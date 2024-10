Tendenza: intelligenza artificiale e machine learning

Stiamo entrando nel secondo anno di adozione diffusa degli strumenti di AI generativa. Pertanto, le organizzazioni sono sempre più interessate a scoprire come applicare l'intera suite di tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) per migliorare i propri processi aziendali. Secondo una recente survey dell'IBM Institute for Business Value, tre amministratori delegati su quattro affermano che il vantaggio competitivo dipende da chi dispone dell'intelligenza artificiale generativa più avanzata.

È sempre più evidente che nei prossimi anni l'AI troverà numerosi utilizzi in cui migliorerà le attività umane e semplificherà i compiti, anziché eliminare ampie fasce della forza lavoro. Ad esempio, l'utilizzo dell'AI generativa come motore di prompt migliorerà l'efficienza riducendo drasticamente il tempo che gli esseri umani impiegano per creare schemi, elaborare idee e apprendere informazioni importanti. Creerà anche chatbot più intelligenti in grado di rispondere a domande semplici, il che migliorerà l'esperienza del cliente e consentirà ai rappresentanti del servizio clienti di affrontare problemi più importanti.

Inoltre, il machine learning sarà uno strumento incredibilmente potente per le organizzazioni basate sui dati che desiderano sfruttare al meglio le proprie pratiche di analisi dei dati. Ad esempio, applicare il ML aiuterà le organizzazioni che dipendono dalla supply chain a impegnarsi a prendere decisioni migliori, in tempo reale. Ciò consentirà loro di affrontare in modo efficace le condizioni ambientali e di mercato che potrebbero rallentare la consegna di materie prime, prodotti finiti o entrambi. Ma le organizzazioni hanno ancora bisogno che gli esseri umani decidano quali azioni intraprendere in base a ciò che mostrano i dati analizzati dal ML.

Tendenza: automazione

Come l'AI e il ML, l'automazione sarà un fattore fondamentale per la produttività umana. Le organizzazioni che stanno attuando una trasformazione digitale scopriranno probabilmente ampie fasce di lavoro manuale che possono e devono essere automatizzate. Ad esempio, la robotic process automation (RPA) può automatizzare le attività di e-commerce come l'elaborazione degli ordini, la gestione dell'inventario e la risoluzione dei problemi dei clienti.

Tendenza: cloud computing

Le organizzazioni hanno trascorso gli ultimi anni a migrare al cloud. Sia che utilizzino il cloud pubblico, il cloud privato o l'ambiente multicloud, stanno eliminando il passaggio oneroso di mantenere i propri data center. I fornitori di servizi cloud sfruttano le tecnologie cloud per garantire tempi di attività e sicurezza, in modo che le organizzazioni possano concentrarsi sulle loro attività principali.

Tendenza: cybersecurity

Con lo spostamento di molti servizi online, le organizzazioni sono più esposte al rischio di attacchi digitali. È probabile che la struttura di sicurezza attuale di un'organizzazione, creata per sistemi legacy e per una forza lavoro meno distribuita, abbia difficoltà nell'ambiente moderno. Un modo in cui le organizzazioni stanno affrontando la questione della cybersecurity è l'adozione del movimento "shift-left". Questo approccio prevede di spostare le considerazioni sulla cybersecurity all'inizio del ciclo di sviluppo, integrandole più direttamente nel codice.

Un altro modo in cui le organizzazioni stanno sperimentando misure di sicurezza avanzate è la blockchain, che può migliorare l'integrità dei dati e proteggere le transazioni.

Tendenza: edge computing e Internet of Things

Un numero maggiore di dispositivi distribuiti richiederà una maggiore interconnessione per generare valore. L'Internet of Things (IoT) consente alle tecnologie di connettersi e comunicare tra di loro. Ad esempio, i produttori possono utilizzare l'IoT nelle proprie fabbriche per sapere quando le loro macchine necessitano di riparazione, nota come manutenzione preventiva.L'edge computing rende l'IoT più efficiente e potente introducendo applicazioni aziendali più vicino a fonti di dati quali i dispositivi IoT o i server edge locali.

Tendenza: trasformazioni a livello di settore

Le trasformazioni digitali influiscono su diversi settori in modi unici. Ad esempio, gli ospedali e gli operatori sanitari hanno sfruttato la pandemia per riconsiderare tutte le loro pratiche. Hanno stanziato denaro e risorse per creare potenti servizi di telemedicina, come le videoconferenze, e per migliorare l'accesso dei pazienti alle cartelle cliniche. Ma per farlo è stato necessario un investimento significativo nella protezione dei dati e nei miglioramenti della cybersecurity, poiché una violazione dei dati contenente informazioni mediche sensibili potrebbe essere catastrofica.

I fornitori di servizi finanziari hanno aumentato l'utilizzo delle API per poter attingere a ecosistemi più ampi e connettersi con più partner. Inoltre, le organizzazioni dei consumatori hanno trovato il modo di ampliare l'esperienza del cliente in modo digitale: ad esempio, Wimbledon ha creato commenti vocali generati dall'intelligenza artificiale per i videoclip nella sua app e nel sito web.

Tendenza: no-code o uso limitato di codice

La trasformazione digitale sta cambiando completamente lo sviluppo tecnologico grazie all'avvento di approcci alla programmazione più visuali. L'approccio low-code (ovvero a un uso limitato di codice) aiuta il team DevOps semplificando alcuni aspetti della programmazione, mentre l'approccio no-code consente di coinvolgere persone non esperte nel processo di sviluppo. Questo approccio mostra come la trasformazione digitale combini i progressi tecnologici, come la creazione di strumenti di programmazione visuale, con i cambiamenti culturali. Questo cambiamento rende lo sviluppo più accessibile ai non esperti di tecnologia, abbattendo i silos e incoraggiando tutti a partecipare alla creazione di prodotti e soluzioni.

Tendenza: lavoro da remoto

Il passaggio a una forza lavoro distribuita era già in atto prima della pandemia. Mentre alcune aziende stanno chiedendo ai lavoratori di tornare in ufficio a tempo pieno, molte stanno optando per il lavoro ibrido o per un lavoro totalmente da remoto. Per questo motivo, hanno la necessità di ripensare i loro workflow, il modo in cui tengono traccia di elementi come la produttività e le presenze, nonché il modo in cui implementano le tecnologie digitali necessarie per svolgere il loro lavoro. Ad esempio, le organizzazioni potrebbero dover configurare una rete privata virtuale (VPN) più robusta e potente per consentire ai dipendenti di accedere ai documenti sensibili.