Chiarire le competenze durante la trasformazione digitale con l'aiuto dell'AI

Gestire il cambiamento non è solo una priorità, bensì un imperativo aziendale. Come sottolineato nelle puntate precedenti di questa serie, la tecnologia da sola non è sufficiente per generare valore da una trasformazione. Sebbene la gestione del cambiamento sia una competenza aziendale sempre più critica, molte organizzazioni non dispongono di piani strategici per implementarla. Sempre più spesso, mettere la gestione del cambiamento e l''esperienza del dipendente al centro di una strategia di business transformation rappresenta il percorso più sicuro per ottenere risultati tangibili.
Una trasformazione digitale può aumentare l'efficienza, generare valore e mostrare nuovi modi di lavorare. Comporta tuttavia anche un enorme cambiamento a livello di processi, modelli e attività aziendali.
Inevitabilmente, un percorso di trasformazione richiede un'attenzione per la gestione delle competenze. Questo approccio è particolarmente vero nell'era dell'AI. Come ha rilevato l'IBM Institute for Business Value, storicamente solo il 6% della forza lavoro ha avuto bisogno di una riqualificazione. Nel 2024, quel numero era già salito al 35% della forza lavoro, ovvero oltre 1 miliardo di lavoratori in tutto il mondo.
Le trasformazioni digitali sono efficaci solo quanto i lavoratori che adottano nuove tecnologie. L'importanza della gestione delle competenze durante la trasformazione non può essere sopravvalutata, in quanto sono la spina dorsale funzionale di qualsiasi cambiamento tecnologico di successo.
La trasformazione digitale non è un evento occasionale, bensì un percorso continuo, e le competenze sono il fulcro di questo percorso. La gestione delle competenze strategiche attraverso le fasi di pianificazione, implementazione e governance di una trasformazione ne determina il successo. Attualmente, l'87% dei CEO si aspetta che i lavori siano potenziati, anziché sostituiti, dall'AI generativa. Ciò significa che i lavoratori devono apprendere rapidamente nuovi modi di lavorare e adottare diversi workflow per avere successo.
L'implementazione di tecnologie chiave per gestire le competenze della forza lavoro supporta questo processo. Poiché l'AI sconvolge il mondo degli affari, può anche essere utilizzata per reinventare il modo in cui le competenze vengono misurate e acquisite.
Utilizzando l'AI per l'analisi delle competenze e per la valutazione della riallocazione della forza lavoro, le organizzazioni possono pianificare ed eseguire le proprie trasformazioni digitali in modo più efficace. Con questi strumenti, le imprese creano un processo iterativo e continuo di riqualificazione e aggiornamento, rimanendo competitive e rilevanti nell'era digitale. Questo approccio garantisce una forza lavoro pronta per il futuro, in grado di utilizzare al meglio il potenziale della tecnologia, sia nel breve che nel lungo termine.
Durante la fase di pianificazione di una trasformazione digitale, le organizzazioni dovrebbero verificare le competenze esistenti e prendere in considerazione i requisiti di competenze futuri; questa strategia consente loro di utilizzare una trasformazione per ottenere il massimo effetto possibile. Durante questa fase, la riprogettazione del lavoro è fondamentale.
La riprogettazione del lavoro implica la considerazione sia delle competenze che diventeranno ridondanti, sia delle competenze necessarie per il successo futuro. Durante tutto il processo di pianificazione, le aziende dovrebbero identificare le attività pronte per l'automazione. Allo stesso tempo, dovrebbero individuare le aree in cui i lavoratori umani riassegnati possono concentrarsi maggiormente sulla risoluzione di problemi complessi, sulla creatività, sull'empatia e sul pensiero critico.
Questo riallineamento strategico porta a un ambiente di lavoro più efficiente e orientato alla persona. Considerando ogni automazione del workflow come un potenziale per un lavoro nuovo e più creativo, il processo di pianificazione sblocca un potenziale valore.
L'AI può svolgere un ruolo fondamentale durante la fase di pianificazione. Utilizzando i dati sull'architettura del lavoro e l'accesso ai trend storici, l'AI può prevedere quali competenze saranno critiche in futuro. Può anche analizzare le capacità della forza lavoro per individuare potenziali lacune nelle competenze. Questo approccio proattivo consente alle aziende di creare programmi di formazione mirati e basati sui dati, garantendo che la forza lavoro sia attrezzata per il futuro.
Durante la fase di implementazione di una trasformazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale diventano critici. L'aggiornamento delle competenze, o upskilling, implica il miglioramento delle competenze esistenti, ad esempio rendere più efficace un marketer digitale attraverso la formazione sull'analisi dei dati, oppure offrire a un manager una formazione avanzata sulla leadership. La riqualificazione, o reskilling, insegna invece competenze completamente nuove. Durante una trasformazione, i dipendenti potrebbero riqualificarsi imparando a interrogare in modo appropriato gli strumenti di AI e a utilizzare nuovi sistemi.
Sia l'upskilling che il reskilling sono essenziali per realizzare il pieno potenziale di una trasformazione. Questi processi sono iterativi: con l'introduzione di nuove tecnologie e l'evoluzione di quelle più vecchie, aumentano anche le competenze richieste alla forza lavoro. L'apprendimento e lo sviluppo continui devono essere integrati nella cultura di un'organizzazione per stare al passo con questi cambiamenti.
Nella fase di governance dell'azienda, le strutture organizzative, i processi e le politiche devono adattarsi per riflettere l'evoluzione del panorama aziendale. Nella progettazione di una struttura di governance, la leadership deve garantire un'allocazione equa dei talenti, facendo coincidere le competenze dei dipendenti con i requisiti lavorativi dimostrati. Questa mappatura delle mansioni e delle competenze non solo riduce i tassi di turnover, ma aumenta anche la produttività e la soddisfazione sul lavoro. Le aziende leader possono utilizzare l'AI per facilitare questo processo, fornendo ai manager un'assistenza completa per il corretto abbinamento delle competenze.
La riallocazione dei posti di lavoro è anche un aspetto fondamentale del processo di governance. L'AI può prevedere quali siano i posti di lavoro che hanno maggiori probabilità di essere eliminati dall'automazione, consentendo alle organizzazioni di pensare in modo strategico.
Attualmente, solo il 19% dei dirigenti utilizza un software di pianificazione della successione con funzionalità predittive. Tuttavia, questi strumenti aiutano la leadership prevedendo quali posti di lavoro hanno maggiori probabilità di essere sostituiti dall'automazione, consentendo alle organizzazioni di mitigare gli impatti negativi il prima possibile. Gli insight basati sui dati possono spingere le aziende a riqualificare i lavoratori per ruoli emergenti e fornire supporto personalizzato durante una transizione.
Con un numero così elevato di posti di lavoro che dovrebbero cambiare nei prossimi anni, la progettazione del lavoro rimane uno degli aspetti più essenziali di una trasformazione. Via via che l'AI automatizza le attività di routine e reinventa i workflow tra ruoli e reparti, quasi tutti i lavori di un'organizzazione subiranno dei cambiamenti. Molti ruoli ricoperti da lavoratori umani richiederanno competenze di valore superiore, come creatività, empatia e pensiero critico. L'automazione e l'aumento dei processi di lavoro consentono un'allocazione più efficiente di queste competenze orientate alle persone, garantendo che i dipendenti siano coinvolti in attività significative e di impatto.
L'analisi approfondita delle competenze basata sui dati aiuta la leadership a gestire i talenti del futuro. L'AI può aiutare a identificare le competenze richieste per nuovi lavori, nonché a valutare le competenze della forza lavoro attuale per determinare lacune o aree di miglioramento. Utilizzando dati dettagliati sulle competenze, le aziende e i team di sviluppo dei talenti possono sviluppare programmi di formazione mirati e iniziative di miglioramento delle competenze, preparando i dipendenti al successo.
La capacità di forecasting e analisi dell'AI può supportare la leadership nella pianificazione e mitigazione degli effetti delle nuove tecnologie sui ruoli lavorativi esistenti. Utilizzando i dati di terze parti e i dati interni specifici dell'azienda, l'AI può identificare quali posti di lavoro siano a rischio. Può anche prevedere quali lavori e competenze emergeranno con maggiore probabilità. Queste previsioni aiutano le aziende a sviluppare strategie per mitigare gli impatti negativi dell'automazione e a supportare i lavoratori che potrebbero essere a rischio di licenziamento.
Con l'AI, le organizzazioni possono ottimizzare l'allocazione dei talenti in diversi ruoli, essenzialmente fornendo ai planner della forza lavoro gli strumenti per reinventare i ruoli in modo più accurato. L'abbinamento dei talenti basato su AI garantisce che i lavoratori siano allocati alle aree dell'azienda in cui le loro competenze vengono utilizzate al meglio.
Secondo una ricerca di IBM, quasi tre quarti dei dirigenti hanno ottimizzato i propri metodi per valutare il potenziale dei dipendenti; l' 87% dei CEO mantiene la stessa pratica, il che suggerisce che l'ottimizzazione dei talenti offra un notevole vantaggio competitivo.
Oltre ad aumentare la produttività e aiutare le aziende a rimanere agili, il corretto abbinamento dei talenti può migliorare l'esperienza dei dipendenti, collocando i lavoratori nei ruoli più adeguati e generando le giuste aspettative lavorative. Questa strategia, a sua volta, riduce il ricambio di personale e migliora la soddisfazione generale.
Senza un'adeguata gestione delle competenze, anche la trasformazione meglio progettata non raggiungerà i risultati attesi. Pianificando strategicamente la riprogettazione del lavoro, l'analisi delle competenze, l'analisi degli spostamenti lavorativi e l'allocazione dei talenti, le organizzazioni garantiscono una transizione graduale verso l'era digitale. Inoltre, come per qualsiasi aspetto del processo di gestione del cambiamento, la gestione delle competenze è un processo attivo e iterativo. L'attenzione continua all'upskilling e al reskilling è necessaria per stare al passo con il rapido ritmo dei progressi tecnologici, consolidando il vantaggio competitivo di un'azienda.
