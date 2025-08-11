Chiarire le competenze durante la trasformazione digitale con l'aiuto dell'AI

La trasformazione digitale non è un evento occasionale, bensì un percorso continuo, e le competenze sono il fulcro di questo percorso. La gestione delle competenze strategiche attraverso le fasi di pianificazione, implementazione e governance di una trasformazione ne determina il successo. Attualmente, l'87% dei CEO si aspetta che i lavori siano potenziati, anziché sostituiti, dall'AI generativa. Ciò significa che i lavoratori devono apprendere rapidamente nuovi modi di lavorare e adottare diversi workflow per avere successo.

L'implementazione di tecnologie chiave per gestire le competenze della forza lavoro supporta questo processo. Poiché l'AI sconvolge il mondo degli affari, può anche essere utilizzata per reinventare il modo in cui le competenze vengono misurate e acquisite.

Utilizzando l'AI per l'analisi delle competenze e per la valutazione della riallocazione della forza lavoro, le organizzazioni possono pianificare ed eseguire le proprie trasformazioni digitali in modo più efficace. Con questi strumenti, le imprese creano un processo iterativo e continuo di riqualificazione e aggiornamento, rimanendo competitive e rilevanti nell'era digitale. Questo approccio garantisce una forza lavoro pronta per il futuro, in grado di utilizzare al meglio il potenziale della tecnologia, sia nel breve che nel lungo termine.