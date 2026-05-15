Farmers State Bank utilizza l'agentic AI per offrire comodità digitale senza perdere il tocco personale

Dopo aver valutato diverse tecnologie, FSB ha scelto IBM watsonx Orchestrate per il suo notevole allineamento con gli obiettivi di sicurezza, operativi e di servizio clienti della banca. Uno dei fattori trainanti principali era la sua capacità di supportare una vera automazione del workflow agentico. A differenza dei semplici chatbot, watsonx Orchestrate può eseguire attività a più fasi, orchestrare workflow complessi con risultati deterministici e trasferire in modo sicuro le azioni ai sistemi bancari integrati. Questo avviene utilizzando interfacce aperte e standardizzate che evitano il blocco da fornitore e consentono flessibilità a lungo termine.

Questo approccio di orchestrazione aperta consente a FSB di connettere gli agenti su una serie diversificata di sistemi aziendali, basati su cloud e on-premise. Si estende senza problemi in ambienti ibridi senza richiedere integrazioni su misura per ogni caso d'uso.

Altrettanto importante era il suo livello di sicurezza e conformità di livello aziendale. La soluzione incorpora controlli in linea con gli standard del settore finanziario, offre autorizzazioni di accesso granulari e si integra perfettamente con i sistemi di identità e di audit già presenti di FSB. Questa integrazione garantisce che ogni azione automatizzata mantenga la piena conformità normativa e alla politica. Inoltre, i modelli di governance vengono ereditati direttamente dai sistemi sottostanti, preservando le autorizzazioni, applicando le politiche e mantenendo la completa verificabilità in ogni interazione guidata dagli agenti.