Entro la fine dell'estate 2020, la percentuale di rivenditori che offrono queste opzioni omnicanale è salita al 44%. Marchi leader come Sally Beauty hanno lanciato le funzionalità BOPIS a livello nazionale l'anno scorso come parte della loro attuale trasformazione digitale. "Il BOPIS è uno dei modi in cui Sally Beauty sta cercando di collegare le esperienze in negozio e online dei clienti, offrendo modalità di acquisto paragonabili ai rivenditori di grandi dimensioni, con l'ulteriore beneficio dell'accessibilità", afferma il presidente di Sally Beauty, John Goss.

Che cos'è il BOPIS?

Il BOPIS, acronimo di Buy Online Pickup In Store (compra online e ritira in negozio), è una strategia di vendita al dettaglio che si è sviluppata con la crescita dell'e-commerce. È una tattica di retail omnicanale che offre agli acquirenti la comodità di ordinare e acquistare online o sul proprio dispositivo mobile e la possibilità di ritirare rapidamente gli acquisti presso un negozio locale.

Come funziona la strategia BOPIS?

Il BOPIS accelera l'evasione degli ordini, consentendo ai clienti di ritirare i loro acquisti in tempi molto più brevi rispetto alla consegna a domicilio. I clienti possono ricevere i loro acquisti nel giro di poche ore, anziché dopo diversi giorni o più. Il BOPIS può anche velocizzare l'esperienza in-store di un cliente, se è ciò che desidera. L'obiettivo della strategia BOPIS è quello di migliorare l'esperienza del cliente. Inoltre, il BOPIS può spesso aumentare il traffico in-store e gli acquisti extra; uno studio riporta che circa il 50% di tutti i clienti effettua acquisti extra al quando si reca al punto vendita per il ritiro.

Quali sono i benefici e i vantaggi di una strategia BOPIS nella vendita al dettaglio?

Il BOPIS è diventata un componente essenziale di una moderna strategia di retail omnicanale. Vediamo nel dettaglio alcuni dei vantaggi:

Soddisfazione e comodità per il cliente: il fatto è che gli acquirenti vogliono l'opzione BOPIS. Uno studio recente mostra che il 62% dei rispondenti ora si aspetta che i rivenditori offrano il ritiro a bordo strada e il 71% si aspetta che il servizio compra online e ritira in negozio (BOPIS) sia sempre disponibile. Che siano in pausa dal lavoro o seduti sul divano di casa con il tablet, gli acquirenti trascorrono molto tempo navigando e cercando un prodotto online prima di recarsi in negozio per acquistarlo. E per chi desidera avere subito il proprio acquisto tra le mani, il BOPIS è un'ottima opzione. Non solo offre agli acquirenti una maggiore flessibilità, ma aiuta a mantenere i rapporti con i loro rivenditori preferiti.

Evasione più rapida: il BOPIS offre un'evasione degli ordini più rapida e spesso meno complessa, supponendo che il rivenditore disponga della tecnologia di base necessaria. Quando un cliente seleziona il BOPIS, ottiene un maggiore controllo su quando e dove il prodotto viene ritirato/consegnato, nella maggior parte dei casi consentendo il ritiro immediato. Questo batte il tempo medio di consegna di 2-3 giorni per la maggior parte degli ordini online.

Elimina i costi di spedizione: il BOPIS consente a clienti e rivenditori di eliminare i costi di spedizione di un ordine. Per alcuni clienti, l'eliminazione dei costi di spedizione è un fattore determinante per l'acquisto tramite BOPIS. Per i rivenditori, il BOPIS riduce i tempi, i costi e la manodopera manuale per la selezione, l'imballaggio e la spedizione di un ordine. Quando i consumatori ritirano in negozio, le aziende risparmiano sulla consegna dell'ultimo miglio, sull'imballaggio e sui costi logistici complessivi. L'ultimo miglio dal centro di distribuzione o dal magazzino spesso può essere uno dei costi maggiori per un rivenditore.

Inventario ridotto e agile: con l'adeguata soluzione di order management o inventory visibility sottostante, gli ordini BOPIS possono essere evasi da più canali, di solito da un centro di distribuzione o da uno o più punti retail. Grazie alla inventory visibility in tempo reale, i rivenditori possono determinare il modo migliore per evadere l'ordine e attingere a diverse sedi di inventario per l'evasione e il rifornimento, riducendo quindi i costi complessivi del mantenimento dell'inventario.

Ridurre i costi, aumentare i profitti: il BOPIS riduce i costi di spedizione ed evasione, nonché i costi di gestione dell'inventario. È evidente che riduce anche i resi, il che consente di risparmiare sui costi di elaborazione e aumentare gli acquisti, contribuendo così a un aumento complessivo della redditività. Un'altra considerazione sui ricavi: il 60% dei carrelli online viene abbandonato a causa di commissioni impreviste, principalmente spese di spedizione. Il BOPIS può convertire gli utenti online frustrati in acquirenti.

Quali sono le best practice del BOPIS?

Soddisfazione del cliente: la best practice più importante quando si utilizzano una funzionalità e una strategia BOPIS è forse quella di garantire un'esperienza del cliente positiva. Ciò richiede un'esperienza online fluida che offra al cliente istruzioni chiare su come effettuare il ritiro presso il punto vendita. Il BOPIS è una funzionalità che i consumatori desiderano e apprezzano, quindi è importante non ostacolare questa esperienza, bensì renderla facile e gratificante per il cliente.

Esperienza in negozio: nell'esecuzione della strategia BOPIS, è importante dare priorità a esperienze eccezionali all'interno del punto vendita. Il ritiro in negozio dovrebbe essere il più semplice e veloce possibile. Come accennato in precedenza, fino al 60% dei clienti effettua acquisti extra al momento del ritiro in negozio. Tuttavia, non devi cedere alla tentazione di trasformare volutamente il BOPIS in un'opportunità di vendita in negozio. Crea invece uno spazio dedicato e visibile per il ritiro in negozio e non posizionare il punto di ritiro BOPIS verso il retro del negozio. Le best practice del BOPIS prevedono di posizionare il punto di ritiro nella parte anteriore del negozio e, potenzialmente, offrire armadietti per il ritiro. Infine, assicurati di addestrare i dipendenti dei negozi in merito ai protocolli BOPIS.

Fiducia dei clienti: i consumatori vogliono poter scegliere e conoscono le opzioni disponibili sul mercato, che si tratti di spedizione standard, consegna in giornata, acquisti in negozio o sulla strada. Rendi chiare le opzioni di evasione degli ordini disponibili durante tutto il percorso di acquisto. Per una strategia omnicanale di successo, devi soddisfare le esigenze dei clienti relative a quando e dove desiderano acquistare.

Inventory visibility in tempo reale: una strategia BOPIS di successo richiede una visibilità in tempo reale dell'inventario su tutta la rete. Senza tale visibilità, il BOPIS può andare storto rapidamente. Per esempio, un cliente potrebbe ordinare online per ritirare negozio, per poi scoprire al suo arrivo che l'articolo è stato venduto a un altro cliente e che il negozio ha esaurito le scorte. La inventory visibility in tempo reale non solo elimina questo problema, ma offre anche la flessibilità necessaria per spostare e rifornire l'inventario da diversi canali al fine di supportare il BOPIS e le vendite in generale.

Tecnologia moderna: la visibilità dell'inventario in tempo reale può essere ottenuta con una soluzione autonoma per abilitare il BOPIS e aumentare il valore aziendale. Tuttavia, per essere le migliori della categoria nella vendita al dettaglio omnicanale, le aziende dovrebbero disporre di una moderna tecnologia di gestione degli ordini combinata con una soluzione di visibilità dell'inventario per semplificare l'intero processo di gestione degli ordini e il flusso di informazioni. Una piattaforma unica e moderna per la gestione degli ordini può accelerare la trasformazione semplificando la tecnologia e la complessità dell'implementazione per fornire funzionalità omnicanale di evasione degli ordini, dal BOPIS al ritiro in strada, alla spedizione dal negozio (Ship From Store, SFS).

Quali sono le sfide associate al BOPIS?

Come per ogni iniziativa, anche il BOPIS presenta delle sfide. Quelle più rilevanti riguardano l'accuratezza e la disponibilità dell'inventario, che richiede visibilità in tempo reale. Per molti rivenditori, questo è un ostacolo da superare se la loro tecnologia di supporto è datata o isolata. Una soluzione per la gestione degli ordini e la visibilità dell'inventario contribuisce notevolmente a eliminare gli ostacoli e a creare una piattaforma per accelerare il BOPIS e altre strategie di vendita al dettaglio.

Anche dal punto di vista del negozio fisico ci sono delle sfide da superare. Dedicare uno spazio privilegiato, visibile e facilmente accessibile per gli acquirenti con ritiro BOPIS e garantire che i dipendenti siano a conoscenza dei relativi protocolli sono entrambi fattori essenziali per il successo.

La Auburn University ha sviluppato una scheda di valutazione per valutare i rivenditori in base agli esiti e all'esecuzione delle loro strategie omnicanale e BOPIS. Potrebbe trattarsi di uno strumento utile per comprendere appieno le funzionalità richieste e i benchmark rispetto ai quali misurare le prestazioni del BOPIS.

È importante che i rivenditori comprendano e superino queste sfide perché il BOPIS è qui per restare. Infatti, non solo è vantaggioso per gli affari, ma anche per la soddisfazione del cliente. Più del 43% dei 500 principali rivenditori ora utilizza una strategia BOPIS e il 56% dei consumatori dichiara di utilizzare il BOPIS, un numero che è aumentato durante la pandemia di COVID-19.

Tecnologie che consentono strategie di retail e BOPIS

Disporre della giusta tecnologia di base è fondamentale per una corretta esecuzione del BOPIS, in particolare per garantire che il prodotto giusto sia nel posto giusto al momento giusto per soddisfare le preferenze di evasione ordini di un cliente. Una delle soluzioni più essenziali è la visibilità dell'inventario in tempo reale, integrata da una moderna soluzione di gestione degli ordini. Una piattaforma di gestione degli ordini completa, ulteriormente migliorata con funzionalità di intelligenza artificiale (AI), fornirà ulteriori vantaggi che ottimizzano l'esperienza omnicanale complessiva. Collaborando con molti dei principali rivenditori al mondo, IBM® offre un portfolio di soluzioni per aiutare a modernizzare e estendere la strategia e le funzionalità di retail:

IBM Sterling Inventory Visibility fornisce una visione accurata e in tempo reale del suo inventario e della domanda nei magazzini, nei centri di distribuzione, incluso ciò che si trova in negozio e in transito, consentendoti di proteggere i margini, aumentare la soddisfazione dei clienti e le vendite. La soluzione basata sul cloud sfrutta i sistemi e le fonti di dati esistenti per fornire un'unica fonte di visibilità e analisi dell'inventario, elaborando e aggiornando le relative informazioni a velocità e volumi estremamente elevati.

IBM Sterling Order Management accelera la trasformazione semplificando la tecnologia e la complessità dell'implementazione per fornire funzionalità omnicanale di evasione degli ordini come ritiro a domicilio, BOPIS e SFS. Consenti alla tua azienda di massimizzare i risultati gestendo business rules adatte ai tuoi clienti e alla tua azienda. Con la gestione dell'inventario in tempo reale, puoi adeguare le scorte alla domanda e gestire i turni di inventario. La soluzione fornisce un'interfaccia intuitiva con funzionalità facili da usare, in modo da non dover fare affidamento sull'aiuto del personale di supporto IT. Utilizza caratteristiche configurabili per l'acquisizione degli ordini, tra cui l'inventario in tempo reale fino all'evasione, per potenziare l'esperienza del cliente che aumenta le vendite migliorando al contempo la redditività.

IBM Sterling Fulfillment Optimizer with Watson è una soluzione di analytics di evasione degli ordini basata sull'AI che consente ai sistemi esistenti di gestione degli ordini e visibilità dell'inventario di fornire informazioni e funzionalità più approfondite per aiutarti a comprendere e valutare i fattori che influiscono sulle prestazioni di evasione degli ordini. La soluzione, con la sua dashboard personalizzata, scompone i silos di dati per aiutarti a monitorare gli sviluppi e le tendenze della domanda, dell'inventario e dell'evasione degli ordini. Con Sterling Fulfillment Optimizer, i rivenditori sono in grado di comprendere meglio e reagire ai cambiamenti nei loro canali e nel mercato non appena si verificano, nonché di adottare misure per proteggere i margini, utilizzare la capacità, rispettare gli impegni di consegna e superare le aspettative dei clienti. La soluzione può migliorare notevolmente la produttività e aumentare i profitti, soprattutto durante i periodi di picco.