consente ai clienti di accedere alle transazioni del conto in un'unica entità sicura. Le operazioni bancarie di base possono includere, tra gli altri servizi finanziari, la gestione dei prestiti, i nuovi conti, i depositi e i prelievi.
Il primo passo per capire come funziona il core banking è definire il termine "Core", che sta per Centralized Online Real-time Environment. L'implicazione è che il sistema dei servizi bancari è gestito da un unico posto. Fornisce ai clienti e agli istituti finanziari un'esperienza bancaria stabile e fluida indipendentemente dall'ora o dal luogo.
In un sistema core banking, una serie di server back-end gestisce le operazioni standard in modo che le transazioni sul conto front-end e altre azioni non presentino problemi per i clienti. Questi sistemi possono essere on-premise oppure basati su cloud, a seconda delle esigenze della banca. La banca installa e mantiene autonomamente i sistemi on-premise. Il software di core banking basato su cloud è gestito da un fornitore terzo.
Indipendentemente dal sistema core utilizzato, il modo in cui funziona è che un cliente preleva denaro da una filiale o da un bancomat e l'applicazione invia una richiesta al sistema core banking o al sistema back-end. Una volta ricevuto il segnale, la richiesta viene elaborata e autenticata, il denaro può arrivare al cliente.
Un sistema di core banking è in genere costituito da un software che supporta un database, un server applicazioni, un server Web e un firewall per proteggere il sistema da attacchi esterni. Un altro modo di vedere questo sistema è che si tratta di un ecosistema di soluzioni bancarie e di prestito pensate per fornire transazioni sicure e veloci.
I sistemi core banking hanno funzione di da scheda di sistema per collegare più filiali su base "sempre disponibile" con servizi essenziali in tempo reale, come le transazioni bancarie e il digital banking online o su app. Alcune delle principali funzioni del sistema core banking sono:
Le banche devono considerare le dimensioni e il budget quando decidono quale soluzione di core banking utilizzare. La modernizzazione del core banking fornisce un framework che consente alle banche di funzionare nel modo più efficiente possibile e fornire opzioni di scalabilità. Il sistema core banking è una parte fondamentale delle operazioni di una banca e dell'efficienza e del successo complessivi del sistema. Ecco alcuni dei numerosi vantaggi che un sistema di core banking può apportare a qualsiasi banca.
La maggior parte dei sistemi di core banking include alti livelli di cybersecurity per proteggere l'infrastruttura da hacker e malware e proteggere così i dati dei clienti. Per mitigare il rischio di frode e di credito, vengono utilizzate tecnologie avanzate come i moduli di crittografia. Per quanto riguarda il cliente, ulteriori misure di sicurezza possono includere l'autenticazione a due fattori e la verifica biologica per una maggiore sicurezza.
Con processi più snelli, i clienti possono ottenere un'esperienza cliente (CX) migliore quando effettuano transazioni e quando gestiscono i propri conti presso una filiale, sia di persona oppure tramite online banking.
La conformità normativa è importante per le banche e il modo migliore per gestirla è attraverso un sistema di core banking, che rappresenta un repository organizzato e centrale per tutti i dati finanziari.
Il modello a entità singola delle piattaforme di core banking aumenta l'efficienza operativa e il ROI collegandosi rapidamente a più filiali. Riducendo il tempo necessario per la connessione, le banche elaborano le transazioni in modo più rapido e accurato.
I sistemi di core banking sono fondamentali per il successo del modo in cui una banca opera e per fidelizzare e acquisire clienti, soprattutto perché la prossima generazione di clienti cerca un maggiore controllo sulle proprie finanze e nuove tecnologie bancarie. I più recenti strumenti di automazione e trattamento dei dati, come ad esempio le soluzioni cloud e l'open banking, hanno semplificato le operazioni nel modo più efficiente possibile. Una delle maggiori innovazioni nella trasformazione digitale negli ultimi tempi è l'AI generativa (intelligenza artificiale).
L'IBM Institute for Business Value ha recentemente pubblicato il report 2024 Global Outlook for Banking and Financial Markets e tra i risultati principali c'è stato come l'AI generativa possa "ridefinire il vantaggio competitivo di una banca nelle relazioni con i clienti, evolversi e semplificare le operazioni di core banking e rafforzare la cybersecurity."
Il report sulle prospettive globali ha intervistato 600 dirigenti e offre il punto di vista degli esperti IBM per esaminare la crescita e il futuro dell'AI generativa nel mondo degli affari. L'AI generativa dovrebbe aiutare le operazioni di core banking evolute attraverso la sua conoscenza completa delle complessità del codice e dei processi.
Modernizza i principali servizi di pagamento e di core banking e crea fondazioni digitali resilienti in grado di resistere alle interruzioni. La profonda competenza di IBM Consulting nel settore e nella tecnologia produce risultati fondamentali per sane prestazioni finanziarie, incentrate su tre imperativi fondamentali del cliente: crescita, efficienza e conformità.
Coinvolgi i nostri esperti per aiutarti a modernizzare le operazioni di core banking e potenziare i processi essenziali in tutta la tua azienda con la tecnologia più recente, inclusa l'AI.
Sfrutta la nostra competenza nel servizio di consulenza e il nostro collaudato stack tecnologico per reinventare i processi finanziari della tua banca e aumentare il valore in tutta l'azienda attraverso la trasformazione finanziaria.
IBM® watsonx.ai Lo studio AI fa parte della piattaforma di dati e AI di IBM watsonx, che riunisce nuove funzionalità di AI generativa basate su foundation model e apprendimento automatico (ML) tradizionale in un potente studio che interessa tutto il ciclo di vita dell'AI. Questo è uno studio aziendale di nuova generazione per i builder AI con cui addestrare, convalidare, adattare e implementare modelli AI.
Con IBM watsonx Orchestrate puoi recuperare più tempo per le cose che contano e dedicarti alle tue attività preferite, grazie all'AI generativa e alla tecnologia di automazione che ti libera tempo prezioso. Crea il tuo assistente AI con Orchestrate per ottimizzare l'attività del tuo team e riappropriarti delle tue giornate.
Scopri come sfruttare la giusta combinazione di persone, processi e tecnologie per trasformare le attività finanziarie e scoprire nuovi modi di lavorare.