L'AI non è magia: è il momento di demistificare e applicare

Per secoli si è pensato che l'elettricità fosse appannaggio degli stregoni, maghi che lasciavano il pubblico perplesso sulla sua provenienza e su come venisse generata. E sebbene Benjamin Franklin e i suoi contemporanei fossero ben consapevoli del fenomeno quando egli dimostrò il collegamento tra elettricità e fulmini, nel 1752 ebbe difficoltà a immaginarne un uso pratico. In effetti, la sua invenzione più preziosa aveva più a che fare con l'evitare l'elettricità: il parafulmine. Tutte le nuove innovazioni attraversano un'evoluzione simile: rifiuto, evitamento, paura e forse, alla fine, accettazione.
Oggi, troppe persone considerano l'intelligenza artificiale (AI) come un'altra tecnologia magica messa in pratica senza una comprensione di come funzioni. La considerano speciale e relegata agli esperti che l'hanno padroneggiata e ci hanno abbagliati con essa. In questo ambiente, l'AI ha assunto un'aria di misticismo con promesse di grandezza e fuori dalla portata dei comuni mortali.
La verità, ovviamente, è che non c'è alcuna magia nell'AI. Il termine "intelligenza artificiale" è stato coniato per la prima volta nel 1956 e da allora la tecnologia ha fatto progressi, ha deluso e si è ripresentata. Come è successo con l'elettricità, il percorso verso le scoperte dell'AI avverrà con la sperimentazione di massa. Sebbene molti di questi esperimenti falliranno, quelli riusciti avranno un impatto sostanziale.
È qui che ci troviamo oggi. Come hanno suggerito altri, come Andrew Ng, l'AI è la nuova elettricità. Oltre a diventare onnipresente e sempre più accessibile, l'AI sta migliorando e modificando il modo in cui vengono condotti gli affari in tutto il mondo. Consente di effettuare previsioni con la massima accuratezza e di automatizzare i processi aziendali e il processo decisionale. L'impatto è vasto, spaziando da esperienze dei clienti migliori a prodotti intelligenti e servizi più efficienti. E alla fine, il risultato sarà un impatto economico per aziende, paesi e società.
Di sicuro, le organizzazioni che promuoveranno la sperimentazione di massa dell'AI vinceranno il prossimo decennio di opportunità di mercato. Per analizzare e aiutare a demistificare l'AI, bisogna considerare due elementi chiave delle categorie: i componenti e il processo. In altre parole, identificare cosa c'è dietro e come può essere adottato.
Proprio come l'elettricità era alimentata da componenti di base come resistenze, condensatori, diodi, ecc., AI è alimentata da componenti software moderni:
Con questi componenti, sempre più organizzazioni stanno sbloccando il valore dei dati. Ma per utilizzare appieno l'AI, dobbiamo anche capire come adottare e implementare la tecnologia. Per chi sta pianificando un trasloco, è opportuno considerare innanzitutto questi passaggi fondamentali:
L'AI sta diventando fondamentale tanto quanto l'elettricità, Internet e la telefonia mobile, in quanto sono diventati mainstream. Non avere una strategia di AI nel 2019 sarà come non avere una strategia mobile nel 2010 o una strategia Internet nel 2000.
Speriamo che, guardando indietro a questo momento storico, tu possa farlo con affetto, come qualcuno che ha abbracciato i dati come risorse e l'AI come utility per sfruttarli.
Una versione di questa storia è apparsa per la prima volta su Informationweek.
