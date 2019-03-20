L'AI non è magia: è il momento di demistificare e applicare

Oggi, troppe persone considerano l'intelligenza artificiale (AI) come un'altra tecnologia magica messa in pratica senza una comprensione di come funzioni. La considerano speciale e relegata agli esperti che l'hanno padroneggiata e ci hanno abbagliati con essa. In questo ambiente, l'AI ha assunto un'aria di misticismo con promesse di grandezza e fuori dalla portata dei comuni mortali.



La verità, ovviamente, è che non c'è alcuna magia nell'AI. Il termine "intelligenza artificiale" è stato coniato per la prima volta nel 1956 e da allora la tecnologia ha fatto progressi, ha deluso e si è ripresentata. Come è successo con l'elettricità, il percorso verso le scoperte dell'AI avverrà con la sperimentazione di massa. Sebbene molti di questi esperimenti falliranno, quelli riusciti avranno un impatto sostanziale.

È qui che ci troviamo oggi. Come hanno suggerito altri, come Andrew Ng, l'AI è la nuova elettricità. Oltre a diventare onnipresente e sempre più accessibile, l'AI sta migliorando e modificando il modo in cui vengono condotti gli affari in tutto il mondo. Consente di effettuare previsioni con la massima accuratezza e di automatizzare i processi aziendali e il processo decisionale. L'impatto è vasto, spaziando da esperienze dei clienti migliori a prodotti intelligenti e servizi più efficienti. E alla fine, il risultato sarà un impatto economico per aziende, paesi e società.

Di sicuro, le organizzazioni che promuoveranno la sperimentazione di massa dell'AI vinceranno il prossimo decennio di opportunità di mercato. Per analizzare e aiutare a demistificare l'AI, bisogna considerare due elementi chiave delle categorie: i componenti e il processo. In altre parole, identificare cosa c'è dietro e come può essere adottato.