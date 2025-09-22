Gli agenti AI non sono più sperimentali: sono operativi. Ma per molti leader esecutivi, i risultati sono stati deludenti. Secondo il C-suite Study 2025 dell'IBM Institute for Business Value, solo il 25% delle iniziative di AI ha garantito il ritorno sull'investimento (ROI) atteso, e solo il 16% è riuscito a scalare a livello aziendale. Questi numeri rivelano un divario critico tra ambizione e realizzazione.

Il problema non è l'AI in sé, ma il modo in cui viene implementata. Il successo con gli agenti AI richiede più di un semplice entusiasmo: ha bisogno di un approccio strutturato, trasparente e allineato al business che bilanci la sperimentazione con la governance e il risparmio sui costi con la crescita a lungo termine.

Quindi, come possono i dirigenti trasformare gli agenti AI da progetti pilota a un reale valore aziendale? Partendo con la giusta mentalità, basando le loro strategie su casi d'uso che consentono di risparmiare sui costi, e progettando per la scala e la flessibilità.