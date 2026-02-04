Il divario di responsabilità nell'AI autonoma 

Gli agenti AI non sono più sperimentali. Stanno già eseguendo operazioni, modificando le infrastrutture, consultando dati sensibili e agendo all'interno dei sistemi aziendali, spesso con un intervento umano minimo. Quello che è cambiato non è solo automazione. È l'autonomia.

E l'autonomia cambia tutto ciò che riguarda identità, accesso e responsabilità.

Questi sistemi non si limitano a eseguire istruzioni; decidono quali azioni intraprendere, delegano l'autorità e operano in modo continuo, anziché solo quando vengono attivati. Avviano in modo autonomo strumenti, API e sistemi, agendo spesso per conto di utenti, team o altre macchine. Così facendo, introducono ambiguità riguardo a intenzioni, autorità e responsabilità.