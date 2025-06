Che cos'è un punteggio Apdex?

Un punteggio Apdex basso potrebbe indicare che ci sono problemi con le attuali operazioni IT di un'organizzazione. Di seguito sono riportati diversi esempi e casi d'uso su come le organizzazioni possono migliorare il proprio punteggio Apdex.

Ottimizza le query su codice e database:un'organizzazione che non configura correttamente i propri database e ha un codice inefficiente probabilmente registrerà punteggi Apdex bassi. Ad esempio, un codice scadente può richiedere più risorse CPU e memoria del necessario, rallentando così i tempi di caricamento. L'ottimizzazione del codice e delle query del database è il modo migliore per migliorare i punteggi Apdex.

Riduci al minimo le richieste esterne: effettuare chiamate API a servizi di terze parti può comportare una notevole pressione sui tuoi servizi Web e contribuire a una maggiore latenza. Un'organizzazione con punteggi Apdex bassi dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di rivedere le proprie richieste esterne per assicurarsi che le richieste siano necessarie, valide e non aumentino significativamente la latenza.

Utilizza Content Delivery Network (CDN): un CDN è un sistema di server distribuiti geograficamente che le aziende utilizzano per fornire più rapidamente contenuti agli utenti completando le richieste attraverso il server più vicino all'utente. Ad esempio, se un utente in Germania desidera accedere a contenuti da una pagina Web con contenuti ospitati a New York, la richiesta dell'utente viene soddisfatta dal server perimetrale dell'azienda in Europa, anziché dal server a New York. Questo si traduce in una minore latenza riducendo così la distanza che i dati devono percorrere.

Utilizza l'elaborazione asincrona per attività pesanti: l'elaborazione asincrona consente la distribuzione dell'elaborazione richiesta da un'applicazione tra sistemi in un ambiente di intercomunicazione. L'elaborazione asincrona scarica i compiti più pesanti su processi separati, liberando risorse in modo che il thread principale possa rispondere alle richieste degli utenti.

Scala i server per soddisfare l'aumento delle richieste di traffico: un aumento significativo del traffico senza la possibilità di aumentare la capacità del server o utilizzare il bilanciamento del carico può portare a tempi di risposta scadenti. L'utilizzo di una piattaforma che automatizza in modo proattivo l'allocazione delle risorse di rete in base alla domanda in tempo reale, come ad esempio IBM® Turbonomic, può aiutare a mitigare questo problema.