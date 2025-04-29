Quando Patrick Opet, Chief Information Security Officer di JP Morgan, ha fatto scattare questa settimana il campanello d'allarme nel mondo aziendale americano con una lettera aperta al settore affinché dia priorità alla sicurezza nella supply chain del software, poche persone hanno sentito qualcosa che non avevano mai sentito prima. L'aspetto che ha colpito di più in questa notizia è che proveniva dalla più grande banca degli Stati Uniti (per asset) e dalla più grande banca del mondo (per capitalizzazione di mercato), e gli istituti finanziari non sono generalmente noti per le dichiarazioni audaci ed energiche.

Inoltre, la lettera di Opet evidenzia il rischio particolare per settori più regolamentati e sensibili come la finanza, in cui il costo del fallimento può raggiungere trilioni di USD. Il report IBM 2024 Cost of a Data Breach ha rilevato che il costo medio globale di una singola violazione nel settore finanziario è stato di 6,08 milioni di USD, secondo solo ai costi delle violazioni nel settore sanitario, pari a 9,77 milioni di USD.

"La comodità non può più superare il controllo", ha detto Opet nel suo post su LinkedIn, invitando quindi fornitori di software terzi, leader della sicurezza e la comunità tecnologica nell'accezione più ampia a guardare più da vicino ai "singoli punti di errore" che possono portare a "conseguenze potenzialmente catastrofiche a livello di sistema."

Questa “comodità” può apparire come un sistema di dati e processi perfettamente integrati che si aggiornano senza ritardi o interazioni manuali, un obiettivo inconfutabile per le aziende. Tuttavia, come avverte Nataraj Nagaratnam, CTO di IBM per la sicurezza AI e infrastruttura, "Poiché gli agenti AI diffondono un uso più autonomo dell'AI, ad esempio, è più importante che mai garantire che le misure di sicurezza aziendale corrispondano al rischio derivante da tali innovazioni".