In poche parole, la governance dei dati è il processo di definizione di policy, procedure e standard per la gestione dei dati all'interno di un'organizzazione. Consiste nella definizione di ruoli e responsabilità, nella definizione di standard per la qualità dei dati e nell'assicurare che i dati vengano utilizzati in modo coerente con gli obiettivi e i valori dell'organizzazione.

Non lasciarti però ingannare dal linguaggio asciutto, perché la governance dei dati è fondamentale per il successo di qualsiasi organizzazione. Senza di essa, potresti benissimo dare in pasto i tuoi dati ai lupi (o allo stagista che ha iniziato ieri e non ha idea di cosa stia facendo). Una cattiva governance dei dati può portare a vari tipi di problemi, tra cui:

Dati incoerenti o in conflitto

Immagina di dover prendere decisioni aziendali importanti basandoti su dati confusionari. Non solo è frustrante, ma può anche portare a errori costosi.

Violazioni di sicurezza dei dati



Se i tuoi dati non sono adeguatamente protetti, ti esponi a ogni tipo di brutte sorprese. Gli hacker e i criminali informatici sono sempre alla ricerca di modi per mettere le mani sui dati sensibili e, senza un'adeguata governance dei dati, gli rendi le cose troppo facili.

Perdita di credibilità



Se i tuoi dati sono inaffidabili o errati, possono danneggiare seriamente la reputazione della tua organizzazione. Nessuno si fiderà di te se non può fidarsi dei tuoi dati.

Come vedi, la governance dei dati non è uno scherzo. Ma questo non significa che non possa essere divertente! Ok, forse "divertente" è un po' esagerato, ma ci sono sicuramente dei modi per rendere la governance dei dati meno faticosa. Ecco alcune best practice da tenere a mente:

Stabilire ruoli e responsabilità chiari

Assicurati che tutti sappiano chi è responsabile di cosa. Fornisci la formazione e le risorse necessarie per aiutare le persone a svolgere efficacemente il proprio lavoro.

Definire policy e procedure

Stabilisci linee guida chiare su come i dati vengono raccolti, memorizzati e utilizzati all'interno della tua organizzazione. Questo aiuterà a garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda e che i tuoi dati vengano gestiti in modo coerente.

Garantire la qualità dei dati

Controlla regolarmente i tuoi dati per verificarne l'accuratezza e la completezza. Metti in atto dei processi per risolvere eventuali problemi che incontri. Ricorda: se entra spazzatura, esce spazzatura.

Abbatti i silos di dati

I silos di dati sono il tallone d'Achille di qualsiasi programma di governance dei dati. Abbattendo questi silos e incoraggiando la condivisione e la collaborazione dei dati, potrai ottenere un quadro più completo di ciò che sta accadendo all'interno della tua organizzazione.

Naturalmente, implementare un programma di governance dei dati di successo non è sempre facile. Potrai affrontare sfide come ottenere il consenso degli stakeholder, gestire la resistenza al cambiamento e gestire la qualità dei dati. Tuttavia, con l'approccio giusto e un po' di perseveranza puoi superare queste sfide e creare un programma di governance dei dati che funzioni per te.

Quindi non avere paura di rimboccarti le maniche e di sporcarti le mani con la governance dei dati. I tuoi dati (e la tua organizzazione) te ne saranno grati.

Nei prossimi post, io e il mio team Data Elite ti guideremo in questo percorso con il nostro punto di vista e i nostri insight su come IBM può aiutarti ad accelerare la preparazione dei dati della tua organizzazione con le nostre soluzioni.

Se vuoi scoprire subito di più sulla governance dei dati, ti consigliamo di dare un'occhiata a The Data Differentiator.