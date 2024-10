Per tutti i risaputi vantaggi legati alle energie rinnovabili, il settore presenta anche degli aspetti negativi. Conoscere i vantaggi e gli svantaggi dell'energia rinnovabile può aiutare le organizzazioni a pianificarne meglio l'implementazione. A oggi alcuni degli svantaggi dei progetti di energia rinnovabile sono:

Costi iniziali elevati

Il passaggio alle tecnologie dell'energia rinnovabile consente di risparmiare denaro a lungo termine, ma i costi dei componenti e quelli iniziali per l'installazione possono essere impegnativi. Ad esempio, le piccole imprese potrebbero arrivare a pagare almeno 100.000 dollari per impianti solari commerciali, a seconda delle loro esigenze energetiche. Tuttavia, la legislazione in materia di incentivi, crediti d'imposta e sconti vari può aiutare ad ammortizzare questi costi.

Requisiti di posizione e area

La maggior parte della produzione di energia rinnovabile dipende dalla posizione: i parchi solari richiedono luce solare e assenza di ostacoli, l'energia idroelettrica richiede il movimento dell'acqua, i parchi eolici richiedono spazi aperti e l'energia geotermica tradizionale richiede la vicinanza a fonti di acqua calda. In molti casi, i sistemi di energia rinnovabile richiedono molto spazio, più delle centrali elettriche tradizionali. La ricerca condotta dall'ICF Climate Center ha rilevato che le installazioni di energia rinnovabile su larga scala richiedono uno spazio 10 volte superiore rispetto alle centrali elettriche a carbone e a gas naturale.

Instabilità nella produzione

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è influenza dalle condizioni meteorologiche avverse: l'energia solare dalle giornate nuvolose, l'energia idroelettrica dalla siccità e l'energia eolica dalle giornate senza vento. Pertanto, garantire la quantità di energia prodotta in qualsiasi momento è una vera e propria sfida. Per aiutare le aziende a far fronte a questa imprevedibilità, soluzioni come IBM Environmental Intelligence Suite utilizzano sensori, dati geospaziali, analytics avanzata, apprendimento automatico, AI e dati meteorologici per generare previsioni eoliche e solari con largo anticipo.

Requisiti di storage

A causa della natura incostante delle energie rinnovabili, le batterie devono accumulare energia durante i periodi di picco di produzione per garantire una distribuzione controllata e costante durante i periodi di bassa o assenza di produzione. I sistemi di accumulo di energia per supportare applicazioni su scala industriale sono costosi, ma si sta lavorando sulla tecnologia per supportare un immagazzinamento a lungo termine che sia più conveniente.

Limitazioni nella supply chain

Gli ostacoli alla supply chain stanno rallentando l'installazione di progetti di energie rinnovabili. Secondo un report di McKinsey, gli sviluppatori dei progetti devono affrontare tre sfide principali: l'accesso alle materie prime e ai metalli terrestri rari in un'ottica di carenza, l'accesso ai talenti e ai macchinari necessari e la scarsa diversificazione dei fornitori per quanto riguarda i componenti critici. Ad esempio, nel caso del polisilicio, un materiale utilizzato nei pannelli solari, il 79% della capacità globale è disponibile in Cina, rendendo l'industria solare fotovoltaica vulnerabile alle interruzioni in quel Paese.

Impronta e sprechi di carbonio

Sebbene le energie solare ed eolica non emettano emissioni dannose durante la produzione di energia, la costruzione, l'installazione e il trasporto di apparecchiature per le energie rinnovabili spesso producono emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, durante il processo di produzione e lo smaltimento degli asset si formano prodotti di scarto, con pale di turbine eoliche e pannelli solari che occupano spazio nelle discariche.