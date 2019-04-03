Registri di governo con Blockchain, per efficienza e fiducia

Quanto spesso gli elettori provano frustrazione quando forniscono informazioni al governo?

"Devo chiamare un altro reparto per apportare le stesse modifiche che hai appena apportato?"

"Perché sono stato in attesa per 30 minuti per fornirti informazioni che già possiedi?"

"Tutta questa burocrazia è inutile!"

I governi sono sotto pressione per migliorare l'esperienza per tutte le loro parti interessate: il pubblico, le aziende e i dipendenti. Applicando il principio "una tantum", un concetto di e-government per fornire informazioni standard ai governi una sola volta, si miglioreranno le efficienze per i governi e gli stakeholder.

Lo European Interoperability Framework, parte della strategia per il mercato unico digitale, ha adottato il principio una tantum per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini. Particolarmente rilevante è l'iniziativa per migliorare l'accesso nazionale e transfrontaliero ai dati di registro del governo.

I registri di governo sono spesso la fonte autorevole di dati su una persona, un luogo o una cosa. Eppure, nonostante gli sforzi di digitalizzazione, i dati di registro duplicati sono ancora "nascosti" in diverse agenzie isolate, causando conflitti tediosi da riconciliare e mancano di una singola fonte affidabile.



I registri, potenziati con tecnologia blockchain, migliorano l'efficienza, la fiducia e l'esperienza utente integrando i sistemi legacy esistenti. I governi possono accelerare l'adozione del principio una tantum preservando gli investimenti nei dati autorevoli di loro proprietà e nei sistemi legacy che gestiscono i registri.