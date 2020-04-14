Tre modi in cui l'analisi prescrittiva aiuta a fornire servizi finanziari migliori

Oggi i clienti bancari sono più informati e mobile che mai. Hanno una moltitudine di opzioni e acquistano con attenzione prodotti bancari, inclusi conti correnti e di risparmio, prestiti e prodotti di investimento. Questi clienti si aspettano che i loro dati vengano trasformati in consigli e benefici personalizzati, adattati ai loro obiettivi finanziari e alle loro esigenze personali.

Vendite: una grande banca spagnola con oltre 90 milioni di clienti in tutto il mondo utilizza l'ottimizzazione delle decisioni per migliorare l'assistenza clienti e aumentare le vendite. Filtrando diversi milioni di opportunità di vendita e selezionando solo quelle che possono generare nuove vendite, la banca può ottimizzare la propria rete di vendita senza mettere a rischio le relazioni con i clienti. I risultati sono una maggiore soddisfazione dei clienti e un ROI bancario più elevato.