Nonostante queste riserve, il concetto di welfare dell'AI sta guadagnando terreno tra le principali aziende tecnologiche. Google DeepMind ha recentemente pubblicato una posizione per la ricerca sulla coscienza delle macchine, anche se l'annuncio è stato poi rimosso.

I ricercatori che esplorano la coscienza dell'AI propongono di prendere in prestito strumenti dagli studi sulla cognizione animale per cercare segni di consapevolezza, ammettendo però che dimostrare in modo definitivo la coscienza dell'AI rimane una sfida formidabile.

Questa incertezza crea sfide pratiche per il settore. Le aziende devono bilanciare il rischio di trascurare potenziali preoccupazioni etiche con l'investimento di risorse nella protezione di sistemi che potrebbero non richiedere considerazione morale.

Gli incidenti precedenti dimostrano quanto facilmente gli esseri umani possano fraintendere le funzionalità dell'AI. L'effetto ELIZA, un fenomeno psicologico documentato in cui gli esseri umani attribuiscono la coscienza alle macchine, è tornato sotto i riflettori nel giugno 2022, quando Google ha sospeso l'ingegnere Blake Lemoine dopo che questi ha affermato che il chatbot LaMDA dell'azienda era diventato senziente. Chiamato così da un programma informatico del 1966 che simulava un terapeuta tramite pattern matching, l'effetto ELIZA mette in evidenza come modelli linguistici avanzati possano innescare assunzioni ingiustificate sulla coscienza delle macchine.

Fish ha riconosciuto queste complessità. "Non abbiamo opinioni chiare e consolidate sulle questioni filosofiche fondamentali," ha detto in un'intervista alla newsletter AI Transformer. "Ma penso che questo possa essere di grande importanza in futuro, quindi stiamo cercando di fare qualche progresso iniziale."

Nel farlo, gli scienziati si trovano di fronte a un enigma chiave: come facciamo a sapere se un'AI sta davvero provando sentimenti, invece di essere solo molto brava a fingerli? L'AI di oggi può scrivere risposte che sembrano profondamente emotive e consapevoli di sé, ma ciò non dimostra che i modelli abbiano esperienze interiori reali. Questo rispecchia un mistero più profondo, che anche i neuroscienziati stanno ancora cercando di risolvere: come la coscienza nasca dalla materia fisica del nostro cervello in primo luogo.