Ecco uno sguardo più approfondito ai tre tipi di reti 5G e ai motivi per cui le aziende dovrebbero prenderle in considerazione.

5G a banda bassa

Il 5G a banda bassa opera su frequenze comprese tra 600 e 900 MHz, molto vicine alle frequenze delle emittenti televisive e radiofoniche. Sebbene non siano affatto "fulminee", queste frequenze sono comunque notevolmente più veloci delle velocità 4G, fino a 10 volte in alcuni casi, e sono in grado di percorrere lunghe distanze e coprire vaste aree. Per gli utenti disposti a sacrificare la velocità per la copertura, il 5G a banda bassa è un'ottima opzione.

5G a banda media

Sebbene sia più veloce della banda bassa, il 5G a banda media non è ancora in grado di raggiungere le velocità richieste da applicazioni all'avanguardia come AI, ML e IoT. Il 5G a banda media opera su frequenze comprese tra 1 e 6 GHz, il che gli conferisce una maggiore capacità di spostare volumi di dati maggiori, ma non su una vasta area. Un aspetto importante da considerare per le aziende che desiderano utilizzare le reti 5G a banda media è il fatto che edifici e altre strutture solide possono interferire con la connettività, soprattutto all'estremità superiore della larghezza di banda.

5G a banda alta

Il 5G a banda alta non può viaggiare molto lontano ma è in grado di offrire le velocità fulminee richieste dalle applicazioni più entusiasmanti del 5G. Il 5G a banda alta definisce lo standard di riferimento per molte tecnologie trasformative, come i veicoli autonomi, la robotica e le città più intelligenti. Gran parte di questa decantata velocità e prestazioni è dovuta alla tecnologia delle onde millimetriche (mmWave) del 5G, un particolare spettro compreso tra 30 e 300 GHz.