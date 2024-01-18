Tendenze dell'AI: Uno sguardo più approfondito al ruolo del machine learning

Con il continuo progresso dell'AI, continua anche il ML, e uno dei miglioramenti più attesi per l'ML nel 2024 sarà il machine learning no-code. L'ML no-code si basa molto sui dati comportamentali e sull'inglese semplice per ottenere risultati. Invece di un complicato linguaggio di codifica, gli analisti potranno porre una domanda o creare un comando per ottenere un rapporto. Uno dei maggiori vantaggi dell'ML no-code è che permette alle aziende di tutte le dimensioni di implementare ML e AI nelle loro reti senza dover assumere analisti di dati e ingegneri. Il problema è che questo tipo di tecnologia ML è limitata e non sarà in grado di effettuare analisi predittive approfondite.

Si prevede che l'ML non supervisionato e per rinforzo si espanderanno entrambi nel prossimo anno, in parte grazie all'ML no-code.

Con l'evoluzione dell'ML, probabilmente vedremo una crescita di altre tecnologie come la realtà aumentata e il quantum computing. "I modelli di apprendimento automatico possono generare oggetti 3D per app e altri usi nella realtà aumentata", ha scritto Luís Fernando Torres. Inoltre, l'ML avrà un ruolo nel miglioramento della tecnologia di riconoscimento facciale e nelle interazioni con l'AI generativa.