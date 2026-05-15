Farmers State Bank utilizza l'agentic AI per offrire comodità digitale senza perdere il tocco personale

Quello che è iniziato come un unico agente AI presso la Farmers State Bank è diventato un blueprint per scalare l'agentic AI con fiducia, controllo e impatto a lungo termine. Un livello di orchestrazione aperto e governato collega gli agenti in tutta l'azienda senza blocco, consentendo questa trasformazione.
Farmers State Bank (FSB) è una banca comunitaria affidabile impegnata a offrire un servizio personalizzato, stabilità finanziaria e una comodità bancaria moderna ai clienti e alle comunità che serve. Con una lunga tradizione di integrità e banking incentrata sulle relazioni, FSB unisce i valori locali con innovazioni lungimiranti per rispondere alle esigenze in evoluzione di individui, famiglie e imprese.
Grazie agli investimenti strategici nella trasformazione digitale, comprese le soluzioni di agentic AI come Penny, FSB continua a estendere l'accesso, a migliorare la qualità del servizio e a fornire esperienze bancarie sicure e affidabili su tutti i canali.
FSB sta ridefinendo la configurazione delle banche moderne sfruttando l'agentic AI per avvicinare la banca ai clienti.
Con l'introduzione di "Penny", un assistente conversazionale di intelligenza artificiale (AI) agentica basato su IBM watsonx Orchestrate e sviluppato da Incede.ai, FSB ha creato un'esperienza fluida e personalizzata. Questa esperienza combina la comodità digitale con il calore di una relazione con una banca di comunità. Penny reinventa il coinvolgimento del cliente e modernizza l'erogazione interna dei servizi, rappresentando un risultato fondamentale nel percorso di trasformazione digitale di FSB.
Man mano che le grandi istituzioni finanziarie continuano a ottimizzare per scala ed efficienza, l'esperienza del cliente spesso diventa impersonale e transazionale. FSB ha riconosciuto che i clienti, già acquisiti e potenziali, apprezzano qualcosa di diverso:
La risposta era chiara: adottare l'innovazione digitale senza compromettere il tocco personale che definisce l'FSB.
I clienti si aspettano sempre più la velocità, l'accessibilità e la convenienza del digital banking, come risposte immediate, facilità di programmazione e assistenza on-demand. Allo stesso tempo, continuano a valorizzare l'esperienza personalizzata e basata sulle relazioni che ha definito la missione di FSB dal 1907.
Bilanciare queste aspettative rappresenta una sfida strategica, in quanto FSB cerca di fornire moderne funzionalità digitali senza compromettere il servizio personalizzato e di alto livello al centro del suo approccio customer-first. Questo impegno richiede un'integrazione attenta della tecnologia e del coinvolgimento umano.
Tramite sessioni di discovery con dirigenti FSB, dirigenti di sezione e responsabili della conformità, sono emerse diverse opportunità operative:
Queste pressioni erano particolarmente evidenti durante le ore di punta, quando le code delle chiamate si allungavano e la frustrazione dei clienti aumentava. Allo stesso tempo, i sistemi sottostanti che supportavano queste interazioni erano frammentati e richiedevano il coordinamento manuale tra strumenti non progettati per interagire in modo standardizzato e scalabile.
La variabilità delle risposte tra il personale e i canali determinava incoerenze dell'esperienza del cliente e della trasmissione delle informazioni. Spesso i clienti non sapevano quale banca contattare, dunque si verificavano ritardi, errori di routing o esperienze di servizio non ottimali. I clienti erano tenuti a orientarsi tra il sito web, le telefonate e le visite in filiale, senza un'esperienza fluida o guidata.
Il sito web funzionava principalmente come archivio di informazioni statico piuttosto che come un canale interattivo e orientato all'azione, per cui la banca perdeva occasioni per coinvolgere i clienti e metterli in contatto in modo efficiente con il gestore o il servizio giusto.
Di fronte alle crescenti aspettative dei clienti di un'assistenza più rapida e conveniente, FSB decise di offrire una nuova esperienza bancaria, che preservasse il proprio servizio personale e orientato alla comunità, adottando al contempo una tecnologia moderna e intelligente. La dirigenza era consapevole del fatto che i clienti si aspettavano sempre più risposte immediate, una pianificazione degli appuntamenti senza interruzioni e una guida coerente su tutti i canali. Allo stesso tempo, FSB intendeva ridurre la pressione operativa sul personale in prima linea, che veniva spesso distolto dalle attività di sviluppo di relazioni per rispondere a richieste ripetitive.
"Penny ci sta aiutando a reinventare l'esperienza bancaria", afferma Scott Falagan, Chief Retail Banking Officer, "in cui i clienti possono interagire alle loro condizioni, ricevere una guida immediata e accurata e sentirsi comunque in contatto con le persone che li conoscono meglio".
Per raggiungere questi obiettivi, FSB cercava una soluzione che potesse rispondere automaticamente alle domande dei clienti, fissare appuntamenti con i gestori delle relazioni e alleviare la pressione sul personale. Questa soluzione doveva anche garantire che ogni interazione fosse completamente verificabile e conforme agli standard normativi.
Questa visione ha portato a Penny, una soluzione agentic AI progettata e distribuita da Incede.ai e supportata da IBM watsonx Orchestrate. Penny funge da livello di orchestrazione centralizzato che disciplina le modalità di interazione degli agenti con i sistemi aziendali, i dati e gli utenti.
Dopo aver valutato diverse tecnologie, FSB ha scelto IBM watsonx Orchestrate per il suo notevole allineamento con gli obiettivi di sicurezza, operativi e di servizio clienti della banca. Uno dei fattori trainanti principali era la sua capacità di supportare una vera automazione del workflow agentico. A differenza dei semplici chatbot, watsonx Orchestrate può eseguire attività a più fasi, orchestrare workflow complessi con risultati deterministici e trasferire in modo sicuro le azioni ai sistemi bancari integrati. Questo avviene utilizzando interfacce aperte e standardizzate che evitano il blocco da fornitore e consentono flessibilità a lungo termine.
Questo approccio di orchestrazione aperta consente a FSB di connettere gli agenti su una serie diversificata di sistemi aziendali, basati su cloud e on-premise. Si estende senza problemi in ambienti ibridi senza richiedere integrazioni su misura per ogni caso d'uso.
Altrettanto importante era il suo livello di sicurezza e conformità di livello aziendale. La soluzione incorpora controlli in linea con gli standard del settore finanziario, offre autorizzazioni di accesso granulari e si integra perfettamente con i sistemi di identità e di audit già presenti di FSB. Questa integrazione garantisce che ogni azione automatizzata mantenga la piena conformità normativa e alla politica. Inoltre, i modelli di governance vengono ereditati direttamente dai sistemi sottostanti, preservando le autorizzazioni, applicando le politiche e mantenendo la completa verificabilità in ogni interazione guidata dagli agenti.
FSB ha scelto Incede.ai per la sua profonda esperienza nella progettazione e implementazione di agentic AI, in particolare per soluzioni che devono essere sicure, verificabili e allineate a rigidi framework normativi. Come IBM Business Partner, Incede.ai ha lavorato fianco a fianco con i leader FSB in workshop interattivi per documentare i workflow reali dei clienti, individuare colli di bottiglia operativi e creare percorsi utente a elevata affidabilità.
Penny aiuta i clienti a individuare la filiale più conveniente e li guida verso il gestore più adatto alle loro esigenze. Consente la pianificazione degli appuntamenti senza interruzioni, le richieste di richiamata on-demand e il coinvolgimento via SMS in tempo reale. Quando le domande vanno oltre le sue conoscenze immediate, Penny recupera le informazioni pertinenti dal sito web di FSB e dai documenti interni resi accurati, per garantire risposte accurate e affidabili.
Invece di sostituire la connessione umana, Penny la rafforza, eliminando gli attriti, guidando le interazioni e garantendo che ogni cliente possa essere coinvolto in modo significativo con il personale FSB. Watsonx Orchestrate coordina queste interazioni come un control plane unificato tra agenti, sistemi e workflow.
Con l'introduzione di Penny, FSB sta intenzionalmente sfruttando la tecnologia per rendere il banking più personale e più connesso. Penny non è progettato per sostituire il gestore, ma per avvicinare i clienti a lui. I dipendenti usufruiscono di workflow semplificati e di una riduzione del carico operativo, mentre i clienti usufruiscono di un accesso più agevole, risposte più rapide e un servizio più coerente. Un'architettura ibrida consente di ottenere questi risultati e di scalare su altri sistemi, canali e casi d'uso senza dover riprogettare le integrazioni.
"Penny è stata ben accolta dal nostro personale perché semplifica il lavoro e supporta un servizio coerente", afferma Scott Falagan, Chief Retail Banking Officer
Penny rappresenta un investimento strategico da parte di FSB per rafforzare le relazioni con il cliente a lungo termine. L'adozione precoce e il sentiment positivo rafforzano il fatto che Penny sta offrendo un valore reale oggi, posizionando Farmers State Bank per un impatto duraturo a lungo termine.
Il successo della Farmers State Bank con Penny dimostra cosa è possibile fare quando l'agentic AI è creata su una base progettata per l'affidabilità, la flessibilità e la scalabilità.
Grazie a IBM watsonx Orchestrate, FSB ha realizzato un'esperienza basata su AI sicura dal punto di vista del design, perfettamente integrata con i sistemi esistenti e in grado di evolversi in base alla crescita delle esigenze dei clienti.
Con watsonx Orchestrate come control plane per il suo ecosistema, FSB collega gli agenti in modo aperto e standardizzato, estendendo i workflow in tutti gli ambienti ibridi. Inoltre, garantisce una governance coerente, assicurando che ogni interazione sia affidabile, verificabile e conforme alle normative.
Il risultato non è solo una soluzione per il presente, ma una base scalabile per un banking personalizzato e sempre attivo, dove innovazione e fiducia evolvono insieme.
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