Qual è la differenza tra una blockchain e un database?

La differenza principale tra una blockchain e un database è la centralizzazione. Sebbene tutti i record protetti su un database siano centralizzati, ogni partecipante su una blockchain ha una copia protetta di tutti i record e di tutte le modifiche in modo che ogni utente possa visualizzare la provenienza dei dati. La magia avviene quando si verifica un'incongruenza: poiché ogni partecipante conserva una copia dei record, la tecnologia blockchain identificherà e correggerà immediatamente qualsiasi informazione inaffidabile. L'orologio del tuo amico si correggerebbe immediatamente per l'ora legale, anche se una terza persona ha modificato maliziosamente l'ora in modo da essere in ritardo, l'ora verrebbe immediatamente verificata rispetto a tutti i partecipanti e corretta.

Quando i dati possono identificarsi e correggersi automaticamente in base alla logica aziendale codificata (contratti intelligenti) e al consenso, i partecipanti sono intrinsecamente in grado di fidarsi. Quando due aziende lavorano insieme, non condividono quasi mai un unico database con un unico set di record, perché il database viene gestito e aggiornato da un amministratore di database (DBA). Quel DBA viene pagato da una delle società e quindi ha un interesse nel successo di un'azienda ma non necessariamente dell'altra. Se volessero apportare un cambiamento a beneficio della loro azienda, l'altra azienda non lo saprebbe mai. In alternativa, con uno scenario peggiore, se un concorrente decide di pagare il DBA, può apportare qualsiasi modifica desideri al database senza che nessuno dei partecipanti lo sappia.

Quando la tecnologia blockchain è incorporata nel processo di dati, rimuove il singolo punto di errore, in questo caso il DBA, e si assicura che se uno dei partecipanti apporta una modifica, questa venga immediatamente corretta dagli altri partecipanti. Dopo la correzione dei dati, il registro inalterabile delle modifiche indicherà anche quale partecipante ha cercato di apportare la modifica. Con la protezione del processo dei dati, un'azienda non solo può fidarsi dei dati condivisi tra le aziende con cui lavora, ma può anche fidarsi dei dati condivisi dai concorrenti. Ad esempio, se Samsung e Apple condividono una tecnologia, Samsung può fidarsi che Apple abbia effettuato il pagamento per la tecnologia e Apple può fidarsi che Samsung l'abbia consegnata.