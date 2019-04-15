Uno dei principali problemi affrontati dagli utenti della comunità della cybersecurity è la loro incapacità di sapere di quali fornitori di sicurezza possono fidarsi o meno. I fornitori di sicurezza possono dire quello che vogliono in merito a prestazioni, efficacia, capacità di rilevamento e altre promesse sulle loro soluzioni di sicurezza ma, alla fine, i clienti semplicemente devono credergli sulla parola. Ma è qui che la blockchain può venire in aiuto. Con la tecnologia della blockchain, i clienti che utilizzano i servizi di cybersecurity possono confermare che il rilevamento e il blocco degli attacchi web siano accaduti davvero.

Diventare "affidabili"

Per i fornitori di sicurezza, i falsi positivi rappresentano un importante argomento di vendita. Sono un fattore determinante che determina il tasso di precisione e l'efficacia delle soluzioni di sicurezza. I falsi positivi sono richieste legittime che vengono erroneamente rilevate come dannose e quindi bloccate. I falsi negativi, invece, sono richieste dannose che non vengono rilevate o bloccate ma sono percepite come legittime.

Il tipo e i metodi di attacco, le firme dei file, gli hash e qualsiasi altra prova che fornisca la legittimità di un attacco possono essere resi disponibili sulla blockchain. Come detto, i record sulla blockchain sono permanenti e difficili da modificare. Invece di fidarsi di un fornitore di sicurezza, i clienti possono fare riferimento alla blockchain per verificare i dati sulle minacce, compresi i falsi positivi. Inoltre, poiché la blockchain è alimentata da una comunità di utenti, altri esperti di sicurezza di terze parti possono parlarsi per verificare che tali attacchi siano effettivamente attacchi.

Trasparenza per i fornitori di sicurezza e i loro utenti

La blockchain rende i dati aperti e trasparenti in un modo che non si è mai visto nei sistemi finanziari, motivo per cui molti sostengono che la blockchain potrebbe essere utilizzata come nuovo standard di trasparenza. Ma in che modo i dati vengono resi trasparenti sulla blockchain? I partecipanti alla rete hanno la possibilità di accedere alle partecipazioni e alle transazioni di indirizzi pubblici utilizzando un block explorer, utilizzato per cercare i blocchi di una blockchain, i loro contenuti e i loro dettagli pertinenti.

Nel caso della sicurezza informatica, questo significa che i dati decentralizzati sulle minacce possono essere resi accessibili. Sebbene alcuni sostengano che analisi e report approfonditi forniscano una sufficiente certezza che le soluzioni di sicurezza funzionino come dovrebbero, potrebbero entrare in gioco dei bias, poiché sono le aziende a pagare i report di analisi, le certificazioni e altri riconoscimenti. Grazie alla trasparenza, con la blockchain è possibile eliminare qualsiasi bias.

Rilevamento infallibile per la conformità alla cybersecurity

Un secondo vantaggio è la maggiore fiducia per i principali attori nei paesi con normative severe (conformità PCI-DSS, GDPR dell'UE, norma di sicurezza HIPAA per il settore sanitario e altre), e il fatto che le leggi sulla cybersecurity possono trarre notevoli vantaggi se i dati sulle minacce sono decentralizzati o registrati sulla blockchain. Alcune entità, infatti, possono subire multe importanti se non rispettano i più elevati standard di sicurezza.

Nel 2018, ad esempio, Singapore ha istituito il Cybersecurity Act una legge ad alto rischio che potrebbe coinvolgere i principali settori della città-stato, incluso il governo, in caso di violazione dei suoi mandati. Gli operatori delle infrastrutture informatiche critiche (CII) rischiano fino a 100.000 dollari o fino a due anni di carcere in caso di violazione. Con la blockchain, gli auditor possono verificare che questi organismi stanno rispettando le clausole delle leggi e rispettando i requisiti di sicurezza tracciando e verificando gli attacchi.

Trasparenza nella cybersecurity

Non si può negare che la blockchain stia cambiando il modo in cui guardiamo alla cybersecurity. La trasparenza è solo uno dei tanti modi in cui la blockchain può avvantaggiare i fornitori di sicurezza, gli utenti finali regolari o persino i governi nella comunità della cybersecurity. Non capita tutti i giorni che venga presentata una tecnologia in grado di garantire la legittimità degli attacchi ed essere pubblica allo stesso tempo.

Con la blockchain, i fornitori di sicurezza possono avere prove concrete a sostegno delle loro affermazioni di prestazioni o efficacia, e le persone potranno fare riferimento a queste informazioni quando scelgono una soluzione di cybersecurity.

