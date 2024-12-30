AI, robot: un anno in rassegna

Entro il 2025, i robot umanoidi sono destinati a espandere la loro presenza oltre i magazzini e il settore automobilistico, in settori diversi come la sanità, la vendita al dettaglio, l'agricoltura e gli ambienti domestici. La combinazione di iniziative di produzione di massa, progressi tecnologici e un crescente riconoscimento dei loro potenziali benefici suggerisce che i robot umanoidi svolgeranno un ruolo cruciale nel rimodellare il nostro modo di lavorare e vivere. Man mano che queste tecnologie maturano, è probabile che promuovano nuove forme di collaborazione uomo-robot che aumentano la produttività e migliorano la qualità della vita in diversi settori.

Si prevede che il mercato globale dei robot umanoidi crescerà in modo significativo grazie ai progressi nell'AI e alla riduzione dei costi di produzione. E con l'emergere di importanti attori provenienti dall'Asia, in particolare dalla Cina, il landscape competitivo sta diventando sempre più dinamico. Questa concorrenza probabilmente stimolerà l'innovazione e ridurrà i costi, rendendo i robot umanoidi più accessibili a varie aziende.