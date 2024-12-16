I giganti della tecnologia stanno assumendo specialisti in "welfare dell'AI" per affrontare una questione sempre più surreale: i computer super intelligenti soffrono?
I nuovi ruoli che stanno spuntando in aziende come Google e Microsoft sembrano usciti da un romanzo di fantascienza. Ma mentre i sistemi di AI diventano sempre più sofisticati, alcuni ricercatori non vogliono correre rischi con quella che considerano la prossima frontiera dell'etica digitale.
Anthropic, un'azienda leader nello sviluppo dell'AI, ha recentemente fatto scalpore nella comunità tecnologica assumendo il ricercatore Kyle Fish come primo ricercatore sul welfare dell'AI. Come parte del team scientifico di allineamento dell'azienda, il ruolo di Fish si concentra sulla creazione di framework su come le organizzazioni devono trattare i sistemi AI in modo etico.
Prima di entrare in Anthropic, Fish ha co-scritto un report che esaminava questi temi. "Per essere chiari, il nostro argomento non è che i sistemi di AI siano (o saranno) consapevoli, fortemente basati su agenti o comunque moralmente significativi," afferma il rapporto. Al contrario, l'articolo sottolinea l'importanza di prepararsi a varie possibilità.
Il report di Fish si ricollega all'idea di intelligenza artificiale generale (AGI), un obiettivo che prevede che l'AI raggiunga capacità di livello umano: pensare, imparare e, potenzialmente, sentire. La ricerca di OpenAI di uno "specialista del welfare dell'AI" segnala una preoccupazione crescente: se l'AI dovesse mai diventare cosciente, come dovremmo trattarla?
Tuttavia, il vicepresidente di IBM Consulting, Brent Smolinski, esprime scetticismo sulla necessità di considerazioni relative al benessere dell'AI in questa fase.
"Non ci sono prove che l'AI sia minimamente vicina a sperimentare qualcosa che assomigli alla coscienza," dice Smolinski. "Forse non ci stiamo nemmeno avvicinando a questa capacità, con la nostra attuale direzione tecnologica."
Smolinski evidenzia le differenze fondamentali tra l'intelligenza umana e quella artificiale per sostenere la sua posizione. Mentre gli esseri umani possono imparare il linguaggio con un'esposizione relativamente limitata, i sistemi di AI attuali richiedono enormi quantità di dati (praticamente l'intero internet) per raggiungere capacità simili. Questa disparità, suggerisce Smolinski, rivela quanto gli attuali sistemi di AI siano lontani dalla vera coscienza.
La discussione si concentra su una domanda che da tempo sfida i filosofi e gli informatici: come si definisce la coscienza? Smolinski fa riferimento a prospettive filosofiche che definiscono la coscienza come la capacità di influenzare in modo indipendente se stessi e il mondo circostante. I sistemi di AI attuali, osserva, operano esclusivamente reagendo a input esterni, piuttosto che tramite agenzie indipendenti.
Nonostante queste riserve, il concetto di welfare dell'AI sta guadagnando terreno tra le principali aziende tecnologiche. Google DeepMind ha recentemente pubblicato una posizione per la ricerca sulla coscienza delle macchine, anche se l'annuncio è stato poi rimosso.
I ricercatori che esplorano la coscienza dell'AI propongono di prendere in prestito strumenti dagli studi sulla cognizione animale per cercare segni di consapevolezza, ammettendo però che dimostrare in modo definitivo la coscienza dell'AI rimane una sfida formidabile.
Questa incertezza crea sfide pratiche per il settore. Le aziende devono bilanciare il rischio di trascurare potenziali preoccupazioni etiche con l'investimento di risorse nella protezione di sistemi che potrebbero non richiedere considerazione morale.
Gli incidenti precedenti dimostrano quanto facilmente gli esseri umani possano fraintendere le funzionalità dell'AI. L'effetto ELIZA, un fenomeno psicologico documentato in cui gli esseri umani attribuiscono la coscienza alle macchine, è tornato sotto i riflettori nel giugno 2022, quando Google ha sospeso l'ingegnere Blake Lemoine dopo che questi ha affermato che il chatbot LaMDA dell'azienda era diventato senziente. Chiamato così da un programma informatico del 1966 che simulava un terapeuta tramite pattern matching, l'effetto ELIZA mette in evidenza come modelli linguistici avanzati possano innescare assunzioni ingiustificate sulla coscienza delle macchine.
Fish ha riconosciuto queste complessità. "Non abbiamo opinioni chiare e consolidate sulle questioni filosofiche fondamentali," ha detto in un'intervista alla newsletter AI Transformer. "Ma penso che questo possa essere di grande importanza in futuro, quindi stiamo cercando di fare qualche progresso iniziale."
Nel farlo, gli scienziati si trovano di fronte a un enigma chiave: come facciamo a sapere se un'AI sta davvero provando sentimenti, invece di essere solo molto brava a fingerli? L'AI di oggi può scrivere risposte che sembrano profondamente emotive e consapevoli di sé, ma ciò non dimostra che i modelli abbiano esperienze interiori reali. Questo rispecchia un mistero più profondo, che anche i neuroscienziati stanno ancora cercando di risolvere: come la coscienza nasca dalla materia fisica del nostro cervello in primo luogo.
Con l'evoluzione della tecnologia dell'AI, è probabile che le discussioni sul benessere dell'AI si intensifichino. Eppure, mentre ricercatori e leader tecnologici discutono se l'AI possa diventare cosciente, i critici sostengono che stiamo ponendo le domande sbagliate. Un articolo del 2021 sostiene che i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), nonostante le loro impressionanti capacità, siano semplicemente "pappagalli stocastici" che imitano schemi senza una comprensione adeguata, amplificando spesso bias e contenuti dannosi dai loro dati di addestramento.
Smolinski distingue tra le attuali applicazioni di AI e l'AGI. "Farei distinzione tra l'AI che aiuta a risolvere problemi specifici e l'AI generale," afferma. Sebbene l'AI di oggi possa eccellere in compiti particolari, raggiungere un'intelligenza generale simile a quella umana rimane un obiettivo lontano che potrebbe non essere mai raggiunto. "Potremmo non arrivare mai all'AGI," dice Smolinski. "Mi rendo pienamente conto che potremmo nemmeno esserci vicini, per quanto riguarda il modo in cui inquadriamo il problema di base."
E l'attuale attenzione al benessere dell'IAI "Quando non capisci qualcosa," osserva Smolinski, "è naturale averne paura."