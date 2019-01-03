Qual è la differenza tra una blockchain e un database?

Se conosci le criptovalute, probabilmente conosci la blockchain. La blockchain è la tecnologia sottostante che garantisce transazioni accurate, trasparenti e immutabili. Perché la tecnologia green è importante? Quando si lavora con un gran numero di singoli stakeholder, è sempre presente una fondamentale incoerenza. Anche se ci si fida completamente dell'altra persona, l'errore umano è inevitabile.
Diamo un'occhiata a un rapido esempio. Se dovessi incontrare un amico per cena e il suo orologio non si aggiornasse per l'ora legale, è stato un incidente, ma non significa che fosse meno in ritardo. La teconologia blockchain funziona in modo simile all'orologio del tuo cellulare che effettua automaticamente questa correzione, ma invece di essere determinato da un singolo decisore centralizzato, l'orario viene stabilito tramite un voto di maggioranza da parte di tutti i partecipanti alla rete.
La differenza principale tra una blockchain e un database è la centralizzazione. Sebbene tutti i record protetti su un database siano centralizzati, ogni partecipante su una blockchain ha una copia protetta di tutti i record e di tutte le modifiche in modo che ogni utente possa visualizzare la provenienza dei dati. La magia avviene quando si verifica un'incongruenza: poiché ogni partecipante conserva una copia dei record, la tecnologia blockchain identificherà e correggerà immediatamente qualsiasi informazione inaffidabile. L'orologio del tuo amico si correggerebbe immediatamente per l'ora legale, anche se una terza persona ha modificato maliziosamente l'ora in modo da essere in ritardo, l'ora verrebbe immediatamente verificata rispetto a tutti i partecipanti e corretta.
Quando i dati possono identificarsi e correggersi automaticamente in base alla logica aziendale codificata (contratti intelligenti) e al consenso, i partecipanti sono intrinsecamente in grado di fidarsi. Quando due aziende lavorano insieme, non condividono quasi mai un unico database con un unico set di record, perché il database viene gestito e aggiornato da un amministratore di database (DBA). Quel DBA viene pagato da una delle società e quindi ha un interesse nel successo di un'azienda ma non necessariamente dell'altra. Se volessero apportare un cambiamento a beneficio della loro azienda, l'altra azienda non lo saprebbe mai. In alternativa, con uno scenario peggiore, se un concorrente decide di pagare il DBA, può apportare qualsiasi modifica desideri al database senza che nessuno dei partecipanti lo sappia.
Quando la tecnologia blockchain è incorporata nel processo di dati, rimuove il singolo punto di errore, in questo caso il DBA, e si assicura che se uno dei partecipanti apporta una modifica, questa venga immediatamente corretta dagli altri partecipanti. Dopo la correzione dei dati, il registro inalterabile delle modifiche indicherà anche quale partecipante ha cercato di apportare la modifica. Con la protezione del processo dei dati, un'azienda non solo può fidarsi dei dati condivisi tra le aziende con cui lavora, ma può anche fidarsi dei dati condivisi dai concorrenti. Ad esempio, se Samsung e Apple condividono una tecnologia, Samsung può fidarsi che Apple abbia effettuato il pagamento per la tecnologia e Apple può fidarsi che Samsung l'abbia consegnata.
Quando i concorrenti possono fidarsi dei dati condivisi accade una cosa interessante accade: si creano opportunità per un maggior numero di partecipanti nel settore verticale di unirsi alla rete blockchain e aumentare la visibilità dei dati. Ampliando l'esempio precedente, se Samsung e Apple condividono tecnologia e dati su una rete blockchain e un'azienda di trasporti si unisce alla rete, i dati che l'azienda di trasporti desidera condividere sulla rete sono immediatamente accessibili a ciascuno degli altri partecipanti e poi replicati nei loro record. Ogni volta che uno dei partecipanti apporta una modifica, una nuova versione del record viene convalidata da tutti i partecipanti. In questo caso, Apple potrebbe tracciare la spedizione dalla fabbrica di Samsung al centro di produzione di Apple.
Inoltre, se una banca viene aggiunta alla rete, il pagamento alla banca e a ciascun partecipante dopo una transazione può essere attivato automaticamente quando viene soddisfatta una condizione nei dati e, poiché questi dati sono protetti e convalidati da tutti i partecipanti, nessun singolo partecipante può alterarli in modo fraudolento o accidentale per soddisfare il trigger condizionale all'interno dei dati.
