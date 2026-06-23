La maggior parte dell'automazione del servizio clienti si basava su un modello semplice: guidare il cliente attraverso un percorso predefinito. Premi 1 per questo, 2 per quello. Anche se i chatbot hanno sostituito i menu telefonici, l'architettura di base è rimasta sostanzialmente la stessa. Questi sistemi utilizzavano una logica basata su regole con un'AI limitata dietro le quinte. Potevano trasformare il parlato in testo, rilevare l'intento, catturare alcune entità e spostare gli utenti attraverso flussi predefiniti, ma solo quando la conversazione seguiva esattamente il percorso previsto dal sistema.

Tuttavia, i clienti cambiano idea, pongono domande di approfondimento e combinano diverse problematiche. Si aspettano che il sistema comprenda e interpreti correttamente il loro significato. Ecco dove le generazioni precedenti di automazione tendevano a fallire e perché molte organizzazioni continuano a vedere un basso contenimento nonostante anni di investimenti nell'automazione del servizio clienti.

Per soddisfare le crescenti aspettative, è necessario un approccio diverso. Un sistema che non costringa i clienti a percorsi rigidi, ma che sia in grado di comprendere le intenzioni, adattarsi in tempo reale e portare a termine il compito.