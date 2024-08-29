La rapida ascesa delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa (gen AI) ha inaugurato un'era trasformativa per i settori di tutto il mondo. Negli ultimi 18 mesi, le aziende hanno integrato sempre più gen AI nelle loro operazioni, sfruttandone il potenziale per innovare e semplificare i processi. Dall'automazione del servizio clienti al miglioramento dello sviluppo dei prodotti, le applicazioni di gen AI sono vaste e di grande impatto. Secondo un recente report IBM, circa il 42% delle grandi imprese ha adottato l'AI, con la tecnologia in grado di automatizzare fino al 30% delle attività di knowledge work in vari settori, tra cui vendite, marketing, finanza e servizio clienti.

Tuttavia, l'adozione accelerata della gen AI comporta anche rischi significativi, come imprecisioni, problemi di proprietà intellettuale e minacce alla cybersecurity . Naturalmente, questo è solo un esempio in una lunga serie di aziende che adottano nuove tecnologie, come il cloud computing, solo per rendersi conto che l'integrazione dei principi di sicurezza avrebbe dovuto essere una priorità sin dall'inizio. Ora possiamo imparare dagli errori del passato e adottare tempestivamente i principi della sicurezza tramite progettazione durante lo sviluppo di applicazioni aziendali basate sulla gen AI.