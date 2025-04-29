Quando Patrick Opet, Chief Information Security Officer di JP Morgan, ha fatto scattare questa settimana il campanello d'allarme nel mondo aziendale americano con una lettera aperta al settore affinché dia priorità alla sicurezza nella supply chain del software, poche persone hanno sentito qualcosa che non avevano mai sentito prima. L'aspetto che ha colpito di più in questa notizia è che proveniva dalla più grande banca degli Stati Uniti (per asset) e dalla più grande banca del mondo (per capitalizzazione di mercato), e gli istituti finanziari non sono generalmente noti per le dichiarazioni audaci ed energiche.
Inoltre, la lettera di Opet evidenzia il rischio particolare per settori più regolamentati e sensibili come la finanza, in cui il costo del fallimento può raggiungere trilioni di USD. Il report IBM 2024 Cost of a Data Breach ha rilevato che il costo medio globale di una singola violazione nel settore finanziario è stato di 6,08 milioni di USD, secondo solo ai costi delle violazioni nel settore sanitario, pari a 9,77 milioni di USD.
"La comodità non può più superare il controllo", ha detto Opet nel suo post su LinkedIn, invitando quindi fornitori di software terzi, leader della sicurezza e la comunità tecnologica nell'accezione più ampia a guardare più da vicino ai "singoli punti di errore" che possono portare a "conseguenze potenzialmente catastrofiche a livello di sistema."
Questa “comodità” può apparire come un sistema di dati e processi perfettamente integrati che si aggiornano senza ritardi o interazioni manuali, un obiettivo inconfutabile per le aziende. Tuttavia, come avverte Nataraj Nagaratnam, CTO di IBM per la sicurezza AI e infrastruttura, "Poiché gli agenti AI diffondono un uso più autonomo dell'AI, ad esempio, è più importante che mai garantire che le misure di sicurezza aziendale corrispondano al rischio derivante da tali innovazioni".
Nagaratnam ha parlato con IBM Think dal palco dell'evento RSA a San Francisco, dove è stato affiancato da 40.000 professionisti della sicurezza in uno dei più grandi eventi di cybersecurity dell'anno. La lettera di Opet è stata l'argomento del giorno che ha suscitato un dibattito, a cui è seguito il riconoscimento del fatto che si trattava di una chiamata alle armi per la creazione di standard in tutti i settori e di un modo per misurarne l'adesione.
In questi primi giorni, la giuria non sa esattamente quali dovrebbero essere questi standard e queste misure. Ma la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Un esempio: l'attacco ransomware al fornitore di software CDK Global, che fornisce servizi software all'industria automobilistica, è costato complessivamente alle concessionarie più di 1 miliardo di USD, secondo una stima di Anderson Economic Group, una società di consulenza di East Lansing, MI. Come ha affermato Opet, "La ricerca di quote di mercato a scapito della sicurezza espone interi ecosistemi di clienti a rischi significativi e porterà a una situazione insostenibile per il sistema economico".
Cosa possiamo imparare subito da tutto questo? Gli esperti di IBM hanno ascoltato tre call to action dalla lettera di Opet e dal dibattito circostante:
Quasi ogni settimana compaiono anche nuovi strumenti di settore per aiutare le aziende a gestire la governance e la conformità. Proprio ieri, ad esempio, Credo AI, una piattaforma di governance dell'AI, e IBM hanno collaborato per lanciare l'acceleratore di conformità watsonx.governance, che aiuta i proprietari del caso d'uso e i funzionari della conformità dell'AI a conformarsi a varie normative in modo più rapido e automatizzato.
Rendere i singoli leader aziendali responsabili della tecnologia che utilizzano contribuirebbe notevolmente a migliorare la sicurezza, afferma Nagarajan di IBM. "Quando si responsabilizzano i leader aziendali sulla tecnologia che utilizzano, su come viene gestita, per quale scopo e su come viene mantenuta sicura, la sicurezza migliorerà automaticamente."
