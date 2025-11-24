Negli ultimi due anni, sono emersi diversi studi poco incoraggianti sull'impatto dell'AI sulle aziende. Secondo gli studi, sono poche le organizzazioni che vedono guadagni di produttività tangibili grazie alle trasformazioni dell'AI.

Ma crediamo che questa sfida indichi un problema più ampio, seppur più sfumato: man mano che sempre più aziende adottano questa tecnologia, hanno difficoltà a radicare cosa significhi il successo in una prospettiva numerica. Molte organizzazioni non dispongono di dati affidabili o della capacità di tracciare efficacemente il ROI. Faticano a trovare metriche tangibili per monitorare altri problemi comuni come una strategia di gestione del cambiamento inadeguata o una mancanza di allineamento della leadership.

In breve, tutti stanno facendo esperimento. Molti hanno sperimentato la "morte per colpa dei progetti pilota", vacillando dopo una singola iniziativa o riversando le risorse in una visione limitata e miope. Ma spesso ciò accade perché i leader aziendali non hanno svolto il lavoro strategico, preliminare e fondamentale necessario per avere successo.

Per realizzare una trasformazione che crei vero valore, le aziende devono sapere con certezza quale sia il loro stato finale di trasformazione. E devono sapere come misurare e riconoscere i punti dati che possono condurli lì.