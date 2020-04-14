Tre modi in cui l'analisi prescrittiva aiuta a fornire servizi finanziari migliori

Come sa bene ogni dirigente di servizi finanziari, migliorare i risultati aziendali con decisioni precise e tempestive è molto più difficile di quanto sembri. Una moltitudine di fattori può ostacolare il raggiungimento dell'ottimale mix di risparmio sui costi, riduzione dei rischi, redditività e soddisfazione del cliente, inclusa la rapidità dei progressi della tecnologia, i nuovi arrivati sul mercato e i requisiti normativi in costante mutamento.
Anche se hai migliorato le tue decisioni aziendali con analytics predittive, potresti non considerare tutti i rischi e le incertezze presenti nel panorama finanziario odierno. Ad esempio, potresti non considerare come emettere troppe linee di credito o sottovalutare prestiti possa influire su altri ambiti della tua attività, come il reparto di recupero crediti.
Ecco perché sia le aziende tradizionali che le startup fintech si stanno rivolgendo alla tecnologia di decision optimization per massimizzare le opportunità e ridurre i rischi. Il software di decision optimization offre funzionalità di analisi prescrittive usando algoritmi matematici complessi e tecniche di AI per raccomandare piani d'azione ottimali. È possibile ottimizzare i compromessi tra gli obiettivi aziendali, come la riduzione dei costi del servizio clienti o il miglioramento della soddisfazione del cliente, e determinare la migliore linea d'azione in ogni situazione.
L'ottimizzazione delle decisioni è ideale per le organizzazioni finanziarie che faticano a capire come prendere decisioni aziendali più veloci ed efficienti, allineandole a obiettivi aziendali come la riduzione dei costi, la crescita della redditività e la soddisfazione del cliente. Questa tecnologia può scoprire nuovi modi per aumentare i profitti e la centralità del cliente, continuando a fornire nuovi insight in grado di amplificare i risultati anche dopo il raggiungimento del ritorno sull'investimento (ROI).
Consideriamo questi esempi concreti in tre dei tipi di applicazioni più comuni:
Molte aziende cercano di ridurre i costi operativi e di migliorare la velocità di elaborazione e la sicurezza. Questo è spesso il caso delle società di trading o delle borse finanziarie, dove il mantenimento della trasparenza e della riservatezza durante il processo di compensazione e liquidazione deve essere bilanciato con i requisiti normativi. L'ottimizzazione delle decisioni offre innovazione tecnica e infrastrutturale che può ridurre o addirittura eliminare l'intervento umano, laddove rallenterebbe o annullerebbe il valore della decisione.
Conditional value at risk (CVaR): una società globale di servizi finanziari con asset superiori a 1,4 trilioni di dollari doveva soddisfare gli standard di stress test della Federal Reserve per dimostrare la propria capacità di rimanere stabile durante varie fluttuazioni economiche e ottenere l'approvazione per aumentare i dividendi. Creando una simulazione per i test di stress utilizzando la decision optimization, la banca ha rispettato gli standard.
Ottimizzazione delle garanzie: una grande banca europea ha ridotto i costi per i clienti e aumentato il business attraverso un'ottimizzazione della gestione delle garanzie basata su analisi prescrittive, ottenendo un risparmio di 5,3 punti base rispetto alle best practice.
Oggi i clienti bancari sono più informati e mobile che mai. Hanno una moltitudine di opzioni e acquistano con attenzione prodotti bancari, inclusi conti correnti e di risparmio, prestiti e prodotti di investimento. Questi clienti si aspettano che i loro dati vengano trasformati in consigli e benefici personalizzati, adattati ai loro obiettivi finanziari e alle loro esigenze personali.
Vendite: una grande banca spagnola con oltre 90 milioni di clienti in tutto il mondo utilizza l'ottimizzazione delle decisioni per migliorare l'assistenza clienti e aumentare le vendite. Filtrando diversi milioni di opportunità di vendita e selezionando solo quelle che possono generare nuove vendite, la banca può ottimizzare la propria rete di vendita senza mettere a rischio le relazioni con i clienti. I risultati sono una maggiore soddisfazione dei clienti e un ROI bancario più elevato.
Le banche possono trovarsi a dover sviluppare nuovi prodotti e soluzioni che rispondano alle immediate esigenze finanziarie dei clienti. In un ambiente competitivo invaso dalle aziende fintech, la decision optimization offre la velocità e l'innovazione di cui le aziende necessitano per differenziare le proprie attività.
Configurazione dei prestiti: una banca retail voleva migliorare l'efficienza dell'elaborazione dei prestiti e trovare un mix migliore di prestiti per soddisfare la domanda dei clienti. L'applicazione di una soluzione di decision optimization ha permesso di aumentare la dimensione media del prestito del 15%, ridurre il tempo di finanziamento da 21 a 8 giorni, ridurre i costi di sottoscrizione del 78% e quadruplicare il volume di prestiti mensile.
Prezzi dei derivati: una soluzione basata sull'ottimizzazione determina rapidamente le operazioni dei derivati a medio e breve termine e identifica le coperture a costo più basso e i rischi non coperti, riducendo la valutazione e i tempi decisionali delle operazioni dell'83% e quantificando il costo dei rischi.
Tutte queste soluzioni hanno una cosa in comune: sono state sviluppate utilizzando IBM Decision Optimization, che diffonde una potente tecnologia di ottimizzazione per l'uso quotidiano da parte delle aziende.
Mentre le società finanziarie lavorano per trasformare la loro intelligence in azioni, l'ottimizzazione matematica sta diventando uno strumento indispensabile per la pianificazione strategica e operativa. I gestori di portfolio e altri professionisti del settore bancario possono utilizzare la tecnologia IBM per esplorare scenari in una frazione del tempo, accelerando le decisioni e migliorando i risultati.
Visualizza l'infografica per saperne di più sul ROI di IBM Decision Optimization ed esplora come i team di data science possono utilizzare la potenza delle analisi prescrittive utilizzando l'ottimizzazione.
