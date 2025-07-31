TF: Con le nuove tecnologie, aumentano i rischi relativi all'etica e alla governance dell'AI. Puoi spiegare alcune di queste preoccupazioni?

PB: L'AI predittiva o tradizionale comporta rischi che richiedono guardrail solidi. Ai notiziari spesso si sente dire che, nonostante le migliori intenzioni, alcune organizzazioni hanno implementato modelli AI imprecisi o non equi. L'AI generativa ha amplificato ulteriormente questi rischi e ne ha introdotti di nuovi. Ora, con l'aumento dell'autonomia degli agenti AI, sono comparsi rischi diversi e ancora più grandi.

Le organizzazioni che non hanno costruito a partire da una base di governance dell'AI stanno cercando di lanciarsi nell'agentic AI e questo, per loro, è ancora più difficile. E la curva di apprendimento diventa ancora più grande quando si cerca di capire come assicurarsi che queste soluzioni AI siano affidabili.

Per sfruttare appieno il potenziale dell'AI, le organizzazioni non devono solo "fare l'AI giusta", cioè scegliere i modelli AI corretti per il caso d'uso in questione e investire in modo allineato alla strategia della mission, ma anche "fare bene l'AI". per "fare bene l'AI", devono andare oltre il focus su infrastruttura, modelli e operazioni per risolvere le sfide sociali e tecniche legate alla fiducia.

La fiducia nei sistemi AI non può essere ottenuta solo tramite soluzioni tecniche: richiede un approccio olistico che comprenda persone, processi e strumenti. La fiducia deve essere costruita in modo intenzionale tramite la trasparenza, l'educazione e l'inclusività.