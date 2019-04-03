Registri di governo con Blockchain, per efficienza e fiducia

Quanto spesso gli elettori provano frustrazione quando forniscono informazioni al governo?
"Devo chiamare un altro reparto per apportare le stesse modifiche che hai appena apportato?"
"Perché sono stato in attesa per 30 minuti per fornirti informazioni che già possiedi?"
"Tutta questa burocrazia è inutile!"
I governi sono sotto pressione per migliorare l'esperienza per tutte le loro parti interessate: il pubblico, le aziende e i dipendenti. Applicando il principio "una tantum", un concetto di e-government per fornire informazioni standard ai governi una sola volta, si miglioreranno le efficienze per i governi e gli stakeholder.
Lo European Interoperability Framework, parte della strategia per il mercato unico digitale, ha adottato il principio una tantum per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini. Particolarmente rilevante è l'iniziativa per migliorare l'accesso nazionale e transfrontaliero ai dati di registro del governo.
I registri di governo sono spesso la fonte autorevole di dati su una persona, un luogo o una cosa. Eppure, nonostante gli sforzi di digitalizzazione, i dati di registro duplicati sono ancora "nascosti" in diverse agenzie isolate, causando conflitti tediosi da riconciliare e mancano di una singola fonte affidabile.
I registri, potenziati con tecnologia blockchain, migliorano l'efficienza, la fiducia e l'esperienza utente integrando i sistemi legacy esistenti. I governi possono accelerare l'adozione del principio una tantum preservando gli investimenti nei dati autorevoli di loro proprietà e nei sistemi legacy che gestiscono i registri.
Immagina un futuro dove:
Registri accurati e accessibili sono fondamentali per generare fiducia e trasparenza nel governo. Fornire l'accesso autorizzato e la condivisione dei dati del governo, all'interno e oltre i confini nazionali, può trasformare il futuro desiderato in realtà.
Una piattaforma di registro basata su blockchain, con governi, aziende e intermediari come nodi, migliora la trasparenza e semplifica il processo di condivisione dei dati del registro.
Una piattaforma di registro basata sulla blockchain non significa che i governi debbano eliminare e sostituire i sistemi legacy esistenti. Una piattaforma di registro "ombra", che estrae dati da sistemi legacy esistenti e isolati, può fornire un valore immediato e incrementale.
La blockchain consente questo approccio agile fornendo le basi per lo sviluppo di soluzioni con un'architettura modulare e componenti come consenso, servizi di abbonamento e contratti intelligenti. Questo approccio garantisce un time to value più rapido, accelerando la velocità di implementazione a costi ridotti.
Il principio "pensa in grande, inizia in piccolo e scala velocemente" applicato da IBM ®, è perfettamente applicabile. Mentre i governi lavorano in maniera strategica per razionalizzare i registri, i metodi Agile e le application programming interface (API) possono essere utilizzati per creare piattaforme di registro condivisibili con accesso sicuro e selettivo con autorizzazioni. Questo approccio agile aggiunge valore anche agli sforzi strategici del governo documentando i registri, le loro interfacce e le opportunità per armonizzarli.
I governi più lungimiranti stanno già riconoscendo e sfruttando il potenziale della tecnologia blockchain per migliorare la trasparenza, la fiducia e l'efficienza dei dati di registro. Sebbene i registri catastali abbiano attirato gran parte dell'attenzione iniziale, sono state condotte numerose ricerche anche sui registri delle imprese.
L'iniziativa Unified Commercial Registry di Dubai memorizzerà le informazioni di registrazione delle aziende per semplificare il processo di apertura e gestione di un'attività, il rilascio delle licenze commerciali e garantire la conformità normativa.
Il National Council of Clerks (NCC) francese ha distribuito con successo una soluzione nazionale basata su Blockchain dedicata a portare maggiore trasparenza ed efficienza attraverso una migliore gestione delle transazioni legali relative al ciclo di vita delle aziende.
La domanda per i leader non è se, ma quando esploreranno l'uso della blockchain per i registri del governo per migliorare l'esperienza, accelerare l'efficienza del governo e ripristinare la fiducia.